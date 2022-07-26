https://ukraina.ru/20220726/1036864064.html
"Худшее впереди": в США дали мрачный прогноз на предстоящую зиму
"Худшее впереди": в США спрогнозировали предстоящую зиму
"Худшее впереди": в США дали мрачный прогноз на предстоящую зиму
Западные рестрикции приносят больше проблем всему миру, чем самой России, а предстоящей зимой мир ждет усугубление и без того тяжелого энергетического кризиса, пишет американское издание Foreign Policy
2022-07-26T10:40
2022-07-26T10:40
2022-07-26T10:40
новости
сша
зима
прогноз
энергетический кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101057/04/1010570440_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_03a9b46d2e8cb13c7f9eb38137fc7e3e.jpg
Из-за пандемии коронавируса, проблем в цепочках поставок и климатических потрясений рынки оказались "на грани" еще до начала российской спецоперации на Украине.Усугубило ситуацию сокращение экспорта газа из России. Европа была вынуждена обратиться к другим источникам поставок, в следствии чего еще больше повысились цены на мировом рынке. Положение ухудшается из-за экстремальной жары.Но все может стать еще хуже с наступлением холодов, отмечает Foreign Policy. Зимой начнет действовать целый ряд европейских ограничительных мер, направленных против российской нефти.
https://ukraina.ru/20220721/1036715630.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101057/04/1010570440_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_cde812ec388f6d8e11b4928db00b0ca8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, зима, прогноз, энергетический кризис
"Худшее впереди": в США дали мрачный прогноз на предстоящую зиму
Западные рестрикции приносят больше проблем всему миру, чем самой России, а предстоящей зимой мир ждет усугубление и без того тяжелого энергетического кризиса, пишет американское издание Foreign Policy
Мы (мир – ред.) переживаем первый глобальный энергетический кризис. Последствия кризиса проявляются во всем мире, и я думаю, худшее впереди.
Джейсон Бордофф
Декан климатического факультета Колумбийского университета, эксперт в области энергетики
Из-за пандемии коронавируса, проблем в цепочках поставок и климатических потрясений рынки оказались "на грани" еще до начала российской спецоперации на Украине.
Усугубило ситуацию сокращение экспорта газа из России. Европа была вынуждена обратиться к другим источникам поставок, в следствии чего еще больше повысились цены на мировом рынке. Положение ухудшается из-за экстремальной жары.
Но все может стать еще хуже с наступлением холодов, отмечает Foreign Policy. Зимой начнет действовать целый ряд европейских ограничительных мер, направленных против российской нефти.