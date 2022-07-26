https://ukraina.ru/20220726/1036823088.html

Эксперт назвал расстояние, на которое способна простреливать Россию Украина

Эксперт назвал расстояние, на которое способна простреливать Россию Украина - 26.07.2022 Украина.ру

Эксперт назвал расстояние, на которое способна простреливать Россию Украина

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов недавно сделал заявление о потоплении Черноморского флота, сказав, что при помощи западного оружия Украина займет Крым. Стоит ли относиться к такой риторике серьезно, в интервью изданию Украина.ру оценил политолог Александр Носович

2022-07-26T07:15

2022-07-26T07:15

2022-07-26T07:15

новости

эксперт

александр носович

удары

россия

украина

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Политолог пояснил, что тогда могут быть удары и вглубь территории России. По некоторым данным, у Украины сейчас есть виды вооружения, способные бить на расстояние в 360 километров, а значит под прицелом могут оказаться все области по Московскую включительно.Носович добавил, что Россия не должна по этому поводу молчать, нужно публично и в закрытом режиме западным оппонентам об этом постоянно говорить."Россия может перейти от режима СВО (специальной военной операции) к режиму полноценной войны с Украиной. Это нужно для того, чтобы не пришлось переходить (к режиму войны. — Ред.), чтобы эти планы западных ястребов по использованию мощного западного оружия для ударов по России так и остались только планами", - резюмировал он.

https://ukraina.ru/20220722/1036751359.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, эксперт, александр носович, удары, россия, украина