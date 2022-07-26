https://ukraina.ru/20220726/1036852621.html

"Не хватает Нарнии и Лукоморья": Кадыров высмеял чешский форум свободных народов России

"Не хватает Нарнии": Кадыров высмеял форум свободных народов России

"Не хватает Нарнии и Лукоморья": Кадыров высмеял чешский форум свободных народов России

В Праге прошел форум свободных народов России, где организаторы мероприятия предложили карту построссийского пространства с 34-мя независимыми государствами. Глава Чечни Рамзан Кадыров проанализировал предложенные варианты. Соответствующий пост он выложил в свой Telegram-канал 25 июля

2022-07-26T07:46

2022-07-26T07:46

2022-07-26T07:48

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"В Праге прошел форум свободных народов России, которые подписали Декларацию о деколонизации РФ. Участники предложили даже... карту построссийского пространства. На карте есть СоедЕненные (да, да, с ошибкой) Штаты Сибири, Лапландия, Кавказская конфедерация (непонятно, почему не указали независимые "страны", входящие в нее). В общем, не хватает: Нарнии, Изумрудного города, Зазеркалья, Тридевятого Царства, Атлантиды, Лукоморья, Хоббитона. Лишь бы не возродилась среди обилия этих сказочных королевств Дейнерис Бурерожденная, мать драконов. А то полетит на Запад - "Джавелином" не возьмут", - написал Кадыров.Он добавил, что "псевдолибералов" в данном случае можно только поблагодарить за публичное подтверждение информации о западных попытках развала России, и напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва еще всерьез ничего не начинала.

https://ukraina.ru/20220726/1036819349.html

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новости, рамзан кадыров, россия, чечня