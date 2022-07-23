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Рогов рассказал, как киевский режим поджигает поля в Запорожье

Рогов рассказал, как киевский режим поджигает поля в Запорожье - 23.07.2022 Украина.ру

Рогов рассказал, как киевский режим поджигает поля в Запорожье

Войска киевского режима продоолжают поджигать поля с зерновыми в Запорожской области. Об этом сообщает 23 июля агентство РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации области Владимира Рогова

2022-07-23T17:39

2022-07-23T17:39

2022-07-23T17:39

спецоперация

новости

запорожская область

владимир рогов

всу

киевский режим

поля

зерновые

поджоги

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По его словам, речь идёт о системной политике ВСУ, посколько поджоги осуществляются постоянно и на разных участках фронта.Он добавил, что уборочная кампания в области продолжается, и первые комбайны из России уже поступили в регион, который испытывает сильную нехватку в сельхозтехнике.На данный момент регион контролируется российскими войсками на 70%, при этом областной центр Запорожье занимают силы киевского режима.

https://ukraina.ru/20220703/1034284237.html

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новости, запорожская область, владимир рогов, всу, киевский режим, поля, зерновые, поджоги