https://ukraina.ru/20220723/1036743423.html

"Россия — это тыл Китая": Зубец раскрыл истинную причину конфликта на Украине

"Россия — это тыл Китая": Зубец раскрыл истинную причину конфликта на Украине - 23.07.2022 Украина.ру

"Россия — это тыл Китая": Зубец раскрыл истинную причину конфликта на Украине

США решили начать войну с Россией, поэтому спровоцировали конфликт на Украине, чтобы ослабить РФ, а затем напасть и на Китай, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру

2022-07-23T04:15

2022-07-23T04:15

2022-07-23T04:15

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По его мнению, Запад планирует затеять войну против Китая, но перед этим он сначала нападет на Россию.По его словам, первой целью у США была выбрана Россия, как слабое звено в этой связке, в качестве военной силы для нападения на РФ была выбрана Украина.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220718/1036519900.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

китай, россия, сша, новости, украина