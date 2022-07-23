"Россия — это тыл Китая": Зубец раскрыл истинную причину конфликта на Украине
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
США решили начать войну с Россией, поэтому спровоцировали конфликт на Украине, чтобы ослабить РФ, а затем напасть и на Китай, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
По его мнению, Запад планирует затеять войну против Китая, но перед этим он сначала нападет на Россию.
Россия — это тыл Китая. И поставщик сырья. Нефти, газа, металлов, чего угодно. И во-вторых — транспортный коридор сухопутный. Потому что американцы могут в один день перекрыть транспортные поставки в Китай и из Китая, ну просто морские перевозки. И им нужен сухопутный коридор, который американцы не смогут перекрыть. Это раз. Второе — Россия союзник, обладающий серьёзной военной силой, и с блоком "Россия – Китай" они не справятся, нет ресурсов для такой борьбы. Поэтому, если выбивают Россию, с Китаем справится гораздо проще.
По его словам, первой целью у США была выбрана Россия, как слабое звено в этой связке, в качестве военной силы для нападения на РФ была выбрана Украина.
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