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Чем воюют на Украине. Война в космосе: плюсы и минусы

Чем воюют на Украине. Война в космосе: плюсы и минусы - 25.07.2022 Украина.ру

Чем воюют на Украине. Война в космосе: плюсы и минусы

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, отправленный в отставку 15 июля, человек для российского (да, в общем-то, для любого) чиновно-административного сообщества... Украина.ру, 25.07.2022

2022-07-25T06:58

2022-07-25T06:58

2022-07-25T06:58

чем воюют на украине

спутники

космос

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илон маск

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сво

разведка

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, отправленный в отставку 15 июля, человек для российского (да, в общем-то, для любого) чиновно-административного сообщества слишком эпатажный. Тут главную роль играет его исключительная публичность и чёткая политическая позиция. Несмотря на это, даже критически относящиеся к нему люди признают его эффективность на посту – космическая отрасли действительно демонстрирует успехи.Тем не менее, сделать предстоит ещё многое, и одно из главных направлений – совершенствование и расширение спутниковой группировки, в особенности – над Украиной. По словам самого Рогозина, "для нас сейчас самая главная тема – это развёртывание масштабной орбитальной группировки. (…) Чем больше будет спутников, это крайне важно для армии сегодня". По его словам, сейчас спутниковая группировка России насчитывает всего 161 аппарат, включая военные.Российская спутниковая группировкаРоссии нужно как минимум три типа спутников: разведывательные (ДЗЗ – дистанционного зондирования Земли, они могут выполнять и гражданские заказы), системы позиционирования ГЛОНАСС (советско-российский аналог GPS) и связи, обслуживающие военные каналы.Ситуация с разведывательной группировкой не особенно оптимистична.На орбите находятся пять спутников "Лотос" и один "Пион", составляющие систему "Лиана". Их задача – отслеживание положения корабельных групп стран НАТО, но они могут использоваться и по объектам на Украине. Западные эксперты полагают, что система используется для наведения крылатых ракет.Оптической разведкой заняты два спутника "Персона", запущенные в 2013-15 годах. Как считается, они уже выработали гарантийный срок службы, но продолжают работу.Кроме того, работает минимум два спутника радиолокационной разведки – "Кондор" (запущен в 2014 году) и "Нейтрон" (запущен в феврале этого года, официальных российских данных о назначении аппарата "Космос-2553" нет).Гражданских спутников ДЗЗ на орбите сейчас нет. Формирование новой орбитальной группировки планировалось начать в 2023 году.По словам Рогозина "все данные с районов проведения специальной военной операции передаются в режиме реального времени нашим военным. И больше никому".Система ГЛОНАСС рассчитана на использование 24 спутников для глобального покрытия, сейчас реально работает 23 (для сравнения – системе GPS требуется 24 спутника, реально работает 32). В нынешнем составе группировка функционирует с 2015 года.Считается, что работа системы зависит от импортных компонентов, но, с одной стороны, известно, что есть задел готовых к использованию спутников "Глонасс-М", с другой стороны, имеется спутник "Глонасс-К2" на отечественной элементарной базе.В России существует Единая система спутниковой связи второго поколения (формирование закончено в 1999 году), основанная на спутниках связи "Радуга", "Молния" и "Меридиан", которая позволяет поддерживать двустороннюю связь с оперативно-тактическим звеном управления, отдельными самолётами ВВС и ВМФ, кораблями и подводными лодками. Однако, современным требованиям она не удовлетворяет, потому с 2022 года должно было начаться формирование системы ЕССС-3. Существует также гражданская система "Гонец".У российских и союзных войск в зоне СВО действительно есть проблемы со связью, в частности, эксплуатируются трофейные станции системы Starlink.Спутниковая группировка, работающая на УкраинуУ Украины своей спутниковой группировки нет. В начале этого года ракетой SpaceX на орбиту был выведен спутник ДЗЗ "Сич-2-30", но он не может использоваться в военных целях ни по разрешающей способности (восемь метров на пиксель), ни по характеру запуска (он вышел на орбиту нештатно).Однако, украинская сторона полностью обеспечена информацией с американских и европейских орбитальных группировок – как военных, так и коммерческих.3 марта официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США делится с Украиной информацией в реальном времени. Некоторые источники сообщают даже, что такая информация доступна командирам тактического звена. 23 марта ЕС утвердил соглашение с Украиной о передаче Киеву секретной информации, в том числе спутниковых снимков. 6 мая телеканал CNN сообщил о том, что США предоставили Украине разведданные о местоположении крейсера "Москва" незадолго до того, как на корабле начался пожар 14 апреля. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс выразил недовольство появлением такой информации в СМИ, хотя до этого, 9 марта, в ходе слушаний в Конгрессе он сказал следующее: "мы активно делились данными разведки с украинцами и продолжаем это делать. Когда я был в январе в Киеве, я представил президенту Зеленскому некоторые детали планов России относительно Киева, которые у нас имелись на тот момент. Мы продолжали делать это на ежедневной основе".Только у Национального разведывательного управления (служба, отвечающая за программы космической разведки для всего Разведывательного сообщества США) есть не менее 50 собственных разведывательных спутников, которые, к тому же, имеют лучшие разрешающие способности, чем российские. Кроме того, американские разведслужбы используют информацию примерно с 200 коммерческих спутников.Правда, большинство западных экспертов выражают сомнения в том, что Украина действительно получает спутниковые снимки высокого качества в режиме реального времени. Разве что действительно тактического уровня. Скорее предоставляются сводки по итогам обработки снимков, не включающие информацию, которая "не нужна" украинской стороне. С этой целью во Львове функционирует совместный американо-украинский разведцентр.Из американских источников известно, что разведке запрещено передавать Украине информацию о местоположении высших военно-политических руководителей России и об объектах на территории России (последний запрет не касается частных компаний).Заявления такого рода, скорее всего, призваны замаскировать использование информации, полученной от американских разведывательных самолётов и БПЛА. Она-то действительно могла быть получена в режиме реального времени (как это было во время боёв за о. Змеиный).А вот что Украина действительно может получать в полном объёме, так это информацию с коммерческих спутников.Самой известной группировкой обладает созданная в 2017 году компания Maxar Technologies. О сотрудничестве компании с украинским правительством стало известно после того, как она опубликовала фотографии Бучи в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о том, что местные жители были убиты во время пребывания там российских войск. После этого, 8 апреля компания запретила продавать снимки гражданам России и Белоруссии. 29 июня РИА "Новости" сообщило, что Maxar, снимавшая Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области за три дня до атаки беспилотников, отказалась предоставить комментарий по поводу оказываемых ею услуг для украинской армии. А передвижения американских войск компания в принципе "не видит". В этом нет ничего удивительного, поскольку Maxar предоставляет 90% основных геопространственных данных, используемых правительством США для обеспечения национальной безопасности.Сейчас Maxar располагает всего 4 спутниками ДЗЗ (и примерно 80-ю спутниками связи), но, на фоне высокого спроса на её фотографии, планирует вывести на орбиту новую группировку из шести спутников.8 марта генеральный директор канадского оператора спутников MDA Ltd. (MDA.TO) Майк Гринли заявил, что компания предоставляет Украине спутниковые изображения в режиме, близком к реальному времени. Эта компания владеет группировкой радиолокационных спутников, способных работать независимо от времени дня и погодных условий.Естественно, украинская сторона пользуется услугами GPS. В частности, блоками GPS снабжены ракеты комплекса HIMARS, БПЛА и ряд другой техники.Используемая ВСУ система связи Starlink компании SpaceX Илона Маска. В апреле президент компании Гвинн Шотвелл заявила, что компания отправила на Украину несколько тысяч комплектов для приёма спутникового интернета Starlink. Финансирование этого проекта поступило в основном от частных источников, возможно (!), с оплатой помогли Польша и Франция.Нас не должно удивлять активное использование коммерческой информации, равно как и то, что коммерческая информация доступна не всем – ряд американских частных компаний, в т.ч. – SpaceX, фактически представляют собой государственно-частные предприятия, работающие, в основном, в интересах Белого Дома. Частная форма собственности позволяет решать некоторые вопросы, которые представляют определённые затруднения для компаний государственных.Противоспутниковое оружиеФормально передача Украине разведывательных данных не тождественна участию в боевых действиях, но сами по себе разведывательные спутники могут рассматриваться как комбатанты.Недаром в российском экспертном сообществе с начала СВО обсуждалась возможность уничтожения американских спутников над территорией Украины. Например, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью нашему изданию сказал: "я бы подумал о том, что слишком много спутников висят над нашей территорией. Может быть, можно было бы уменьшить их количество".Что-то такое предполагали и в Вашингтоне. 23 февраля директор Национального разведывательного управления Кристофер Сколезе заявил, что государственные и коммерческие космические аппараты США могут стать мишенью для российских противоспутниковых систем при эскалации кризиса на Украине. Правда, на следующий день официальный представитель Пентагона Джон Кирби уточнил, что таких фактов ещё не было.Вообще противоспутниковые системы разрабатываются довольно давно. В 1985 году в США системой ASM-135 ASAT (ракета, запускаемая с истребителя F-15) был сбит вышедший из строя научно-исследовательский спутник P78-1 Solwind. В 2008 году американский разведывательный спутник USA-193 был сбит ракетой SM-3 комплекса ПРО Aegis с крейсера Lake Erie.В СССР в 1976 году была испытана система ИС ("истребитель спутников"), основу которой составлял специальный высокоманёвренный космический аппарат, который, сблизившись с целью, взрывался. Так был уничтожен Космос-839 (насколько можно понять – спутник-мишень). ИС состоял на вооружении в 1978-93 годах, боевое дежурство он нёс не в космосе, а на земле.15 ноября 2021 года в России было проведено успешное испытание противоспутникового оружия, в результате чего был уничтожен не функционировавший космический аппарат "Космос-1408" (типа "Целина-Д"), выведенный на орбиту в 1982 году. По сообщению НАСА, при этом была использована ракета комплекса ПРО А-235 "Нудоль", испытания которого были завершены в 2020 году. "Нудоль" должна заменить имеющийся комплекс ПРО Московского промышленного района А-135 "Амур" и предназначен для перехвата ракет, их боеголовок, гиперзвуковых боеприпасов и спутников.Обе стороны не исключают применения мощных систем РЭБ с тем, чтобы сделать невозможным получение информации со спутников (в частности – сигналов систем GPS и ГЛОНАСС), но непонятно, есть ли для этого ресурсы.Война в космосе?Есть соблазн описать все ужасы, с которыми столкнётся человечество в случае развёртывания полномасштабной войны в ближнем космосе и вывода из строя всех спутников, включая коммерческие, однако вероятность этого сейчас не слишком велика.Во-первых, слишком мало средств поражения.Корабельная система Aegis с ракетами SM-3 состоит на оснащении всех американских ракетных крейсеров (22 корабля типа Ticonderoga), однако неизвестно, сколько из них реально готовы к использованию в качестве противоспутникового оружия."Нудоль" вообще новейшая система, которая только разворачивается и неясно, сколько можно использовать ракет, не оголяя Московскую зону ПРО.Во-вторых, слишком много спутников.Только в системе система связи Starlink используется свыше 2,6 тыс. спутников. Маск уже заявил, что SpaceX может запускать больше спутников, чем Россия будет их сбивать, и это, скорее всего, действительно так.В-третьих, почти наверняка массированное использование противоспутникового оружия быстро приведёт к эскалации, вплоть до мировой ядерной войны включительно.Военные разведывательные спутники являются важным элементом системы предупреждения о ракетной атаке и уничтожение хотя бы одного из них будет выглядеть как сигнал к намерению противоположной стороны нанести упреждающий удар. Даже уничтожение единичного коммерческого спутника спровоцирует сильнейший политический кризис, поскольку будет означать перенос боевых действий в космос.Потому до реального "прореживания" вражеских спутниковых группировок дело, надо надеяться, не дойдёт.

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