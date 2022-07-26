Четверо человек пострадали от атаки украинского дрона на российский погранпункт - 26.07.2022 Украина.ру
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Четверо человек пострадали от атаки украинского дрона на российский погранпункт
Четверо человек пострадали от атаки украинского дрона на российский погранпункт - 26.07.2022 Украина.ру
Четверо человек пострадали от атаки украинского дрона на российский погранпункт
Пограничный пункт в Брянской области подвергся атаке квадрокоптера. Об этом 26 июля сообщил губернатор региона Александр Богомаз на своей странице "Вконтакте"
2022-07-26T12:28
2022-07-26T12:29
новости
брянск
атака
пострадавшие
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"С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы", - написал он.Ранее приграничные районы области уже подвергались атакам со стороны Украины. Так, 5 июля губернатор сообщил об артиллерийском обстреле села Зерново Суземского района, а 14 апреля поселок Климово Брянской области подвергся авиаудару со стороны украинских вертолетов, которые нарушили воздушное пространство России.Атаки ВСУ в течение лета также были зафиксированы на территориях Курской и Белгородской областей.
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новости, брянск, атака, пострадавшие

Четверо человек пострадали от атаки украинского дрона на российский погранпункт

12:28 26.07.2022 (обновлено: 12:29 26.07.2022)
 
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© bragazeta.ru
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Пограничный пункт в Брянской области подвергся атаке квадрокоптера. Об этом 26 июля сообщил губернатор региона Александр Богомаз на своей странице "Вконтакте"
"С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы", - написал он.
Ранее приграничные районы области уже подвергались атакам со стороны Украины. Так, 5 июля губернатор сообщил об артиллерийском обстреле села Зерново Суземского района, а 14 апреля поселок Климово Брянской области подвергся авиаудару со стороны украинских вертолетов, которые нарушили воздушное пространство России.
Атаки ВСУ в течение лета также были зафиксированы на территориях Курской и Белгородской областей.
Углегорская ТЭС - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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