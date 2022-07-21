https://ukraina.ru/20220721/1036736535.html

Евгений Федоров: Затягивать спецоперацию на Украине ни в коем случае нельзя

Евгений Федоров: Затягивать спецоперацию на Украине ни в коем случае нельзя - 21.07.2022 Украина.ру

Евгений Федоров: Затягивать спецоперацию на Украине ни в коем случае нельзя

Чтобы победить, России необходимо запускать идеологию восстановления Отечества и безотлагательно проводить глубокие внутренние реформы, включая серьезную чистку Украина.ру, 21.07.2022

2022-07-21T15:58

2022-07-21T15:58

2022-07-21T15:58

интервью

евгений федоров

сво

рф

сша

идеология

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Чтобы победить, России необходимо запускать идеологию восстановления Отечества и безотлагательно проводить глубокие внутренние реформы, включая серьезную чистку правящего класса, считает депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Евгений, президент России Владимир Путин был с визитом в Тегеране. Это его пятая поездка за все время правления, и четвертая за последние семь лет. Уже есть первые новости, так или иначе с этим связанные, а именно - на валютный рынок Ирана вышел российский рубль. Тегеранская валютная биржа запустила торги парой иранский реал – рубль. Как вы считаете, насколько это принципиально для России?– Это важная вещь, когда мы напрямую торгуем без посредничества доллара. Надо понимать, как устроена экономика. Кто бы ни торговал и чем бы через посредство долларов, выигрывает доллар. Во-первых, потому, что для этого США его напечатают и направят в мировую экономику, и соответственно, получат свой процент. Во-вторых, в принципе они так выстраивают экономику, что те, кто у нас товар покупает, он и эти доллары где-то должны купить. Соответственно, от этого второй выигрыш для американской экономики.Это и есть монополия на торговлю доллара, которая составляет вместе с евро 80% мирового оборота валют. Страны, в которых живет 10% населения, но 80% оборота валют они обеспечивают.Соответственно, переход на прямые торговые операции лишают Соединенные Штаты Америки этого дохода, а у нас появляется возможность продавать товары за деньги. Учитывая, что мы не имеем права из-за санкций доллары тратить, и по другим причинам, до этого из валютных резервов не имели права – то мы фактически поставляли товары бесплатно на любой рынок, в том числе, на иранский. Если за доллары, то для нас это - бесплатно. Так что это такой первый шаг, который позволят нам получать доход с нашей торговли.– Сергей Лавров, посетивший Иран в июне, заявлял, что отношения между Россией и Ираном сейчас достигли самой высокой точки за всю историю этих отношений. Те вопросы, которые планируются рассмотреть на встрече Владимира Путина и лидера Ирана, озвучивались Кремлем накануне. До чего удастся договориться по итогу, и передаст ли Иран России беспилотные летательные аппараты, как об этом уже заявлялось Соединенными Штатами Америки?– Я думаю, что с учетом визита на высоком уровне, беспилотные аппараты мы получим. Я прямо связываю вчерашнюю критику президентом России Ростеха с его (Путина – Ред.) необходимостью лично начать решать проблемы. Та же история была и с военной операцией, когда ему лично пришлось вмешиваться в ситуацию. Помните, он давал прямые команды – по Мариуполю, еще по каким-то делам. Потому что, когда хочешь сделать хорошо – делай сам.В данном случае это визит, который активизирует два направления. Экономическое сотрудничество, потому что фактически президент мимо правительства напрямую решает экономические вопросы. Это и военное сотрудничество – поставки техники, которую мы в должном количестве и качестве не имеем. Первые месяцы спецоперации это показали.Наконец, самое главное – геополитические, потому что это позволят нам начать постепенно создавать альтернативу американскому однополярному миру.– Если беспилотники будут переданы России, как отреагируют США? Они уже угрожали Ирану санкциями. Чего ожидать?– Вообще-то странно, у нас никто не запрещает торговлю оружием. Тем более, в данном случае, даже не Россия поставляет кому-то оружие, а Россия покупает оружие из-за рубежа. Поэтому то, что американцы угрожают санкциями – это откровенно говоря, наглость и полное нарушение международного права.Думаю, что они ничего не будут предпринимать, потому что в этой ситуации они не вытянут сразу большое количество врагов. Вы знаете, они пытались договориться с Ираном, пытались договориться с Китаем, с Индией, для того, чтобы устроить изоляцию Российской Федерации. Но в данном случае они предпринимать ничего не будут, думаю, что это просто злые слова.– Поговорим о санкциях, которые против России объявляет Европа, и о том, чем это для Европы чревато и чем уже оборачивается. В Польше заявляют о крахе угольного рынка. С одной стороны, там действуют санкции на импорт топлива из России, а с другой стороны – там тотальный контроль Европейского Союза за угледобычей. Поляки опасаются, что угля не хватит даже на осень, не говоря уже о грядущей зиме. Это провоцирует панику и рост цен. Промышленность Германии также на грани катастрофы – там вполне вероятна остановка промышленных предприятий, безработица. Власти Франции планируют выдавать карточки на продукты питания населению. Как долго продолжится это экономическое самоубийство Европы, из-за санкций, которые она против России объявляет?– Во-первых, поскольку Европа и Америка организовали такой мир, в котором они огромные выгодоприобретатели, все время получают от нас, в данном случае, те же товары - нефть и газ они же получали из России тридцать лет бесплатно, за четверть цены! Мы уже эту тему обсуждали. И сейчас получают!Вряд ли их можно заподозрить в том, что они дураки. Значит, если они что-то делают, то они рассчитывают, у них есть какие-то данные, которые, может, мы не анализируем, исходя из которых они рассчитывают на то, что Россия сломается и не успеет запустить так называемый зимний сценарий, когда они будут без тепла, без света, без зерна и т.д. Нам надо понимать, на что они рассчитывают - для того, чтобы серьезно к этому относиться. К сожалению, у нас сейчас доминируют настроения шапкозакидательства, что все здорово и хорошо. Но это военные действия и враг - серьезный.Нам нельзя здесь останавливаться во внутренних реформах, Госдума и президент их уже обозначили. Приняты дополнительные решения по мобилизации промышленности, на сегодняшний день готовится соответствующий закон.Подготавливаются решения вопросов, хотя, я считаю, что, конечно, так не будет решено в правительстве по импортозамещению. К сожалению, в той линии, которую правительство сейчас проводит по импортозамещению, мы не получим результата, потому что сам метод использования бюджетных средств для импортозамещения ограничен двумя-тремя триллионами. А экономика России – это сотни триллионов рублей инвестиций. Соответственно, понятно, один-два триллиона вообще погоды не сделают, а переломиться на национальные инвестиции пока не получается, запустить соответствующие реформы.Это все придется делать. Надо очень серьезно относиться к этим событиям и не рассчитывать, что те же поляки полные идиоты. Но если у нас получится, то, естественно, будет очень существенное сокращение и в Польше, и в Европе, и в Америке, будут социальные проблемы. Не уверен, что это хорошо, потому что социальные проблемы могут привести к попытке выхода через военный трек. То есть, через более масштабные военные действия с их участием. Все-таки, они контролируют у себя общественное мнение, контролируют СМИ.Поэтому затягивание конфликта нам невыгодно. Нам надо искать способы его прекращения за счет использования, как в свое время президент предлагал, ядерно-оружейного сдерживания, когда он говорил о равно неделимой безопасности. Грубо говоря, пугать Америку ядерным оружием. Без этого нам не обойтись. Затягивать на год, на два - мы не можем.– Пока Европа готова угробить собственную промышленность, довести до нищеты собственное население, лишь бы России было плохо из-за санкций, которые они объявляют. И где этот предел, когда европейцы поймут, что дальше уже дно?– Я все-таки хотел уточнить – не лишь бы навредить России, и лишь бы Россию победить. Вот это разные подходы. Если они считают, что Россию можно победить – они готовы для этого жертвовать и рисковать, как в свое время, согласитесь, Наполеон и Гитлер, и все агрессоры - они и жертвовали, и рисковали, потому что никакая война не бывает без потерь, без жертв и т.д. Даже, как они рассчитывали, победоносная война.Поэтому это обычная ситуация. В этой обычной ситуации - нам надо к ней относиться серьезнее в плане национальной мобилизации, а для этого необходимо обновить идеологию. То есть, восстановить нашу идеологию, с которой мы всегда побеждали в серьезных конфликтах. Идеология русского государства всегда была идеологией Отечества. К сожалению, идеология Отечества находится за кадром. То есть, они говорят, но - официально в документах она не представлена.Таким образом, нам удастся победить и Европу, и Америку, только выдвинув на передний план идеологию Отечества. Это ключевой момент. Сейчас мы к нему не подошли. Именно поэтому и президент сказал, что "мы еще не начинали". Мы действительно не начинали Отечественную войну, что уж говорить, мы пока ведем спецоперацию, какие-то подготовительные (действия – Ред.)… Но придется начинать! Президенту виднее, когда.Придется начинать, и в каком-то смысле Европа и Америка сегодня находятся в ловушке, из которой они не могут выйти уже сами, то есть, они пошли по объективному пути, и переломить ситуацию может только с нашей стороны укрепление идеологии Отечества. Соответственно, мы не просто на Украине ведем разоружение, а мы ведем разоружение с целью восстановления Отечества. То есть, укреплять (идеологию – Ред.). Это сразу вышибает козыри.Смотрю вчерашнее выступление председателя парламента Польши. Он так говорит, что после Украины Россия пойдет якобы на Польшу. Если мы четко заявляем, что мы восстанавливаем Отечество, официально, то естественно, такие аргументы у врагов отпадают. Потому что сегодня как бы этого нет, аргумент разоружения в принципе подходит ко всему миру. А вот аргумент восстановления Отечества четко локализован в международном праве и итогами Второй мировой войны. Нам придется переходить к этому аргументы и соответственно, проводить глубокие внутренние реформы, включая и серьезную чистку правящего класса.Почему американцы и европейцы такие наглые? Потому что они исходят из того, что у них в Москве, в России, есть огромное количество клиентов, которым они помогали, которых создавали, воспитывали. Даже Путин в 2020 году, когда призывал к референдуму, он же сказал, в чем проблемы. Олигархические кланы – международный орган. Эта проблема не решена. Ее придется решать. Я сейчас грубые вещи скажу, но, думаю, наши зрители поймут: 1945 года не было бы, если бы не был 1937-го.– Понятно. Еще о действиях Европы, я бы хотела, чтобы вы прокомментировали такую новость. Агентство "Блумберг" со ссылкой на еврокомиссара юстиции и верховенства права Дидье Рейндерса, сообщило о том, что только шесть европейских стран из двадцати семи активно блокируют российские активы. В Европе начинают что-то подозревать? Как эти действия можно объяснить?– Европа не имеет суверенитета. Это вассалы Соединенных Штатов Америки. Там до сих пор оккупационные войска США. Если они что-то делают, то они это делают не по внутренней мотивации, а по приказу. А что делается, когда выполняется приказ, который не хочется выполнять? Отказать нельзя. Что обычно происходит? Происходит увиливание, легкий саботаж, говорят одно – делают другое. Мы это сейчас и наблюдаем.У кого есть личный интерес? Личный интерес есть у Польши, потому что Польша рассчитывает хапнуть советское наследство - и не скрывает этого. Причем не только на Украине, но и в Белоруссии, а может, даже и Прибалтику потеснят и т.д. Они восстанавливают историческое польское государство, как они считают. Интерес есть у них, интерес есть у Восточной Европы, потому что они понимают, что победа наша на Украине означает смену режимов там на национальные режимы - из оккупационных на сегодняшний день.А все остальные… Ну, Англия, там традиционная история, сидим на острове, считаем, что нас ничто не затронет. Большая война в Европе нам выгодна, считают англичане, потому что мы на ней поживимся, как всегда жили, использовали эту технологию, дипломатию и политику канонерок тысячу лет.Это страны, которые имеют личный интерес, поэтому они активные. Все остальные подстраиваются под американцев. И, если у них появляются аргументы и возможности не слушаться Америку, они с удовольствием их будут использовать, как плохие слуги.Эти аргументы нам надо им дать. Сегодня у нас, к сожалению, нет изменений в дипломатическом подходе. Нам надо поменять дипломатический подход, объясняя этим странам, чего мы хотим. Сегодняшняя наша аргументация не носит долгосрочного характера. Мы не говорим, что будет завтра, через год, через два, через десять лет. Им нужны такие аргументы. И вот это тоже такая реформа, которую нам потребуется сделать. Идеология восстановления Отечества приведет к необходимости изменения политики Министерства иностранных дел...Кроме того, мы же решаем задачи не просто локальные, мы решаем задачу предотвращения Третьей мировой войны, потому что любое отступление серьезное от итогов Второй мировой - то это Третья. В данном случае американцы хотят делить советское наследство. Это Третья мировая война за территорию СССР, если по-честному. Войны всегда за территории, а тем более - мировые.Это первый момент общемирового характера, и самое главное – мы восстанавливаем многополярный мир. Мы предлагаем той же Италии, Франции, Германии стать полноценными нациями, которыми они были тысячу лет. Соответственно, мы им даем чувство собственной значимости, чувство собственного достоинства.Это нуждается в организационно-идеологическом обеспечении. То есть, мы фактически должны поднять мировое знамя национально-освободительного процесса в интересах Германии, в интересах Польши, Италии и других стран Европейского континента. Значит, мы ведем военные действия за них. Это надо донести, и это нужно поднять на общемировой уровень. У Путина это звучит, но это явно не обеспечивается организационно-идеологическим наполнением. Он это говорит – "многополярный мир", но он не втягивает в эту борьбу те же европейские страны.Хотя тот же Китай или Индия отлично понимают, чего хочет Путин. И прекрасно понимают, что он ведет военную операцию за них, чтобы те же Индия и Китай освободились от иностранного воздействия, влияния, начали восстанавливать свою территорию - Тайвань и т.д. Но общемировую раскрутку этого подхода мы пока не наблюдаем.– Поговорим о еще одной европейской стране в контексте блокады Калининградской области и политических аспектах этой блокады. Очень показательным было поведение Литвы, которая в этой всей истории продемонстрировала, едва ли не прямым текстом заявила, что она полностью готова реализовывать пожелания англосаксов, и плевать хотела на европейские правила, требования и рекомендации. В понедельник премьер-министр Литвы отказалась рассматривать предложение некоторых горячих голов о демонтаже российских железнодорожных путей, которые ведут в Калининградскую область. Означает ли это, что Литва готовится дать заднюю в этом процессе?– Литва, естественно, пугает. Скорее - даже не Литва. Американцы сделали ставку на длинную военную историю. Соответственно, сразу обострять и получать новый фронт на литовском направлении им сейчас не надо. Так же, как и в отношении Кишинева. Помните, они вначале хотели Кишинев интегрировать в конфликт Приднестровья, сейчас сдали шаг назад, потому что у них расчет - вдолгую. И вдолгую - они исходят из того, что они так выруливают на свою победу.Нам надо переломить их стратегию. Мы фактически сейчас идем по американской стратегии долгой военной операции. Ее надо переломить. Для того, чтобы эту стратегию переломить, кроме идеологических и многих других, должна появиться правовая сторона вопроса. Мы должны объявить Литву незаконным государством.– Вы в начале июня внесли в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской республики. Совет Госдумы этот документ уже рассмотрел, скорее всего, осенью Госдума будет рассматривать. Как вы считаете, насколько вероятно, что Дума примет этот законопроект, и если да, то что дальше? Что это изменит? Ведь Литва, наверное, с высокой колокольни готова плевать на все решения России - и будет это демонстрировать?– Во-первых, это решение не к Литве. Это решение к международному сообществу. То есть, такого рода решение опирается на итоги Второй мировой войны, всеми признанные. Говорят, американцы не признавали Литву в составе СССР. Здрасьте! Хельсинский акт подписали? Подписали. То есть, это всеми признанная территория СССР. Напоминаю, что Российская Федерация - правопреемник СССР по нашей Конституции, по международному праву. То есть, имеет право решать вопросы, связанные в том числе с территорией СССР, если она вышла законно и т.д.Это аргумент для Америки. Мы ставим Литву в положение спорной территории такого рода решением. Это не значит, что туда войска надо вводить. Литва становится спорной территорией, соответственно, как спорная территория - лишается международных прав. Лишается права субъектности.При этом, даже если мы посте такого решения посчитаем нужным ответить Литве блокадой портов литовских, то никто не может нам препятствовать, потому что Литва после такого решения автоматически перестает быть членом НАТО, как спорная территория. Основания для включения ее в НАТО в 2007 году были незаконными, потому что эта территория не вышла из состава Советского Союза законно. Это сейчас открылось, но это автоматически снимает с Литвы защиту НАТО.Что это означает? Это означает, что американцам не требуется рисковать в случае конфликта с Литвой. Вот главный ответ. Литва подвешивается, и я уверен, что после этого даже отмороженное насквозь проамериканское руководство Литвы становится другим. Одно дело, ты уверен в своей безопасности, за тобой огромное НАТО, а другое дело - ты один на один со страной, которая сильнее тебя в тысячу раз. Даже хотя бы по этому аргументу.Это именно политический механизм. Не военный, но политический механизм, который переводит Литву в спорную территорию, тем самым, как любая спорная территория – она не имеет права голоса в международном сообществе. Становится отверженным в международном сообществе, это как минимум.Поэтому что там хочет сегодняшнее руководство Литвы – нам неважно. Но такое решение создает условия, для того, чтобы поменялось руководство Литвы. Кстати, абсолютно такая же ситуация с Литвой произошла в 1940 году, когда Литва лишилась поддержки мирового сообщества, после Пакта о ненападении с Германией. Автоматически это привело к смене литовского правительства, и новое литовское правительство запросилось, заключило договор с Советским Союзом и позже попросилось само войти в состав Советского Союза.То есть, вопрос безопасности для любой страны главный. Если страна лишается защиты своей безопасности, у нее совершенно по-другому начинают работать мозги. Это уже не элемент американского мира, а это уже - маленькая страна-изгой, которая ищет, как остаться в живых, и не умереть в этом жестком взрослом мире. На это и рассчитан этот законопроект.Я уверен, что в виде законопроекта или в виде судебного решения - потому что можно и по суду отменить выход Литвы из состава Советского Союза - это решение будет принято, потому что это решение находится в рамках идеологии восстановления Отечества.Идеология восстановления Отечества – это то, чем неизбежно закончится сегодняшняя военная операция, потому что только эта идеология позволяет решить проблемы и внутрироссийской поддержки этой операции на должном уровне, и внешней мировой поддержки этой операции. В том числе, она позволяет и по-другому взглянуть на многие вопросы со стороны.Мы понимаем, что на Украине живут русские люди такие же. И мы понимаем прекрасно, что, когда нам продвигают идеологию, что давайте посильнее на кого-то будем воздействовать военным путем, и он, потому что мы на его военным путем воздействия, типа сдастся – но это же тупиковая идеология для русского человека. Русские не сдаются. Неважно – живут они на Украине, в Центральной России… Они люди, которые ориентированы на идеологию.Поэтому на Украине победить чисто военной операцией невозможно - без идеологического перевеса и доминирования. Жителям Украины и Литвы мы должны сказать – мы восстанавливаем то Отечество, за которое отдали жизни ваши деды и прадеды, включая дедушку Зеленского.И это другой совершенно диалог. То есть, это не диалог презрения, которое неизбежно возникает в сегодняшнем формате шапкозакидательства – это диалог уважения, что это русские люди, которые запутались, ошиблись, приняли не ту сторону. Та часть, которая у них фашисты – их же не так там много, это же не весь народ.Значит, эта часть подлежит наказанию – военным путем, политическим путем и т.д. А с остальным народом Украины нам вместе жить и строить единое государство. Поэтому идеология Отечества – это стратегия, которая позволяет решить огромное количество сопутствующих задач, в том числе, задачу конфликта с Литвой.– На Украине живут русские люди, как вы справедливо отметили, только далеко не все из этих людей это понимают. Последний вопрос будет относительно Украины, куда уж без нее. Украинские власти требуют от Запада девять миллиардов долларов в месяц для покрытия дефицита бюджета. Примечательно, что месяцем ранее эта цифра была в районе пяти миллиардов. То есть, аппетиты явно растут, но Запад не торопится давать деньги в таком объеме, как хочет Украина. На Украине, тем не менее, достаточно серьезные экономические проблемы вырисовываются, понятно, что осенью будет только хуже. Что ждет Украину в ближайшей перспективе, что ждет ее экономику?– Вы абсолютно правильно сказали, что не все это понимают. На самом деле это в какой-то степени антирусское наследие Советского Союза. По законам Российской Империи и Руси – русский этот тот, кто говорит по-русски с рождения. Как вы знаете, даже жители Львова по-русски говорят с рождения. Но это надо объяснять. Это идеология культурного русского народа, она должна быть официализирована, официально подаваться. Это первый момент, и с этим надо работать.Второй момент – это же не Украина ведет военную операцию с Россией, это американцы и НАТО. Это означает, что это просто территория, в которую они вкладывают деньги и оружие для решения своих проблем. И они от этого получают в сто раз больше, чем тратят. Об этом многие забывают, думают, что - ой, американцы потратили миллиард, два, сорок планируют, ленд-лиз. Они получают на порядок больше за счет мирового оборота доллара.Да даже просто то, что мы не можем потратить их доллары – это уже их доход, потому что они их напечатали, а взамен получили реальные ресурсы. А в ответ ничего в обмен не дали. Соответственно, это уже их доход, куда больший, чем они тратят на ту же Украину.Поэтому это для них вполне выгодная экономическая сделка, и Украину они будут просто содержать. И чем хуже на Украине дела в социальной сфере, в промышленности – тем для Америки и лучше. Во-первых, им удобнее мобилизовывать армию, потому что, когда нет промышленности, значит, куча мест (в ВСУ – Ред.). Ринат Ахметов открыто всех своих рабочих отправил в армию, строем, из цехов. Вот вам и пример. Если бы была промышленность на Украине – они бы работали на станках, а сейчас их под заградотряды наемников – и на фронт.Понятно, что это плохо, но это именно американская в чистом виде технология. Они просто будут содержать эту территорию. Да, там не будут люди богаты, будут содержаться просто за еду, но американцы будут вкладывать те деньги, которые нужны, чтобы люди содержались за еду, чтобы армия вела войну.Поэтому нам ни в коем случае нельзя затягивать операцию, надо быстрее переходить к идеологическому фактору, перетягивать основную массу жителей Украины на сторону Отечества и Русского Отечества, как бы тридцать лет им мозги ни промывали.Надо заканчивать военную операцию победой через восстановление границ, в конечном итоге, 1945 года, иначе у нас через год-два будут проблемы не только там. Они будут и на юге, и по линии Казахстана, мы это видим, и по многим другим. Так что это общая вещь. Нам надо стратегию восстановления Отечества запускать как можно быстрее.

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2022

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Татьяна Чугаенко

интервью, евгений федоров, сво, рф, сша, идеология