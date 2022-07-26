Эксперт назвал расстояние, на которое способна простреливать Россию Украина - 26.07.2022 Украина.ру
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Эксперт назвал расстояние, на которое способна простреливать Россию Украина
Эксперт назвал расстояние, на которое способна простреливать Россию Украина - 26.07.2022 Украина.ру
Эксперт назвал расстояние, на которое способна простреливать Россию Украина
Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов недавно сделал заявление о потоплении Черноморского флота, сказав, что при помощи западного оружия Украина займет Крым. Стоит ли относиться к такой риторике серьезно, в интервью изданию Украина.ру оценил политолог Александр Носович
2022-07-26T07:15
2022-07-26T07:15
новости
эксперт
александр носович
удары
россия
украина
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Политолог пояснил, что тогда могут быть удары и вглубь территории России. По некоторым данным, у Украины сейчас есть виды вооружения, способные бить на расстояние в 360 километров, а значит под прицелом могут оказаться все области по Московскую включительно.Носович добавил, что Россия не должна по этому поводу молчать, нужно публично и в закрытом режиме западным оппонентам об этом постоянно говорить."Россия может перейти от режима СВО (специальной военной операции) к режиму полноценной войны с Украиной. Это нужно для того, чтобы не пришлось переходить (к режиму войны. — Ред.), чтобы эти планы западных ястребов по использованию мощного западного оружия для ударов по России так и остались только планами", - резюмировал он.
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новости, эксперт, александр носович, удары, россия, украина

Эксперт назвал расстояние, на которое способна простреливать Россию Украина

07:15 26.07.2022
 
© Фото : Андрій Єрмак / TelegramHIMARS
HIMARS - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : Андрій Єрмак / Telegram
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Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов недавно сделал заявление о потоплении Черноморского флота, сказав, что при помощи западного оружия Украина займет Крым. Стоит ли относиться к такой риторике серьезно, в интервью изданию Украина.ру оценил политолог Александр Носович

"К ним (заявлениям – ред.) нужно относиться всерьез, потому что, если будет принято решение в Вашингтоне и Брюсселе, в штаб-квартире НАТО об эскалации украинского военного конфликта, то возможны удары западным оружием по территории России в несравнимо больших масштабах, чем те, что происходят сейчас по Брянской и Белгородской областям", - сказал он.

Политолог пояснил, что тогда могут быть удары и вглубь территории России. По некоторым данным, у Украины сейчас есть виды вооружения, способные бить на расстояние в 360 километров, а значит под прицелом могут оказаться все области по Московскую включительно.
Носович добавил, что Россия не должна по этому поводу молчать, нужно публично и в закрытом режиме западным оппонентам об этом постоянно говорить.
"Россия может перейти от режима СВО (специальной военной операции) к режиму полноценной войны с Украиной. Это нужно для того, чтобы не пришлось переходить (к режиму войны. — Ред.), чтобы эти планы западных ястребов по использованию мощного западного оружия для ударов по России так и остались только планами", - резюмировал он.
Александр Носович интервью - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 13:56
Александр Носович: Россия может перейти от режима СВО к режиму полноценной войны
 
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