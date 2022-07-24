https://ukraina.ru/20220724/1036789517.html

Суздальцев: ЕС вынуждает Россию рассчитываться за Холодную войну газовыми контрибуциями

Суздальцев: ЕС вынуждает Россию рассчитываться за Холодную войну газовыми контрибуциями - 24.07.2022 Украина.ру

Суздальцев: ЕС вынуждает Россию рассчитываться за Холодную войну газовыми контрибуциями

Европа всеми силами вставляет палки в колеса российских поставок газа, пытаясь выставить Москву недобросовестным партнером. Как Российской Федерации реагировать на эту провокацию, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и экономист Андрей Суздальцев

2022-07-24T04:45

2022-07-24T04:45

2022-07-24T04:45

новости

андрей суздальцев

эксперт

политолог

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Он заявил, что Россия должна смотреть на происходящее реально. Эксперт напомнил, что сам порядка 10-ти лет назад говорил, что Москве надо уходить с европейского рынка, потому что работать в этих условиях постоянных обвинений просто невозможно.Он утверждает, что России нужно готовиться к тому, что в будущем все равно придется уйти с европейского рынка. Также Суздальцев добавил, что Европа подливает керосина к украинский конфликт не просто так: в Брюсселе рассчитывают на поражение Москвы на поле боя, что должно "заставить нас рассчитываться за проигрыш в Холодной войне газовыми контрибуциями".

https://ukraina.ru/20220722/1036773805.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, андрей суздальцев, эксперт, политолог, россия, ес, европа, холодная война, газ