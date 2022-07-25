"Разворот на Восток": политолог Носович рассказал, для чего Путин посетил Иран - 25.07.2022 Украина.ру
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"Разворот на Восток": политолог Носович рассказал, для чего Путин посетил Иран
"Разворот на Восток": политолог Носович рассказал, для чего Путин посетил Иран - 25.07.2022 Украина.ру
"Разворот на Восток": политолог Носович рассказал, для чего Путин посетил Иран
Владимир Путин посетил Иран для того, чтобы уйти от зависимости от стран западного блока и развернуть торговлю российских ресурсов на Юго-Восток, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру
2022-07-25T04:00
2022-07-25T04:00
владимир путин
иран
россия
запад
новости
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Ранее президент РФ Владимир Путин вместе с лидерами Ирана и Турции принял участие в трехстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. Кроме того, Путин провел переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.Он рассказал, что главным получателем российского сырья с 18- ого века исторически всегда была Европа, сейчас ничего не изменилось, и Россия зависит от европейцев так же, как и они от нее.Поэтому те угрозы, которые Европа заявляет, что за несколько лет она откажется от российского газа и нефти, — к ним нужно относиться серьёзно, потому что европейские страны могут это сделать и для РФ это чревато большими энергетическими убытками, добавил эксперт.Для России безальтернативный вариант — это разворот на Восток, заключил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220722/1036786734.html
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владимир путин, иран, россия, запад, новости

"Разворот на Восток": политолог Носович рассказал, для чего Путин посетил Иран

04:00 25.07.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Владимир Путин посетил Иран для того, чтобы уйти от зависимости от стран западного блока и развернуть торговлю российских ресурсов на Юго-Восток, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру
Ранее президент РФ Владимир Путин вместе с лидерами Ирана и Турции принял участие в трехстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. Кроме того, Путин провел переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.
Главный аспект этого визита — борьба Запада против России, и, соответственно, ответные меры России, которые стратегически направлены на то, чтобы уйти от зависимости от стран западного блока. И в этом отношении визит Путина в Иран — он носит такой демонстративный характер. Главная его составляющая — это энергетика.
Александр Носович интервью
Александр Носович
Политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик"
Он рассказал, что главным получателем российского сырья с 18- ого века исторически всегда была Европа, сейчас ничего не изменилось, и Россия зависит от европейцев так же, как и они от нее.
Поэтому те угрозы, которые Европа заявляет, что за несколько лет она откажется от российского газа и нефти, — к ним нужно относиться серьёзно, потому что европейские страны могут это сделать и для РФ это чревато большими энергетическими убытками, добавил эксперт.
Для России безальтернативный вариант — это разворот на Восток, заключил он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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