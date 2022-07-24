https://ukraina.ru/20220724/1036794735.html

Мы не стесняемся своих "Искандеров": Евсеев рассказал, чем может ответить Россия

Мы не стесняемся своих "Искандеров": Евсеев рассказал, чем может ответить Россия - 24.07.2022 Украина.ру

Мы не стесняемся своих "Искандеров": Евсеев рассказал, чем может ответить Россия

Многие специалисты в военном деле утверждают, что если Россия ударит по врагу "Искандерами", то это, как говорится, решит все проблемы. Так ли это, и каким именно оружием российские военные могут ответить украинской стороне, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2022-07-24T06:45

2022-07-24T06:45

2022-07-24T06:45

чем воюют на украине

новости

военный эксперт

евсеев

"искандер"

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Он добавил, что у Москвы есть, чем нанести удар по любой территории Украины, но пока Россия не делает этого из гуманитарных соображений.В случае если Киев перейдет черту, то это , естественно, произойдет. Такой красной линией специалист назвал, например, удар "Гарпуном" по Евпатории."Все определяется тем, насколько безрассудно поведет себя киевское руководство", - заключил Евсеев.

https://ukraina.ru/20220722/1036750341.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, военный эксперт, евсеев, "искандер"