Мы напрямую торгуем без посредничества доллара – Федоров о сотрудничестве с Ираном - 23.07.2022 Украина.ру
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Мы напрямую торгуем без посредничества доллара – Федоров о сотрудничестве с Ираном
Мы напрямую торгуем без посредничества доллара – Федоров о сотрудничестве с Ираном - 23.07.2022 Украина.ру
Мы напрямую торгуем без посредничества доллара – Федоров о сотрудничестве с Ираном
Россия теперь может торговать рублем в Иране без посредничества доллара, поэтому переход на прямые торговые операции лишает США дохода от продажи своей валюты, а у РФ появляется возможность продавать товары за деньги, сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру
2022-07-23T05:00
2022-07-23T05:00
иран
доллары
доходы
новости
россия
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Президент России Владимир Путин ранее был с визитом в Тегеране. Это его пятая поездка за все время правления, и четвертая за последние семь лет. Глава Центробанка Ирана Али Салехабади потом сообщил, что открытие торгов парной валютой "рубль / иранский риал" является важным шагом в развитии экономических отношений между Ираном и Россией.По его словам, Россия не имеет права тратить доллары из-за санкций, поэтому РФ поставляла свои товары бесплатно на любой рынок.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036427401.html
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иран, доллары, доходы, новости, россия

Мы напрямую торгуем без посредничества доллара – Федоров о сотрудничестве с Ираном

05:00 23.07.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
© POOL
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Россия теперь может торговать рублем в Иране без посредничества доллара, поэтому переход на прямые торговые операции лишает США дохода от продажи своей валюты, а у РФ появляется возможность продавать товары за деньги, сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру
Президент России Владимир Путин ранее был с визитом в Тегеране. Это его пятая поездка за все время правления, и четвертая за последние семь лет. Глава Центробанка Ирана Али Салехабади потом сообщил, что открытие торгов парной валютой "рубль / иранский риал" является важным шагом в развитии экономических отношений между Ираном и Россией.
Это важная вещь, когда мы напрямую торгуем без посредничества доллара. Надо понимать, как устроена экономика. Кто бы ни торговал и чем бы через посредство долларов, выигрывает доллар… Соответственно, переход на прямые торговые операции лишают Соединенные Штаты Америки этого дохода, а у нас появляется возможность продавать товары за деньги.
Евгений Федоров интервью
Евгений Федоров
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам
По его словам, Россия не имеет права тратить доллары из-за санкций, поэтому РФ поставляла свои товары бесплатно на любой рынок.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 16:09
Путин летит в Тегеран. Столица Ирана примет новую "Большую тройку"
 
ИрандолларыдоходыНовостиРоссия
 
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