https://ukraina.ru/20220725/1036815408.html

Под Николаевом убит командир одесской бригады

Под Николаевом убит командир одесской бригады - 25.07.2022 Украина.ру

Под Николаевом убит командир одесской бригады

Украинский депутат Алексей Гончаренко 24 июля сообщил в своем Telegram о смерти полковника Виталия Гуляева, командира украинской 28-й отдельной механизированной бригады, дислоцированной в Одесской области

2022-07-25T09:54

2022-07-25T09:54

2022-07-25T09:54

погиб

украина

россия

гончаренко

порошенко

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Он добавил, что Гуляев участвовал в боях "еще с 2014 года, а командиром одесской 28-й бригады стал в сентябре 2021-го", а также подчеркнул, что "возьмет на личный контроль" появление в Одессе и области улиц в честь Гуляева.Эту информацию подтвердил и экс-президент Украины Петр Порошенко. По его словам, Гуляев воевал на южном направлении и готовился к контрнаступлению.

https://ukraina.ru/20220725/1036809170.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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погиб, украина, россия, гончаренко, порошенко