https://ukraina.ru/20220726/1036817057.html

Политолог: России есть чему поучиться у Ирана

Политолог: России есть чему поучиться у Ирана - 26.07.2022 Украина.ру

Политолог: России есть чему поучиться у Ирана

Президент России Владимир Путин посетил Тегеран, где состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Турции. О чем общались лидеры и, чем именно Иран может быть полезен Москве, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Носович

2022-07-26T05:15

2022-07-26T05:15

2022-07-26T05:15

новости

политолог

александр носович

россия

иран

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"Иран был интересен России в том аспекте, что это страна, которая 40 лет находится под американскими санкциями, под западными санкциями. За эти 40 лет она не только выжила, но и превратилась в лидера в своем регионе, в регионе Среднего Востока, приумножила то лидерство, которое было при шахе, и которое достигалось благодаря союзу с американцами. Приумножила и умножила его и без союза (с США. — Ред.), и даже при откровенной враждебности со стороны американцев сохранила высокоразвитую экономику", - ответил политолог.Также на трехсторонней встрече мог обсуждаться и вопрос передачи России иранских беспилотников, разработанных на основе американских, считает военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, такие поставки могут быть непубличными, а дополнительные 400-500 дронов крайне позитивно скажутся на положении российской армии в СВО.

https://ukraina.ru/20220722/1036751359.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, политолог, александр носович, россия, иран