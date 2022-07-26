https://ukraina.ru/20220726/1036875843.html

Курсом Бориса. Преемники Джонсона не хотят воевать с Россией, но готовы к войне с Китаем

Курсом Бориса. Преемники Джонсона не хотят воевать с Россией, но готовы к войне с Китаем - 26.07.2022 Украина.ру

Курсом Бориса. Преемники Джонсона не хотят воевать с Россией, но готовы к войне с Китаем

Украина.ру, 26.07.2022

2022-07-26T14:48

2022-07-26T14:48

2022-07-26T14:48

трасс (лиз трасс)

великобритания

борис джонсон

китай

эксклюзив

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В борьбе кандидатов на пост премьер-министра Великобритании, которые должны сменить уходящего Бориса Джонсона, обозначилась пара финалистов. Это два влиятельных политика из Консервативной партии – глава министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс и бывший руководитель британского казначейства Риши Сунак.При этом, шансы Лиз Трасс выглядят пока предпочтительней. Согласно данным опроса, который был проведен среди консерваторов социологической службой YouGov, главу британского МИД поддерживают 62% респондентов, а за кандидатуру Риши Сунака готовы выступать только 38% представителей правящей партии.Как пишет лейбористская пресса, многие тори пока еще не готовы видеть на посту премьера индуса, семья которого когда-то переехала в Великобританию из Восточной Африки. Потому что в рядах консерваторов набирают силу антиэмигрантские настроения, на которых активно спекулировал Борис Джонсон. Несмотря на то, что в его фамильной родословной имеются турецкие корни.В этих условиях кандидаты делают важные политические заявления, которые должны склонить на их сторону колеблющихся соратников. Воинственная Лиз Трасс, которая активно участвовала в эскалации украинского кризиса, и не так давно каталась вдоль российской границы на башне прибалтийского танка, внезапно заявила о том, что Великобритания не готова к прямому вмешательству в войну в Украине.В интервью BBC Radio 4 Today она призналась, что "было бы неправильно" задействовать британские ВМС в Черном море. Хотя ее шеф Борис Джонсон неоднократно поддерживал идею ввести в черноморскую акваторию корабли военного блока НАТО – несмотря на риски прямой конфронтации с Черноморским флотом РФ.Больше того, выступая в ходе дебатов Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" – в том случае, если ее выберут на пост премьера.Такие откровения звучат сейчас далеко не спроста. Трасс является одним из самых опытных политиков в команде Бориса Джонсона. Она хорошо чувствует настроения своих избирателей, которые высказывают опасения по поводу экономических и политических последствий противостояния между Западом и Россией. И убеждены, что их страна подошла к опасной черте, за которой может последовать настоящая катастрофа.Рядовые британцы все больше страдают от инфляции и совершенно не хотят ядерной войны. Борис Джонсон пытался отвлечь их от внутренних проблем авантюрным внешнеполитическим курсом, требуя объединиться для поддержки украинского правительства, и заплатить за нее из собственного кармана. Но это не принесло ему никаких политических дивидендов, а скорее усилило недовольство в британском обществе. После чего в рядах консерваторов вспыхнул настоящий мятеж против своего собственного премьер-министра, и его досрочно спровадили в отставку.Лиз Трасс учла этот негативный опыт, и временно перешла к более миролюбивой риторике. Однако, не стоит обольщаться – в случае избрания на пост премьера она, скорее всего, продолжит курс своего предшественника. Потому что глава британского МИДа имеет репутацию прагматичной и беспринципной оппортунистки, которая легко меняет взгляды в зависимости от своего ситуативного интереса.Политическая биография Трасс начиналась в рядах Либерально-демократической партии. В начале девяностых годов она яростно критиковала Консервативную партию и даже выступала с республиканских позиций, требуя отменить институт монархии. Однако уже вскоре после этого перебежала в ряды тори – потому что это открывало для нее карьерный путь к вершинам политической власти.Таким образом, Лиз Трасс может пообещать британцам все, что угодно – а потом так же легко забудет про обещания, получив вожделенный премьерский пост. Как это сделал украинский президент Владимир Зеленский, быстро поменявший амплуа голубя на амплуа ястреба. Кандидат в премьеры Британии Риши Сунак действует исходя из тех же соображений. В последние дни он несколько снизил градус антироссийской риторики, но зато обрушился на Коммунистическую партию Китая, называя ее "самой большой угрозой безопасности и процветания Великобритании и всего мира в этом столетии"."Я закрою все тридцать китайских институтов Конфуция в Великобритании. Я создам новый международный альянс свободных наций для борьбы с китайскими киберугрозами. Я расширю охват МИ-5, чтобы оказывать большую поддержку британским предприятиям и университетам в борьбе с китайским промышленным шпионажем. Я буду защищать ключевые британские активы для предотвращения их приобретения Китаем", – написал Сунак в своем блоге. И эта антикитайская риторика уже усугубила продолжающееся политическое охлаждение между Лондоном и Пекином.По мнению британских экспертов, Сунак рассчитывает укрепить контакты между Великобританией и Индией, чтобы вместе противостоять нарастающей "китайской угрозе".Однако, эта стратегия вряд ли принесет существенные плоды. Несмотря на давние противоречия между китайским и индийским правительством, Нью-Дели однозначно не желает присоединяться к западному давлению против Российской Федерации и Китая, потому что не видит в этом своего интереса.Больше того, все видят, что Китай и Индия совместно саботируют антироссийские санкции и сотрудничают в рамках международного экономического альянса БРИКС, а все попытки изменить позицию индийских властей привели к провалу.В свою очередь, призывы борьбы с Китаем вряд ли найдут отклик у британцев, потому что они больше озабочены безработицей, растущими счетами и ценами на бензин. А Риши Сунак не обещает им никаких существенных перемен, предпочитая следовать в фарватере обанкротившейся политики Бориса Джонсона.Но кто бы не победил в предстоящей схватке за пост премьера, его ожидают серьезнейшие проблемы. Вотум недовольства премьеру Джонсону, который выдвинуло британское общество, на самом деле является вотумом недоверия Консервативной партии. Легитимность непопулярного правительства консерваторов находится сейчас под большим вопросом, а молодые британцы требуют изменить несправедливую политическую систему, которая годами поддерживает политическое доминирование тори.Согласно действующим сегодня законом, замену Джонсону будут избирать примерно 160 тысяч членов Консервативной партии, которые очевидно не представляют интересы 47 миллионов британских избирателей. Потому что премьер-министры Великобритании до сих пор не избираются прямым всеобщим голосованием. А средний возраст члена партии консерваторов далеко превышает 50 лет, что превращает ее в партию обеспеченных и респектабельных пенсионеров.Как считают эксперты, победитель политической схватки между Риши Сунаком и Элизабет Трасс не удержит свою должность и распустит правительство, отправив в его отставку. А будущие выборы скорее всего приведут тори к разгромному поражению. Причем, на политическом горизонте Великобритании наконец появятся новые силы. Потому что традиционный оппонент консерваторов – Лейбористская партия – тоже исчерпала у британцев лимит своего доверия.

https://ukraina.ru/20220718/1036519696.html

https://ukraina.ru/20220723/1036793431.html

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Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

трасс (лиз трасс), великобритания, борис джонсон, китай, эксклюзив