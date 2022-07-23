Кадыров рассказал об "Ахмат-мобилях" для новых подразделений из Чечни - 23.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Кадыров рассказал об "Ахмат-мобилях" для новых подразделений из Чечни
Кадыров рассказал об "Ахмат-мобилях" для новых подразделений из Чечни - 23.07.2022 Украина.ру
Кадыров рассказал об "Ахмат-мобилях" для новых подразделений из Чечни
В Чеченской республике закончено формирование трёх батальонов и полка Министерства обороны РФ. Об этом сообщил 23 июля глава республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале
2022-07-23T18:21
2022-07-23T18:21
спецоперация
новости
рамзан кадыров
грозный
мо рф
бронеавтомобили
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Кадыров рассказал, что в связи с предстоящим размещением новых частей в местах постоянной дислокации регион посетил Сергей Кузовлев, исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа.Позже Кадыров и Кузовлев приняли участие в смотре новой специальной техники, приобретенной для нужд военных.Кадыров показал кадры, на которых изображены двадцать выстроенных в ряд бронеавтомобилей.Как ранее сообщил агентству РИА Новости источник, впервые "Ахматы" продемонстрировали на Параде Победы в Грозном 9 мая.Ожидается, что публичная презентация бронеавтомобилей состоится в августе на форуме "Армия-2022", указывает агентство.
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новости, рамзан кадыров, грозный, мо рф, бронеавтомобили

Кадыров рассказал об "Ахмат-мобилях" для новых подразделений из Чечни

18:21 23.07.2022
 
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© РИА Новости . Алексей Никольский
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В Чеченской республике закончено формирование трёх батальонов и полка Министерства обороны РФ. Об этом сообщил 23 июля глава республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале
Кадыров рассказал, что в связи с предстоящим размещением новых частей в местах постоянной дислокации регион посетил Сергей Кузовлев, исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа.
Позже Кадыров и Кузовлев приняли участие в смотре новой специальной техники, приобретенной для нужд военных.

Эти бронемобили собраны с учётом пожеланий и опыта наших бойцов, принимавших участие в спецоперации на Украине. Техника добротная, мощная и надёжная. Несмотря на грузный вид, "АХМАТ-мобиль" - это манёвренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя - быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава.

Концерт ко Дню полиции в Грозном
Рамзан Кадыров
Глава Чеченской республики
Кадыров показал кадры, на которых изображены двадцать выстроенных в ряд бронеавтомобилей.
Как ранее сообщил агентству РИА Новости источник, впервые "Ахматы" продемонстрировали на Параде Победы в Грозном 9 мая.
Ожидается, что публичная презентация бронеавтомобилей состоится в августе на форуме "Армия-2022", указывает агентство.
 
СпецоперацияНовостиРамзан КадыровГрозныйМО РФбронеавтомобили
 
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