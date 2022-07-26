https://ukraina.ru/20220726/1036861890.html

"Настоящее фиаско": турбизнес Черногории "платит" за антироссийские санкции

Почему туристы из РФ не хотят отдыхать в Черногории - обзор

"Настоящее фиаско": турбизнес Черногории "платит" за антироссийские санкции

Из-за антироссийской политики Черногории поток туристов из РФ в эту страну резко сократился. А разразившийся во всем мире экономический кризис все чаще заставляет и остальных путешественников отказываться от посещения Черногории, что больно бьет по местному турбизнесу. Об этом сообщил сербский телеканал Nova

2022-07-26T10:23

2022-07-26T10:23

2022-07-26T10:23

новости

черногория

санкции

антироссийский

туристы

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Такого на черногорском побережье летом не было даже во время натовских бомбардировок Югославии, отмечает автор сюжета. Людей буквально "заставили" отказаться от поездок в Черногорию из-за враждебной политики в отношении России, высоких цен и финансового кризиса.Среди немногочисленных туристов в этом сезоне есть украинцы, однако их число даже близко не приближается к количеству россиян, которые сюда приезжали в прошлом, при этом тратят жители Украины "немного", отмечают представители местного турбизнеса. Политика Черногории в отношении России — главная причина такого катастрофического сезона, и с этим мнением согласны многие в стране.Официальная Подгорица ранее поддержала все санкции ЕС против России, высылала российских дипломатов и оказывала материальную и военную помощь властям в Киеве.

https://ukraina.ru/20210721/1031890296.html

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новости, черногория, санкции, антироссийский, туристы