Мы не стесняемся своих "Искандеров": Евсеев рассказал, чем может ответить Россия - 24.07.2022 Украина.ру
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Чем воюют на Украине
https://ukraina.ru/20220724/1036794735.html
Мы не стесняемся своих "Искандеров": Евсеев рассказал, чем может ответить Россия
Мы не стесняемся своих "Искандеров": Евсеев рассказал, чем может ответить Россия - 24.07.2022 Украина.ру
Мы не стесняемся своих "Искандеров": Евсеев рассказал, чем может ответить Россия
Многие специалисты в военном деле утверждают, что если Россия ударит по врагу "Искандерами", то это, как говорится, решит все проблемы. Так ли это, и каким именно оружием российские военные могут ответить украинской стороне, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2022-07-24T06:45
2022-07-24T06:45
чем воюют на украине
новости
военный эксперт
евсеев
"искандер"
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Он добавил, что у Москвы есть, чем нанести удар по любой территории Украины, но пока Россия не делает этого из гуманитарных соображений.В случае если Киев перейдет черту, то это , естественно, произойдет. Такой красной линией специалист назвал, например, удар "Гарпуном" по Евпатории."Все определяется тем, насколько безрассудно поведет себя киевское руководство", - заключил Евсеев.
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новости, военный эксперт, евсеев, "искандер"

Мы не стесняемся своих "Искандеров": Евсеев рассказал, чем может ответить Россия

06:45 24.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ОТРК "Искандер М" в зоне проведения спецоперации
Работа ОТРК Искандер М в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Многие специалисты в военном деле утверждают, что если Россия ударит по врагу "Искандерами", то это, как говорится, решит все проблемы. Так ли это, и каким именно оружием российские военные могут ответить украинской стороне, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

""Искандер" используется под Харьковом, на линии фронта и под Одессой. Вопрос не в том, чем ударить по Киеву. Мы можем крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" наносить удары по Львову, можем ударить и по Киеву. То же самое с "Кинжалами". Если терпение у России лопнет, то мы можем уничтожить некоторые объекты в Киеве. Поэтому я бы на их месте меньше пугал Россию", - сказал Евсеев.

Он добавил, что у Москвы есть, чем нанести удар по любой территории Украины, но пока Россия не делает этого из гуманитарных соображений.
В случае если Киев перейдет черту, то это , естественно, произойдет. Такой красной линией специалист назвал, например, удар "Гарпуном" по Евпатории.
"Все определяется тем, насколько безрассудно поведет себя киевское руководство", - заключил Евсеев.
Владимир Евсеев интервью - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 12:27Чем воюют на Украине
Владимир Евсеев: России не грозит истощение, а вот режим Зеленского к зиме рухнет
 
Чем воюют на УкраинеНовостивоенный экспертЕвсеев"Искандер"
 
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Заголовок открываемого материала
06:45Мы не стесняемся своих "Искандеров": Евсеев рассказал, чем может ответить Россия
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06:00"Сочувствия не получим": эксперт оценил вероятность поставок российского газа на Украину
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