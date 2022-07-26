https://ukraina.ru/20220726/1036868965.html

Четверо человек пострадали от атаки украинского дрона на российский погранпункт

Четверо человек пострадали от атаки украинского дрона на российский погранпункт - 26.07.2022 Украина.ру

Четверо человек пострадали от атаки украинского дрона на российский погранпункт

Пограничный пункт в Брянской области подвергся атаке квадрокоптера. Об этом 26 июля сообщил губернатор региона Александр Богомаз на своей странице "Вконтакте"

2022-07-26T12:28

2022-07-26T12:28

2022-07-26T12:29

новости

брянск

атака

пострадавшие

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"С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы", - написал он.Ранее приграничные районы области уже подвергались атакам со стороны Украины. Так, 5 июля губернатор сообщил об артиллерийском обстреле села Зерново Суземского района, а 14 апреля поселок Климово Брянской области подвергся авиаудару со стороны украинских вертолетов, которые нарушили воздушное пространство России.Атаки ВСУ в течение лета также были зафиксированы на территориях Курской и Белгородской областей.

https://ukraina.ru/20220725/1036824898.html

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2022

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новости, брянск, атака, пострадавшие