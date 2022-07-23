Рогов рассказал, как киевский режим поджигает поля в Запорожье - 23.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Рогов рассказал, как киевский режим поджигает поля в Запорожье
Рогов рассказал, как киевский режим поджигает поля в Запорожье - 23.07.2022 Украина.ру
Рогов рассказал, как киевский режим поджигает поля в Запорожье
Войска киевского режима продоолжают поджигать поля с зерновыми в Запорожской области. Об этом сообщает 23 июля агентство РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации области Владимира Рогова
2022-07-23T17:39
2022-07-23T17:39
спецоперация
новости
запорожская область
владимир рогов
всу
киевский режим
поля
зерновые
поджоги
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По его словам, речь идёт о системной политике ВСУ, посколько поджоги осуществляются постоянно и на разных участках фронта.Он добавил, что уборочная кампания в области продолжается, и первые комбайны из России уже поступили в регион, который испытывает сильную нехватку в сельхозтехнике.На данный момент регион контролируется российскими войсками на 70%, при этом областной центр Запорожье занимают силы киевского режима.
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новости, запорожская область, владимир рогов, всу, киевский режим, поля, зерновые, поджоги

Рогов рассказал, как киевский режим поджигает поля в Запорожье

17:39 23.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСбор урожая пшеницы в Запорожской области
Сбор урожая пшеницы в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Войска киевского режима продоолжают поджигать поля с зерновыми в Запорожской области. Об этом сообщает 23 июля агентство РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации области Владимира Рогова
По его словам, речь идёт о системной политике ВСУ, посколько поджоги осуществляются постоянно и на разных участках фронта.

Применяются и специальные, трассирующие боеприпасы для этого. При этом по перехватам часто слышим, как они жалуются на нехватку боеприпасов – эти дефицитные боеприпасы тратятся на поджигание полей.

Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области
Он добавил, что уборочная кампания в области продолжается, и первые комбайны из России уже поступили в регион, который испытывает сильную нехватку в сельхозтехнике.
Работа железнодорожной станции Мелитополь - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 15:51
«Сделать жизнь мирного населения невыносимой»: в Запорожье объяснили тактику ударов ВСУВ итоге удара ВСУ по Мелитополю пострадавших нет, железнодорожное сообщение не прервано, уничтожено и приведено в негодность около трех тонн грузов, сообщает член главного совета военного-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале 3 июня
На данный момент регион контролируется российскими войсками на 70%, при этом областной центр Запорожье занимают силы киевского режима.
 
СпецоперацияНовостиЗапорожская областьВладимир РоговВСУкиевский режимполязерновыеподжоги
 
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