https://ukraina.ru/20220726/1036840089.html

Чем воюют на Украине. Бронированный зверинец "салорейха"

Чем воюют на Украине. Бронированный зверинец "салорейха" - 26.07.2022 Украина.ру

Чем воюют на Украине. Бронированный зверинец "салорейха"

Украина.ру, 26.07.2022

2022-07-26T04:42

2022-07-26T04:42

2022-07-26T04:42

чем воюют на украине

эксклюзив

германия

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вооружение

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Термин "салорейх" принадлежит, как мы понимаем, создателям телеграм-канала Open Ukraine. Термин, конечно, грубоват, но на фоне появления на вооружении ВСУ немецких ЗСУ Gepard и вероятного появления немецких же танков Leopard выглядит он вполне органично. Ничем не хуже "тигров" и "пантер" настоящего III Рейха, который подкармливал и использовал идейных предшественников нынешней украинской власти. А кое-кого и в Бабий Яр отправил, о чём нынешние власти предпочли забыть.О возможности передачи танков Leopard 2A4, находящихся на вооружении испанской армии, заговорили в начале апреля, о передаче зенитных САУ Gepard – во второй половине апреля. Вся эта техника – списанная, находящаяся на базах хранения. Сроки передачи неоднократно менялись из-за необходимости их приведения в боеспособное состояние и сопротивления немецкой и швейцарской сторон.LeopardЭтот немецкий основной боевой танк компания Krauss-Maffei начала разрабатывать в 1970 год на замену его предшественнику Leopard 1. С 1979 года их выпущено более 2,5 тыс. штук. По своим характеристикам эти танки примерно соответствуют американским M1 Abrams, но превосходят их по технологичности и ремонтопригодности.Модификация Leopard 2A4, разработанная в 1985 году, является наиболее массовой. Танк весом 55 тонн вооружён 120 мм. гладкоствольной пушкой. Машина приводится в движение турбодизелем мощностью 1,5 тыс. л.с., который позволяет ей разгоняться до 72 км/ч. Комбинированная броня имеет приведённую толщину до 480 мм. (это если заменить её катаным стальным листом под углом 90 градусов). Динамической защиты эта версия не имеет. Считается, что Leopard 2A4 может пробить броню Т-72Б3 на расстоянии двух километров, в то время как тот его – на расстоянии менее 1,5 км. В бою они, однако, не встречались, хотя вообще российские военные эти танки видели – Leopard 2A4 находятся на вооружении турецкой армии и применялись в Сирии (там было потеряно около двух десятков танков – в основном, в столкновениях с курдами).Изначально речь шла о поставках 40 танков со складов испанской армии. Испанцы, в свою очередь, получили от Бундесвера 108 б/у танков в 1995 году. Они находились на вооружении до тех пор, пока армия не получила танки более новой модификации, произведённые уже испанской промышленностью.Последние десять лет они находились на "сухом хранении". При этом большая часть оборудования снимается. Обычно военная техника на хранении находится в состоянии, предполагающем её использование – на ней регулярно устанавливаются аккумуляторы, заливаются рабочие жидкости, машины прогревают, механизмы прокручивают… Делалось ли это в Сарагосе – неизвестно. В общем – приведение их в относительно "живое" состояние требует значительных усилий.В целом, этот танк представляется вполне современным, примерно соответствующим современным российским танкам Т-72. Основные их недостатки – отсутствие автомата заряжения, несовместимость с техническим службами ВСУ и уязвимость от атак с воздуха (впрочем, тут им бояться почти нечего – действия российской авиации и вертолётов на фронте скованы мощной украинской ПВО). Глава штаба обороны Испании адмирал Теодоро Лопес Кальдерон вообще считает, что эти танки будут бесполезными для армии, которая не умеет с ними обращаться. Однако ВСУ имеют значительный опыт боевого применения танков со сходными характеристиками. Так что "не умеют обращаться" скорее испанцы.Понятно, что сорок танков сами по себе погоды не делают. К тому же многое зависит от подготовки экипажей, которые уже с начала мая обучаются в Латвии и Испании. Однако, будучи применёнными одновременно в одном месте, они могут доставить много неприятностей. Впрочем, по нынешним планам, Украина начнёт получать эти танки с апреля 2023 года по штуке в месяц.GepardЗенитная самоходная установка Gepard была разработана на базе танка Leopard 1 в 1963 году компанией Krauss-Maffei, а с 1976 года начала поступать на вооружение Бундесвера. Большая их часть на настоящий момент списана или продана.Машина весом 47 тонн вооружена двумя 35 мм. автоматическими зенитными пушками производства швейцарского концерна Oerlikon и оснащена импульсно-доплеровской РЛС поиска и сопровождения целей Siemens. Электроника позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 15 км. и вести огонь на дистанции 2-3 км.25 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что "сегодня официально зашли три первых Gepard`а. Это противозенитные ракетные комплексы (так в официальном тексте – Авт.), с ними нам передано несколько десятков тысяч боеприпасов. Всего мы ожидаем 15 установок Gepard". С боеприпасами изначально возникла проблема – на немецких складах их немного (фактически немцы могут предоставить ок. 60 тыс. шт., что достаточно для ведения непрерывного огня одной установкой в течение полутора часов), а швейцарцы поставлять снаряды на Украину отказались. Дать снаряды согласилась Норвегия, но когда и сколько - пока неясно. Украинские экипажи готовились для работы на Gepard с начала мая, что, конечно, недостаточно – курс подготовки для румынских экипажей был рассчитан на девять месяцев.Назначение этих систем в ВСУ не очень понятно. Одни эксперты полагают, что они могут использоваться для ближней ПВО и прикрывать зенитные ракетные комплексы. Другие – что эти машины могут осуществлять огневую поддержку пехоты во время боёв в городе (так сейчас используются ЗСУ-23-4 "Шилка"). В последнем случае они будут нести большие потери из-за тонкой брони.В общем, даже при условии правильного использования 15 ЗСУ расстановку сил на фронте никак не меняют.РезюмеКак и во многих других случаях, немецкие поставки вроде бы незначительные, но они дают ВСУ опыт применения, снабжения и ремонта военной техники натовского образца и открывают возможность для более масштабных поставок современных систем вооружения.Главный результат этих поставок – политический. США и Великобритании удалось сломить сопротивление руководства ФРГ и заставить его разрешить поставки техники немецкого производства. Таким образом, Германия фактически уже привязана к противостоянию с Россией на территории Украины и вынуждена будет поставлять больше техники и более активно участвовать в антироссийской кампании, включая введение новых санкций.

https://ukraina.ru/20220703/1034284508.html

https://ukraina.ru/20220608/1034116868.html

https://ukraina.ru/20220710/1034325356.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_951c7f0deefbafd105a5b087590aaa35.jpg.webp

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эксклюзив, германия, украина, танк, пво, поставки, вооружение