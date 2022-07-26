Почему туристы из РФ не хотят отдыхать в Черногории - обзор
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"Настоящее фиаско": турбизнес Черногории "платит" за антироссийские санкции
Почему туристы из РФ не хотят отдыхать в Черногории - обзор
"Настоящее фиаско": турбизнес Черногории "платит" за антироссийские санкции
Из-за антироссийской политики Черногории поток туристов из РФ в эту страну резко сократился. А разразившийся во всем мире экономический кризис все чаще заставляет и остальных путешественников отказываться от посещения Черногории, что больно бьет по местному турбизнесу. Об этом сообщил сербский телеканал Nova
2022-07-26T10:23
2022-07-26T10:23
новости
черногория
санкции
антироссийский
туристы
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Такого на черногорском побережье летом не было даже во время натовских бомбардировок Югославии, отмечает автор сюжета. Людей буквально "заставили" отказаться от поездок в Черногорию из-за враждебной политики в отношении России, высоких цен и финансового кризиса.Среди немногочисленных туристов в этом сезоне есть украинцы, однако их число даже близко не приближается к количеству россиян, которые сюда приезжали в прошлом, при этом тратят жители Украины "немного", отмечают представители местного турбизнеса. Политика Черногории в отношении России — главная причина такого катастрофического сезона, и с этим мнением согласны многие в стране.Официальная Подгорица ранее поддержала все санкции ЕС против России, высылала российских дипломатов и оказывала материальную и военную помощь властям в Киеве.
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новости, черногория, санкции, антироссийский, туристы

"Настоящее фиаско": турбизнес Черногории "платит" за антироссийские санкции

10:23 26.07.2022
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкСтраны мира. Черногория
Страны мира. Черногория - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Варвара Гертье
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Из-за антироссийской политики Черногории поток туристов из РФ в эту страну резко сократился. А разразившийся во всем мире экономический кризис все чаще заставляет и остальных путешественников отказываться от посещения Черногории, что больно бьет по местному турбизнесу. Об этом сообщил сербский телеканал Nova
"В середине июля на пляже полно мест. Пустые лежаки ждут уставших туристов. В ресторанах не нужно бронировать столики, а в ночных клубах "умоляют" гостей выйти на танцпол", - готовится в репортаже.
Такого на черногорском побережье летом не было даже во время натовских бомбардировок Югославии, отмечает автор сюжета. Людей буквально "заставили" отказаться от поездок в Черногорию из-за враждебной политики в отношении России, высоких цен и финансового кризиса.
Среди немногочисленных туристов в этом сезоне есть украинцы, однако их число даже близко не приближается к количеству россиян, которые сюда приезжали в прошлом, при этом тратят жители Украины "немного", отмечают представители местного турбизнеса.

"Ежедневные заработки на 30 и даже 50 процентов меньше, чем в обычный сезон, если не учитывать коронавирусный год. Это настоящее фиаско, и нам не остается ничего другого, как надеяться на улучшения в октябре, ноябре" — рассказал владелец сувенирного киоска.

Политика Черногории в отношении России — главная причина такого катастрофического сезона, и с этим мнением согласны многие в стране.
Официальная Подгорица ранее поддержала все санкции ЕС против России, высылала российских дипломатов и оказывала материальную и военную помощь властям в Киеве.
Виды Одессы - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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