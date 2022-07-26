https://ukraina.ru/20220726/1036817057.html
Политолог: России есть чему поучиться у Ирана
Политолог: России есть чему поучиться у Ирана - 26.07.2022 Украина.ру
Политолог: России есть чему поучиться у Ирана
Президент России Владимир Путин посетил Тегеран, где состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Турции. О чем общались лидеры и, чем именно Иран может быть полезен Москве, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Носович
2022-07-26T05:15
2022-07-26T05:15
2022-07-26T05:15
новости
политолог
александр носович
россия
иран
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"Иран был интересен России в том аспекте, что это страна, которая 40 лет находится под американскими санкциями, под западными санкциями. За эти 40 лет она не только выжила, но и превратилась в лидера в своем регионе, в регионе Среднего Востока, приумножила то лидерство, которое было при шахе, и которое достигалось благодаря союзу с американцами. Приумножила и умножила его и без союза (с США. — Ред.), и даже при откровенной враждебности со стороны американцев сохранила высокоразвитую экономику", - ответил политолог.Также на трехсторонней встрече мог обсуждаться и вопрос передачи России иранских беспилотников, разработанных на основе американских, считает военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, такие поставки могут быть непубличными, а дополнительные 400-500 дронов крайне позитивно скажутся на положении российской армии в СВО.
https://ukraina.ru/20220722/1036751359.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, политолог, александр носович, россия, иран
Политолог: России есть чему поучиться у Ирана
Президент России Владимир Путин посетил Тегеран, где состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Турции. О чем общались лидеры и, чем именно Иран может быть полезен Москве, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Носович
"Иран был интересен России в том аспекте, что это страна, которая 40 лет находится под американскими санкциями, под западными санкциями. За эти 40 лет она не только выжила, но и превратилась в лидера в своем регионе, в регионе Среднего Востока, приумножила то лидерство, которое было при шахе, и которое достигалось благодаря союзу с американцами. Приумножила и умножила его и без союза (с США. — Ред.), и даже при откровенной враждебности со стороны американцев сохранила высокоразвитую экономику", - ответил политолог.
Также на трехсторонней встрече мог обсуждаться и вопрос передачи России иранских беспилотников, разработанных на основе американских, считает военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, такие поставки могут быть непубличными, а дополнительные 400-500 дронов крайне позитивно скажутся на положении российской армии в СВО.