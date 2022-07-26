Не будет даже на школы и больницы: Financial Times предсказала Киеву финансовую катастрофу - 26.07.2022 Украина.ру
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Не будет даже на школы и больницы: Financial Times предсказала Киеву финансовую катастрофу
Не будет даже на школы и больницы: Financial Times предсказала Киеву финансовую катастрофу - 26.07.2022 Украина.ру
Не будет даже на школы и больницы: Financial Times предсказала Киеву финансовую катастрофу
Девальвация гривны и сделки с кредиторами об отсрочке платежей помогают правительству Украины отсрочить финансовую "катастрофу", но не предотвратить ее. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 июля в британской газете Financial Times
2022-07-26T11:25
2022-07-26T11:47
спецоперация
новости
великобритания
киевский режим
финансы
золотовалютный резерв
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Издание отмечает, что в результате серьезного роста военных расходов Украина сталкивается с ежемесячным бюджетным дефицитом в размере 5 миллиардов долларов, а значит финансовые ресурсы страны могут закончиться уже этой осенью.По оценке Financial Times, киевские власти серьезно ограничены в источниках финансирования. Если правительство увеличит налоги, то это может привести к массовому банкротству предприятий. А объявленные западными странами пакеты финансовой помощи поступают лишь небольшими порциями и слишком медленно, отмечает издание.Валютные резервы страны с февраля снизились с 19 до 13 миллиардов, говорится в статье, а прогнозы опрошенных газетой экспертов на будущее оказались весьма пессимистичными.
https://ukraina.ru/20220515/1033962503.html
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новости, великобритания, киевский режим, финансы, золотовалютный резерв

Не будет даже на школы и больницы: Financial Times предсказала Киеву финансовую катастрофу

11:25 26.07.2022 (обновлено: 11:47 26.07.2022)
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкРазвитие ситуации в Киеве
Развитие ситуации в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Девальвация гривны и сделки с кредиторами об отсрочке платежей помогают правительству Украины отсрочить финансовую "катастрофу", но не предотвратить ее. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 июля в британской газете Financial Times
Издание отмечает, что в результате серьезного роста военных расходов Украина сталкивается с ежемесячным бюджетным дефицитом в размере 5 миллиардов долларов, а значит финансовые ресурсы страны могут закончиться уже этой осенью.
По оценке Financial Times, киевские власти серьезно ограничены в источниках финансирования. Если правительство увеличит налоги, то это может привести к массовому банкротству предприятий. А объявленные западными странами пакеты финансовой помощи поступают лишь небольшими порциями и слишком медленно, отмечает издание.
Круглый стол на тему: Падение Великой империи. К 100-летию Российской революции - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 13:33
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Валютные резервы страны с февраля снизились с 19 до 13 миллиардов, говорится в статье, а прогнозы опрошенных газетой экспертов на будущее оказались весьма пессимистичными.

Если они [правительство Украины] сожгут свои резервы, им придется решать, платить солдатам или медсестрам. У них будут проблемы с управлением школами и больницами. Это катастрофа.

Виктор Сабо
Директор по инвестициям британской управляющей компании Abrdn
- РИА Новости, 1920, 25.07.2022
Вчера, 15:52
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11:25Не будет даже на школы и больницы: Financial Times предсказала Киеву финансовую катастрофу
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