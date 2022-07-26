Политолог: России есть чему поучиться у Ирана - 26.07.2022 Украина.ру
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Политолог: России есть чему поучиться у Ирана
Политолог: России есть чему поучиться у Ирана - 26.07.2022 Украина.ру
Политолог: России есть чему поучиться у Ирана
Президент России Владимир Путин посетил Тегеран, где состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Турции. О чем общались лидеры и, чем именно Иран может быть полезен Москве, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Носович
2022-07-26T05:15
2022-07-26T05:15
новости
политолог
александр носович
россия
иран
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"Иран был интересен России в том аспекте, что это страна, которая 40 лет находится под американскими санкциями, под западными санкциями. За эти 40 лет она не только выжила, но и превратилась в лидера в своем регионе, в регионе Среднего Востока, приумножила то лидерство, которое было при шахе, и которое достигалось благодаря союзу с американцами. Приумножила и умножила его и без союза (с США. — Ред.), и даже при откровенной враждебности со стороны американцев сохранила высокоразвитую экономику", - ответил политолог.Также на трехсторонней встрече мог обсуждаться и вопрос передачи России иранских беспилотников, разработанных на основе американских, считает военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, такие поставки могут быть непубличными, а дополнительные 400-500 дронов крайне позитивно скажутся на положении российской армии в СВО.
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новости, политолог, александр носович, россия, иран

Политолог: России есть чему поучиться у Ирана

05:15 26.07.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
© POOL
Перейти в фотобанк
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Президент России Владимир Путин посетил Тегеран, где состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Турции. О чем общались лидеры и, чем именно Иран может быть полезен Москве, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Носович
"Иран был интересен России в том аспекте, что это страна, которая 40 лет находится под американскими санкциями, под западными санкциями. За эти 40 лет она не только выжила, но и превратилась в лидера в своем регионе, в регионе Среднего Востока, приумножила то лидерство, которое было при шахе, и которое достигалось благодаря союзу с американцами. Приумножила и умножила его и без союза (с США. — Ред.), и даже при откровенной враждебности со стороны американцев сохранила высокоразвитую экономику", - ответил политолог.
Также на трехсторонней встрече мог обсуждаться и вопрос передачи России иранских беспилотников, разработанных на основе американских, считает военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, такие поставки могут быть непубличными, а дополнительные 400-500 дронов крайне позитивно скажутся на положении российской армии в СВО.
Александр Носович интервью - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 13:56
Александр Носович: Россия может перейти от режима СВО к режиму полноценной войны
 
НовостиполитологАлександр НосовичРоссияИран
 
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