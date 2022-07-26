https://ukraina.ru/20220726/1036823088.html
Эксперт назвал расстояние, на которое способна простреливать Россию Украина
Эксперт назвал расстояние, на которое способна простреливать Россию Украина - 26.07.2022 Украина.ру
Эксперт назвал расстояние, на которое способна простреливать Россию Украина
Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов недавно сделал заявление о потоплении Черноморского флота, сказав, что при помощи западного оружия Украина займет Крым. Стоит ли относиться к такой риторике серьезно, в интервью изданию Украина.ру оценил политолог Александр Носович
2022-07-26T07:15
2022-07-26T07:15
2022-07-26T07:15
новости
эксперт
александр носович
удары
россия
украина
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Политолог пояснил, что тогда могут быть удары и вглубь территории России. По некоторым данным, у Украины сейчас есть виды вооружения, способные бить на расстояние в 360 километров, а значит под прицелом могут оказаться все области по Московскую включительно.Носович добавил, что Россия не должна по этому поводу молчать, нужно публично и в закрытом режиме западным оппонентам об этом постоянно говорить."Россия может перейти от режима СВО (специальной военной операции) к режиму полноценной войны с Украиной. Это нужно для того, чтобы не пришлось переходить (к режиму войны. — Ред.), чтобы эти планы западных ястребов по использованию мощного западного оружия для ударов по России так и остались только планами", - резюмировал он.
https://ukraina.ru/20220722/1036751359.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, александр носович, удары, россия, украина
Эксперт назвал расстояние, на которое способна простреливать Россию Украина
Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов недавно сделал заявление о потоплении Черноморского флота, сказав, что при помощи западного оружия Украина займет Крым. Стоит ли относиться к такой риторике серьезно, в интервью изданию Украина.ру оценил политолог Александр Носович
"К ним (заявлениям – ред.) нужно относиться всерьез, потому что, если будет принято решение в Вашингтоне и Брюсселе, в штаб-квартире НАТО об эскалации украинского военного конфликта, то возможны удары западным оружием по территории России в несравнимо больших масштабах, чем те, что происходят сейчас по Брянской и Белгородской областям", - сказал он.
Политолог пояснил, что тогда могут быть удары и вглубь территории России. По некоторым данным, у Украины сейчас есть виды вооружения, способные бить на расстояние в 360 километров, а значит под прицелом могут оказаться все области по Московскую включительно.
Носович добавил, что Россия не должна по этому поводу молчать, нужно публично и в закрытом режиме западным оппонентам об этом постоянно говорить.
"Россия может перейти от режима СВО (специальной военной операции) к режиму полноценной войны с Украиной. Это нужно для того, чтобы не пришлось переходить (к режиму войны. — Ред.), чтобы эти планы западных ястребов по использованию мощного западного оружия для ударов по России так и остались только планами", - резюмировал он.