"Худшее впереди": в США спрогнозировали предстоящую зиму
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"Худшее впереди": в США дали мрачный прогноз на предстоящую зиму
"Худшее впереди": в США спрогнозировали предстоящую зиму
"Худшее впереди": в США дали мрачный прогноз на предстоящую зиму
Западные рестрикции приносят больше проблем всему миру, чем самой России, а предстоящей зимой мир ждет усугубление и без того тяжелого энергетического кризиса, пишет американское издание Foreign Policy
2022-07-26T10:40
2022-07-26T10:40
новости
сша
зима
прогноз
энергетический кризис
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Из-за пандемии коронавируса, проблем в цепочках поставок и климатических потрясений рынки оказались "на грани" еще до начала российской спецоперации на Украине.Усугубило ситуацию сокращение экспорта газа из России. Европа была вынуждена обратиться к другим источникам поставок, в следствии чего еще больше повысились цены на мировом рынке. Положение ухудшается из-за экстремальной жары.Но все может стать еще хуже с наступлением холодов, отмечает Foreign Policy. Зимой начнет действовать целый ряд европейских ограничительных мер, направленных против российской нефти.
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новости, сша, зима, прогноз, энергетический кризис

"Худшее впереди": в США дали мрачный прогноз на предстоящую зиму

10:40 26.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкЗима в Санкт-Петербурге
Зима в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Сергей Ермохин
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Западные рестрикции приносят больше проблем всему миру, чем самой России, а предстоящей зимой мир ждет усугубление и без того тяжелого энергетического кризиса, пишет американское издание Foreign Policy

Мы (мир – ред.) переживаем первый глобальный энергетический кризис. Последствия кризиса проявляются во всем мире, и я думаю, худшее впереди.

Джейсон Бордофф
Декан климатического факультета Колумбийского университета, эксперт в области энергетики
Из-за пандемии коронавируса, проблем в цепочках поставок и климатических потрясений рынки оказались "на грани" еще до начала российской спецоперации на Украине.
Усугубило ситуацию сокращение экспорта газа из России. Европа была вынуждена обратиться к другим источникам поставок, в следствии чего еще больше повысились цены на мировом рынке. Положение ухудшается из-за экстремальной жары.
Но все может стать еще хуже с наступлением холодов, отмечает Foreign Policy. Зимой начнет действовать целый ряд европейских ограничительных мер, направленных против российской нефти.
Аномальная жара в Европе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 09:37
"Генеральша Жара" уже здесь. А зимой в Европу придут "генерал Мороз" и "генерал Голод"
 
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