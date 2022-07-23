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Кадыров рассказал об "Ахмат-мобилях" для новых подразделений из Чечни

Кадыров рассказал об "Ахмат-мобилях" для новых подразделений из Чечни - 23.07.2022 Украина.ру

Кадыров рассказал об "Ахмат-мобилях" для новых подразделений из Чечни

В Чеченской республике закончено формирование трёх батальонов и полка Министерства обороны РФ. Об этом сообщил 23 июля глава республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале

2022-07-23T18:21

2022-07-23T18:21

2022-07-23T18:21

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Кадыров рассказал, что в связи с предстоящим размещением новых частей в местах постоянной дислокации регион посетил Сергей Кузовлев, исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа.Позже Кадыров и Кузовлев приняли участие в смотре новой специальной техники, приобретенной для нужд военных.Кадыров показал кадры, на которых изображены двадцать выстроенных в ряд бронеавтомобилей.Как ранее сообщил агентству РИА Новости источник, впервые "Ахматы" продемонстрировали на Параде Победы в Грозном 9 мая.Ожидается, что публичная презентация бронеавтомобилей состоится в августе на форуме "Армия-2022", указывает агентство.

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новости, рамзан кадыров, грозный, мо рф, бронеавтомобили