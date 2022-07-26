"Не хватает Нарнии и Лукоморья": Кадыров высмеял чешский форум свободных народов России
07:46 26.07.2022 (обновлено: 07:48 26.07.2022)
В Праге прошел форум свободных народов России, где организаторы мероприятия предложили карту построссийского пространства с 34-мя независимыми государствами. Глава Чечни Рамзан Кадыров проанализировал предложенные варианты. Соответствующий пост он выложил в свой Telegram-канал 25 июля
"В Праге прошел форум свободных народов России, которые подписали Декларацию о деколонизации РФ. Участники предложили даже... карту построссийского пространства. На карте есть СоедЕненные (да, да, с ошибкой) Штаты Сибири, Лапландия, Кавказская конфедерация (непонятно, почему не указали независимые "страны", входящие в нее). В общем, не хватает: Нарнии, Изумрудного города, Зазеркалья, Тридевятого Царства, Атлантиды, Лукоморья, Хоббитона. Лишь бы не возродилась среди обилия этих сказочных королевств Дейнерис Бурерожденная, мать драконов. А то полетит на Запад - "Джавелином" не возьмут", - написал Кадыров.
Он добавил, что "псевдолибералов" в данном случае можно только поблагодарить за публичное подтверждение информации о западных попытках развала России, и напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва еще всерьез ничего не начинала.
06:00Носович: калининградский транзит — это оружие, которое висит на стене и когда-то выстрелитИз Литвы прозвучало предложение разобрать железнодорожное полотно, связывающее эту страну с Россией. Стоит ли серьезно относиться к такого рода заявлениям, и как решить вопрос транзита через Калининградскую область, в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Александр Носович