https://ukraina.ru/20220726/1036864064.html

"Худшее впереди": в США дали мрачный прогноз на предстоящую зиму

"Худшее впереди": в США спрогнозировали предстоящую зиму

"Худшее впереди": в США дали мрачный прогноз на предстоящую зиму

Западные рестрикции приносят больше проблем всему миру, чем самой России, а предстоящей зимой мир ждет усугубление и без того тяжелого энергетического кризиса, пишет американское издание Foreign Policy

2022-07-26T10:40

2022-07-26T10:40

2022-07-26T10:40

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сша

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прогноз

энергетический кризис

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Из-за пандемии коронавируса, проблем в цепочках поставок и климатических потрясений рынки оказались "на грани" еще до начала российской спецоперации на Украине.Усугубило ситуацию сокращение экспорта газа из России. Европа была вынуждена обратиться к другим источникам поставок, в следствии чего еще больше повысились цены на мировом рынке. Положение ухудшается из-за экстремальной жары.Но все может стать еще хуже с наступлением холодов, отмечает Foreign Policy. Зимой начнет действовать целый ряд европейских ограничительных мер, направленных против российской нефти.

https://ukraina.ru/20220721/1036715630.html

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2022

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новости, сша, зима, прогноз, энергетический кризис