Мы напрямую торгуем без посредничества доллара – Федоров о сотрудничестве с Ираном
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Россия теперь может торговать рублем в Иране без посредничества доллара, поэтому переход на прямые торговые операции лишает США дохода от продажи своей валюты, а у РФ появляется возможность продавать товары за деньги, сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру
Президент России Владимир Путин ранее был с визитом в Тегеране. Это его пятая поездка за все время правления, и четвертая за последние семь лет. Глава Центробанка Ирана Али Салехабади потом сообщил, что открытие торгов парной валютой "рубль / иранский риал" является важным шагом в развитии экономических отношений между Ираном и Россией.
Это важная вещь, когда мы напрямую торгуем без посредничества доллара. Надо понимать, как устроена экономика. Кто бы ни торговал и чем бы через посредство долларов, выигрывает доллар… Соответственно, переход на прямые торговые операции лишают Соединенные Штаты Америки этого дохода, а у нас появляется возможность продавать товары за деньги.
По его словам, Россия не имеет права тратить доллары из-за санкций, поэтому РФ поставляла свои товары бесплатно на любой рынок.
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