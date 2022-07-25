КНР стала чаще и агрессивнее перехватывать американские суда — начальник генштаба США - 25.07.2022 Украина.ру
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КНР стала чаще и агрессивнее перехватывать американские суда — начальник генштаба США
КНР стала чаще и агрессивнее перехватывать американские суда — начальник генштаба США - 25.07.2022 Украина.ру
КНР стала чаще и агрессивнее перехватывать американские суда — начальник генштаба США
Китайские военные стали значительно чаще перехватывать американские суда в воздухе и на море. Об этом заявил 24 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью газете Financial Times
2022-07-25T09:22
2022-07-25T09:22
кнр
сша
новости
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"Число осуществляемых Китаем перехватов на море и в воздухе значительно увеличилось за последние пять лет", — сказал Милли.Он отметил, что китайские военные стали "заметно более агрессивными в этом конкретном регионе", однако не уточнил, о каком конкретно количестве инцидентов идет речь.По словам Милли, он обсуждал небезопасные перехваты в ходе телефонного разговора со своим китайским коллегой, генералом Ли Цзочэном. Отмечается, что тот в ответ предостерег США от участия в "провокациях".
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кнр, сша, новости

КНР стала чаще и агрессивнее перехватывать американские суда — начальник генштаба США

09:22 25.07.2022
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай
Города мира. Шанхай - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Александр Вильф
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Китайские военные стали значительно чаще перехватывать американские суда в воздухе и на море. Об этом заявил 24 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью газете Financial Times
"Число осуществляемых Китаем перехватов на море и в воздухе значительно увеличилось за последние пять лет", — сказал Милли.
Он отметил, что китайские военные стали "заметно более агрессивными в этом конкретном регионе", однако не уточнил, о каком конкретно количестве инцидентов идет речь.
По словам Милли, он обсуждал небезопасные перехваты в ходе телефонного разговора со своим китайским коллегой, генералом Ли Цзочэном. Отмечается, что тот в ответ предостерег США от участия в "провокациях".
Россия США флаг - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 08:45
Американское издание сравнило враждебную политику США в отношении РФ и КНР со стратегией ГитлераПопытки США проводить враждебную политику одновременно против России и Китая напоминают стратегию фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом председатель консалтинговой организации Killowen Group Харлан Ульман написал 27 июня в статье для The Hill
 
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