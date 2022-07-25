КНР стала чаще и агрессивнее перехватывать американские суда — начальник генштаба США
Китайские военные стали значительно чаще перехватывать американские суда в воздухе и на море. Об этом заявил 24 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью газете Financial Times
"Число осуществляемых Китаем перехватов на море и в воздухе значительно увеличилось за последние пять лет", — сказал Милли.
Он отметил, что китайские военные стали "заметно более агрессивными в этом конкретном регионе", однако не уточнил, о каком конкретно количестве инцидентов идет речь.
По словам Милли, он обсуждал небезопасные перехваты в ходе телефонного разговора со своим китайским коллегой, генералом Ли Цзочэном. Отмечается, что тот в ответ предостерег США от участия в "провокациях".
28 июня, 08:45Американское издание сравнило враждебную политику США в отношении РФ и КНР со стратегией ГитлераПопытки США проводить враждебную политику одновременно против России и Китая напоминают стратегию фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом председатель консалтинговой организации Killowen Group Харлан Ульман написал 27 июня в статье для The Hill