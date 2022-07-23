Рогов рассказал, как киевский режим поджигает поля в Запорожье
Войска киевского режима продоолжают поджигать поля с зерновыми в Запорожской области. Об этом сообщает 23 июля агентство РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации области Владимира Рогова
По его словам, речь идёт о системной политике ВСУ, посколько поджоги осуществляются постоянно и на разных участках фронта.
Применяются и специальные, трассирующие боеприпасы для этого. При этом по перехватам часто слышим, как они жалуются на нехватку боеприпасов – эти дефицитные боеприпасы тратятся на поджигание полей.
Он добавил, что уборочная кампания в области продолжается, и первые комбайны из России уже поступили в регион, который испытывает сильную нехватку в сельхозтехнике.
3 июля, 15:51«Сделать жизнь мирного населения невыносимой»: в Запорожье объяснили тактику ударов ВСУВ итоге удара ВСУ по Мелитополю пострадавших нет, железнодорожное сообщение не прервано, уничтожено и приведено в негодность около трех тонн грузов, сообщает член главного совета военного-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале 3 июня
На данный момент регион контролируется российскими войсками на 70%, при этом областной центр Запорожье занимают силы киевского режима.