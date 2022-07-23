https://ukraina.ru/20220723/1036796945.html
Кадыров рассказал об "Ахмат-мобилях" для новых подразделений из Чечни
Кадыров рассказал об "Ахмат-мобилях" для новых подразделений из Чечни - 23.07.2022 Украина.ру
Кадыров рассказал об "Ахмат-мобилях" для новых подразделений из Чечни
В Чеченской республике закончено формирование трёх батальонов и полка Министерства обороны РФ. Об этом сообщил 23 июля глава республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале
2022-07-23T18:21
2022-07-23T18:21
2022-07-23T18:21
спецоперация
новости
рамзан кадыров
грозный
мо рф
бронеавтомобили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103347/97/1033479778_0:0:2153:1212_1920x0_80_0_0_05d47a2195d8ac551d1aeda7281eb058.jpg.webp
Кадыров рассказал, что в связи с предстоящим размещением новых частей в местах постоянной дислокации регион посетил Сергей Кузовлев, исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа.Позже Кадыров и Кузовлев приняли участие в смотре новой специальной техники, приобретенной для нужд военных.Кадыров показал кадры, на которых изображены двадцать выстроенных в ряд бронеавтомобилей.Как ранее сообщил агентству РИА Новости источник, впервые "Ахматы" продемонстрировали на Параде Победы в Грозном 9 мая.Ожидается, что публичная презентация бронеавтомобилей состоится в августе на форуме "Армия-2022", указывает агентство.
грозный
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103347/97/1033479778_0:0:2153:1616_1920x0_80_0_0_fca90dd64806d90e7bef2c298216ea93.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рамзан кадыров, грозный, мо рф, бронеавтомобили
Кадыров рассказал об "Ахмат-мобилях" для новых подразделений из Чечни
В Чеченской республике закончено формирование трёх батальонов и полка Министерства обороны РФ. Об этом сообщил 23 июля глава республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале
Кадыров рассказал, что в связи с предстоящим размещением новых частей в местах постоянной дислокации регион посетил Сергей Кузовлев, исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа.
Позже Кадыров и Кузовлев приняли участие в смотре новой специальной техники, приобретенной для нужд военных.
Эти бронемобили собраны с учётом пожеланий и опыта наших бойцов, принимавших участие в спецоперации на Украине. Техника добротная, мощная и надёжная. Несмотря на грузный вид, "АХМАТ-мобиль" - это манёвренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя - быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава.
Рамзан Кадыров
Глава Чеченской республики
Кадыров показал кадры, на которых изображены двадцать выстроенных в ряд бронеавтомобилей.
Как ранее сообщил агентству РИА Новости источник, впервые "Ахматы" продемонстрировали на Параде Победы в Грозном 9 мая.
Ожидается, что публичная презентация бронеавтомобилей состоится в августе на форуме "Армия-2022", указывает агентство.