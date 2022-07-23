"Россия — это тыл Китая": Зубец раскрыл истинную причину конфликта на Украине - 23.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220723/1036743423.html
"Россия — это тыл Китая": Зубец раскрыл истинную причину конфликта на Украине
"Россия — это тыл Китая": Зубец раскрыл истинную причину конфликта на Украине - 23.07.2022 Украина.ру
"Россия — это тыл Китая": Зубец раскрыл истинную причину конфликта на Украине
США решили начать войну с Россией, поэтому спровоцировали конфликт на Украине, чтобы ослабить РФ, а затем напасть и на Китай, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
2022-07-23T04:15
2022-07-23T04:15
китай
россия
сша
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102834/32/1028343265_0:99:2223:1349_1920x0_80_0_0_2b42893028357945cc935f0a5e6d111a.jpg
По его мнению, Запад планирует затеять войну против Китая, но перед этим он сначала нападет на Россию.По его словам, первой целью у США была выбрана Россия, как слабое звено в этой связке, в качестве военной силы для нападения на РФ была выбрана Украина.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220718/1036519900.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102834/32/1028343265_284:0:2083:1349_1920x0_80_0_0_53f8d6fa8ea722f5108a07e81a968b65.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
китай, россия, сша, новости, украина

"Россия — это тыл Китая": Зубец раскрыл истинную причину конфликта на Украине

04:15 23.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
Официальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
США решили начать войну с Россией, поэтому спровоцировали конфликт на Украине, чтобы ослабить РФ, а затем напасть и на Китай, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
По его мнению, Запад планирует затеять войну против Китая, но перед этим он сначала нападет на Россию.
Россия — это тыл Китая. И поставщик сырья. Нефти, газа, металлов, чего угодно. И во-вторых — транспортный коридор сухопутный. Потому что американцы могут в один день перекрыть транспортные поставки в Китай и из Китая, ну просто морские перевозки. И им нужен сухопутный коридор, который американцы не смогут перекрыть. Это раз. Второе — Россия союзник, обладающий серьёзной военной силой, и с блоком "Россия – Китай" они не справятся, нет ресурсов для такой борьбы. Поэтому, если выбивают Россию, с Китаем справится гораздо проще.
Алексей Зубец для интервью
Алексей Зубец
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ
По его словам, первой целью у США была выбрана Россия, как слабое звено в этой связке, в качестве военной силы для нападения на РФ была выбрана Украина.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 08:45
Партнерство под вопросом. В Китае понимают, что после России США займутся Поднебесной
 
КитайРоссияСШАНовостиУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30Эксперт назвал главную проблему, почему не могут вывезти зерно с Украины
04:15"Россия — это тыл Китая": Зубец раскрыл истинную причину конфликта на Украине
04:00"Это очень важно": Баранец рассказал, какой техники не хватает ВС РФ на поле боя
01:00Конкуренты бандеровцев. Как "Украинский легион самообороны" уничтожил польское село Хланюв
19:41Открытие портов, злоключения Корбана. Итоги 22 июля на Украине
19:04Почему СССР принял на вооружение противотанковые ружья только в августе 1941 года?
18:54Юрий Турулев: Учителя запуганы украинской пропагандой, но 1 сентября дети пойдут в школу
18:37Харьков обстреливают ВС Украины, есть доказательства. Утверждает житель города
18:30Пианистка Лисица рассказала, что может ждать студентов киевской консерватории
18:25Алексей Пушков: Запад выбрал путь жесткой конфронтации с Россией, но не в Приднестровье
18:15Киев Запад не убедил, отставка Драги изменит всё: что в мире говорили об Украине 22 июля
18:01Гаспарян: как Коломойский отомстит Зеленскому и почему Харьков - "проклятое место". Видео
17:51Российский миллиардер не получит украинское гражданство
17:43Роковое совпадение: американец заразился одновременно коронавирусом и оспой обезьян
17:32Геннадий Корбан обратился к Зеленскому с просьбой пустить его домой
17:14У Медведчука арестовали активы на миллион долларов – СБУ
16:24"Пока американцы живы, они будут пытаться нас уничтожить": Ищенко о том, что делать России
16:22Европол озаботился черным рынком оружия на Украине, Киев ответил
16:15Хроника событий на Украине на 16:00 22 июля: зерновая сделка, депаспортизация, оружие
16:15Корбан дал комментарий по инциденту на границе
Лента новостейМолния