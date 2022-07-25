Брат Найема подорвался на Украинской мине
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Брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема подорвался на украинской мине
Брат Найема подорвался на Украинской мине
Брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема подорвался на украинской мине
Брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема - Маси Найем рассказал, что подорвался. Он утверждает, что мина, на которую наехал его автомобиль была не российской, поскольку "россияне туда еще не заходили". Об этом 25 июля пишут РИА Новости
2022-07-25T15:30
2022-07-25T15:30
новости
украина
мина
найем
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"Точно не российская, потому что на тот момент россияне туда не заходили. Наша ли, кто поставил, с какой целью, почему не предупредили? Это все расследуется и со временем будет понятно", - сказал Маси Найем.Он добавил, что "коммуникация в армии нуждается в улучшении", ведь "война — это конкуренция ошибок: кто больше совершит ошибок — тот скорее проиграет".Мустафа Найем — украинский журналист, экс-депутат Верховной Рады, бывший член политического совета партии "ДемАльянс". Сторонник Евромайдана. В октябре 2017 года выступил за выборочное предоставление права голоса на местных выборах жителям Донбасса.Его брат Маси Найем – адвокат, после начала спецоперации России вступил в ряды украинских войск. В начале июня в СМИ появлялась информация о том, что он тяжело ранен, скорее всего, в результате взрыва. Руководитель украинского первого добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко заявлял тогда, что Найем может не выжить.
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новости, украина, мина, найем

Брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема подорвался на украинской мине

15:30 25.07.2022
 
© скриншот видео "Настоящее время"адвокат Маси Найем
адвокат Маси Найем
© скриншот видео "Настоящее время"
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Брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема - Маси Найем рассказал, что подорвался. Он утверждает, что мина, на которую наехал его автомобиль была не российской, поскольку "россияне туда еще не заходили". Об этом 25 июля пишут РИА Новости
"Точно не российская, потому что на тот момент россияне туда не заходили. Наша ли, кто поставил, с какой целью, почему не предупредили? Это все расследуется и со временем будет понятно", - сказал Маси Найем.
Он добавил, что "коммуникация в армии нуждается в улучшении", ведь "война — это конкуренция ошибок: кто больше совершит ошибок — тот скорее проиграет".
Мустафа Найем — украинский журналист, экс-депутат Верховной Рады, бывший член политического совета партии "ДемАльянс". Сторонник Евромайдана. В октябре 2017 года выступил за выборочное предоставление права голоса на местных выборах жителям Донбасса.
Его брат Маси Найем – адвокат, после начала спецоперации России вступил в ряды украинских войск. В начале июня в СМИ появлялась информация о том, что он тяжело ранен, скорее всего, в результате взрыва. Руководитель украинского первого добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко заявлял тогда, что Найем может не выжить.
Турбина, Северный поток, фото powerinfotoday.com
15:17
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