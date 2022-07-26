https://ukraina.ru/20220726/1036865322.html

Не будет даже на школы и больницы: Financial Times предсказала Киеву финансовую катастрофу

Не будет даже на школы и больницы: Financial Times предсказала Киеву финансовую катастрофу - 26.07.2022 Украина.ру

Не будет даже на школы и больницы: Financial Times предсказала Киеву финансовую катастрофу

Девальвация гривны и сделки с кредиторами об отсрочке платежей помогают правительству Украины отсрочить финансовую "катастрофу", но не предотвратить ее. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 июля в британской газете Financial Times

2022-07-26T11:25

2022-07-26T11:25

2022-07-26T11:47

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Издание отмечает, что в результате серьезного роста военных расходов Украина сталкивается с ежемесячным бюджетным дефицитом в размере 5 миллиардов долларов, а значит финансовые ресурсы страны могут закончиться уже этой осенью.По оценке Financial Times, киевские власти серьезно ограничены в источниках финансирования. Если правительство увеличит налоги, то это может привести к массовому банкротству предприятий. А объявленные западными странами пакеты финансовой помощи поступают лишь небольшими порциями и слишком медленно, отмечает издание.Валютные резервы страны с февраля снизились с 19 до 13 миллиардов, говорится в статье, а прогнозы опрошенных газетой экспертов на будущее оказались весьма пессимистичными.

https://ukraina.ru/20220515/1033962503.html

https://ukraina.ru/20220725/1036838101.html

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новости, великобритания, киевский режим, финансы, золотовалютный резерв