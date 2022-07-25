https://ukraina.ru/20220725/1036814456.html

КНР стала чаще и агрессивнее перехватывать американские суда — начальник генштаба США

КНР стала чаще и агрессивнее перехватывать американские суда — начальник генштаба США - 25.07.2022 Украина.ру

КНР стала чаще и агрессивнее перехватывать американские суда — начальник генштаба США

Китайские военные стали значительно чаще перехватывать американские суда в воздухе и на море. Об этом заявил 24 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью газете Financial Times

2022-07-25T09:22

2022-07-25T09:22

2022-07-25T09:22

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"Число осуществляемых Китаем перехватов на море и в воздухе значительно увеличилось за последние пять лет", — сказал Милли.Он отметил, что китайские военные стали "заметно более агрессивными в этом конкретном регионе", однако не уточнил, о каком конкретно количестве инцидентов идет речь.По словам Милли, он обсуждал небезопасные перехваты в ходе телефонного разговора со своим китайским коллегой, генералом Ли Цзочэном. Отмечается, что тот в ответ предостерег США от участия в "провокациях".

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кнр, сша, новости