Не будет даже на школы и больницы: Financial Times предсказала Киеву финансовую катастрофу
11:25 26.07.2022 (обновлено: 11:47 26.07.2022)
Девальвация гривны и сделки с кредиторами об отсрочке платежей помогают правительству Украины отсрочить финансовую "катастрофу", но не предотвратить ее. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 июля в британской газете Financial Times
Издание отмечает, что в результате серьезного роста военных расходов Украина сталкивается с ежемесячным бюджетным дефицитом в размере 5 миллиардов долларов, а значит финансовые ресурсы страны могут закончиться уже этой осенью.
По оценке Financial Times, киевские власти серьезно ограничены в источниках финансирования. Если правительство увеличит налоги, то это может привести к массовому банкротству предприятий. А объявленные западными странами пакеты финансовой помощи поступают лишь небольшими порциями и слишком медленно, отмечает издание.
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Валютные резервы страны с февраля снизились с 19 до 13 миллиардов, говорится в статье, а прогнозы опрошенных газетой экспертов на будущее оказались весьма пессимистичными.
Если они [правительство Украины] сожгут свои резервы, им придется решать, платить солдатам или медсестрам. У них будут проблемы с управлением школами и больницами. Это катастрофа.
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