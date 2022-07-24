https://ukraina.ru/20220724/1036794735.html
Мы не стесняемся своих "Искандеров": Евсеев рассказал, чем может ответить Россия
Мы не стесняемся своих "Искандеров": Евсеев рассказал, чем может ответить Россия - 24.07.2022 Украина.ру
Мы не стесняемся своих "Искандеров": Евсеев рассказал, чем может ответить Россия
Многие специалисты в военном деле утверждают, что если Россия ударит по врагу "Искандерами", то это, как говорится, решит все проблемы. Так ли это, и каким именно оружием российские военные могут ответить украинской стороне, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2022-07-24T06:45
2022-07-24T06:45
2022-07-24T06:45
чем воюют на украине
новости
военный эксперт
евсеев
"искандер"
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Он добавил, что у Москвы есть, чем нанести удар по любой территории Украины, но пока Россия не делает этого из гуманитарных соображений.В случае если Киев перейдет черту, то это , естественно, произойдет. Такой красной линией специалист назвал, например, удар "Гарпуном" по Евпатории."Все определяется тем, насколько безрассудно поведет себя киевское руководство", - заключил Евсеев.
https://ukraina.ru/20220722/1036750341.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, военный эксперт, евсеев, "искандер"
Мы не стесняемся своих "Искандеров": Евсеев рассказал, чем может ответить Россия
Многие специалисты в военном деле утверждают, что если Россия ударит по врагу "Искандерами", то это, как говорится, решит все проблемы. Так ли это, и каким именно оружием российские военные могут ответить украинской стороне, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
""Искандер" используется под Харьковом, на линии фронта и под Одессой. Вопрос не в том, чем ударить по Киеву. Мы можем крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" наносить удары по Львову, можем ударить и по Киеву. То же самое с "Кинжалами". Если терпение у России лопнет, то мы можем уничтожить некоторые объекты в Киеве. Поэтому я бы на их месте меньше пугал Россию", - сказал Евсеев.
Он добавил, что у Москвы есть, чем нанести удар по любой территории Украины, но пока Россия не делает этого из гуманитарных соображений.
В случае если Киев перейдет черту, то это , естественно, произойдет. Такой красной линией специалист назвал, например, удар "Гарпуном" по Евпатории.
"Все определяется тем, насколько безрассудно поведет себя киевское руководство", - заключил Евсеев.