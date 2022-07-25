Под Николаевом убит командир одесской бригады
Украинский депутат Алексей Гончаренко 24 июля сообщил в своем Telegram о смерти полковника Виталия Гуляева, командира украинской 28-й отдельной механизированной бригады, дислоцированной в Одесской области
"Погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев", - написал Гончаренко.
Он добавил, что Гуляев участвовал в боях "еще с 2014 года, а командиром одесской 28-й бригады стал в сентябре 2021-го", а также подчеркнул, что "возьмет на личный контроль" появление в Одессе и области улиц в честь Гуляева.
Эту информацию подтвердил и экс-президент Украины Петр Порошенко. По его словам, Гуляев воевал на южном направлении и готовился к контрнаступлению.
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