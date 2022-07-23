https://ukraina.ru/20220723/1036752839.html

Мы напрямую торгуем без посредничества доллара – Федоров о сотрудничестве с Ираном

Мы напрямую торгуем без посредничества доллара – Федоров о сотрудничестве с Ираном - 23.07.2022 Украина.ру

Мы напрямую торгуем без посредничества доллара – Федоров о сотрудничестве с Ираном

Россия теперь может торговать рублем в Иране без посредничества доллара, поэтому переход на прямые торговые операции лишает США дохода от продажи своей валюты, а у РФ появляется возможность продавать товары за деньги, сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру

2022-07-23T05:00

2022-07-23T05:00

2022-07-23T05:00

иран

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Президент России Владимир Путин ранее был с визитом в Тегеране. Это его пятая поездка за все время правления, и четвертая за последние семь лет. Глава Центробанка Ирана Али Салехабади потом сообщил, что открытие торгов парной валютой "рубль / иранский риал" является важным шагом в развитии экономических отношений между Ираном и Россией.По его словам, Россия не имеет права тратить доллары из-за санкций, поэтому РФ поставляла свои товары бесплатно на любой рынок.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220714/1036427401.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

иран, доллары, доходы, новости, россия