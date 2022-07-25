https://ukraina.ru/20220725/1036798715.html

"Разворот на Восток": политолог Носович рассказал, для чего Путин посетил Иран

"Разворот на Восток": политолог Носович рассказал, для чего Путин посетил Иран - 25.07.2022 Украина.ру

"Разворот на Восток": политолог Носович рассказал, для чего Путин посетил Иран

Владимир Путин посетил Иран для того, чтобы уйти от зависимости от стран западного блока и развернуть торговлю российских ресурсов на Юго-Восток, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру

2022-07-25T04:00

2022-07-25T04:00

2022-07-25T04:00

владимир путин

иран

россия

запад

новости

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Ранее президент РФ Владимир Путин вместе с лидерами Ирана и Турции принял участие в трехстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. Кроме того, Путин провел переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.Он рассказал, что главным получателем российского сырья с 18- ого века исторически всегда была Европа, сейчас ничего не изменилось, и Россия зависит от европейцев так же, как и они от нее.Поэтому те угрозы, которые Европа заявляет, что за несколько лет она откажется от российского газа и нефти, — к ним нужно относиться серьёзно, потому что европейские страны могут это сделать и для РФ это чревато большими энергетическими убытками, добавил эксперт.Для России безальтернативный вариант — это разворот на Восток, заключил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220722/1036786734.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир путин, иран, россия, запад, новости