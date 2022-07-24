Суздальцев: ЕС вынуждает Россию рассчитываться за Холодную войну газовыми контрибуциями - 24.07.2022 Украина.ру
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Суздальцев: ЕС вынуждает Россию рассчитываться за Холодную войну газовыми контрибуциями
Суздальцев: ЕС вынуждает Россию рассчитываться за Холодную войну газовыми контрибуциями - 24.07.2022 Украина.ру
Суздальцев: ЕС вынуждает Россию рассчитываться за Холодную войну газовыми контрибуциями
Европа всеми силами вставляет палки в колеса российских поставок газа, пытаясь выставить Москву недобросовестным партнером. Как Российской Федерации реагировать на эту провокацию, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и экономист Андрей Суздальцев
2022-07-24T04:45
2022-07-24T04:45
новости
андрей суздальцев
эксперт
политолог
россия
ес
европа
холодная война
газ
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Он заявил, что Россия должна смотреть на происходящее реально. Эксперт напомнил, что сам порядка 10-ти лет назад говорил, что Москве надо уходить с европейского рынка, потому что работать в этих условиях постоянных обвинений просто невозможно.Он утверждает, что России нужно готовиться к тому, что в будущем все равно придется уйти с европейского рынка. Также Суздальцев добавил, что Европа подливает керосина к украинский конфликт не просто так: в Брюсселе рассчитывают на поражение Москвы на поле боя, что должно "заставить нас рассчитываться за проигрыш в Холодной войне газовыми контрибуциями".
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новости, андрей суздальцев, эксперт, политолог, россия, ес, европа, холодная война, газ

Суздальцев: ЕС вынуждает Россию рассчитываться за Холодную войну газовыми контрибуциями

04:45 24.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Европа всеми силами вставляет палки в колеса российских поставок газа, пытаясь выставить Москву недобросовестным партнером. Как Российской Федерации реагировать на эту провокацию, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и экономист Андрей Суздальцев
Он заявил, что Россия должна смотреть на происходящее реально. Эксперт напомнил, что сам порядка 10-ти лет назад говорил, что Москве надо уходить с европейского рынка, потому что работать в этих условиях постоянных обвинений просто невозможно.

"Если бы мы поставляли газ бесплатно в качестве контрибуции за проигранную Холодную войну, это было бы понятно. Но тот факт, что мы хотим получать за свой газ деньги, вызывает возмущение в Европе. И такое же возмущение это вызывало на Украине и в Белоруссии. Мол, почему мы должны платить за российский газ, он должен поставляться даром", - сказал эксперт.

Он утверждает, что России нужно готовиться к тому, что в будущем все равно придется уйти с европейского рынка. Также Суздальцев добавил, что Европа подливает керосина к украинский конфликт не просто так: в Брюсселе рассчитывают на поражение Москвы на поле боя, что должно "заставить нас рассчитываться за проигрыш в Холодной войне газовыми контрибуциями".
Андрей Суздальцев интервью
22 июля, 13:17
Андрей Суздальцев: Украина и Запад готовят газовую провокацию против России
 
НовостиАндрей СуздальцевэкспертполитологРоссияЕСЕвропахолодная войнагаз
 
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