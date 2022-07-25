Под Николаевом убит командир одесской бригады - 25.07.2022 Украина.ру
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Под Николаевом убит командир одесской бригады
Под Николаевом убит командир одесской бригады - 25.07.2022 Украина.ру
Под Николаевом убит командир одесской бригады
Украинский депутат Алексей Гончаренко 24 июля сообщил в своем Telegram о смерти полковника Виталия Гуляева, командира украинской 28-й отдельной механизированной бригады, дислоцированной в Одесской области
2022-07-25T09:54
2022-07-25T09:54
погиб
украина
россия
гончаренко
порошенко
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Он добавил, что Гуляев участвовал в боях "еще с 2014 года, а командиром одесской 28-й бригады стал в сентябре 2021-го", а также подчеркнул, что "возьмет на личный контроль" появление в Одессе и области улиц в честь Гуляева.Эту информацию подтвердил и экс-президент Украины Петр Порошенко. По его словам, Гуляев воевал на южном направлении и готовился к контрнаступлению.
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погиб, украина, россия, гончаренко, порошенко

Под Николаевом убит командир одесской бригады

09:54 25.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Украинский депутат Алексей Гончаренко 24 июля сообщил в своем Telegram о смерти полковника Виталия Гуляева, командира украинской 28-й отдельной механизированной бригады, дислоцированной в Одесской области

"Погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев", - написал Гончаренко.

Он добавил, что Гуляев участвовал в боях "еще с 2014 года, а командиром одесской 28-й бригады стал в сентябре 2021-го", а также подчеркнул, что "возьмет на личный контроль" появление в Одессе и области улиц в честь Гуляева.
Эту информацию подтвердил и экс-президент Украины Петр Порошенко. По его словам, Гуляев воевал на южном направлении и готовился к контрнаступлению.
Выступление Б. Джонсона по итогам выборов в Великобритании - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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Подавший в отставку премьер Британии хочет успеть посетить Киев — СМИПодавший в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон планирует совершить последнюю поездку в Киев, прежде чем окончательно покинет Даунинг-стрит. Об этом 24 июля сообщила газета Telegraph со ссылкой на источник
 
погибУкраинаРоссияГончаренкоПорошенко
 
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