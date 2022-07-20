https://ukraina.ru/20220720/1036690493.html

Алексей Зубец: Запад пошел против Китая, а Россия станет точкой сборки незападного мира

Алексей Зубец: Запад пошел против Китая, а Россия станет точкой сборки незападного мира - 20.07.2022 Украина.ру

Алексей Зубец: Запад пошел против Китая, а Россия станет точкой сборки незападного мира

Конфликт с Россией для Запада - часть атаки на Китай, Украина же стала инструментом этой войны, считает директор Института социально-экономических исследований... Украина.ру, 20.07.2022

2022-07-20T16:30

2022-07-20T16:30

2022-07-20T16:45

россия

китай

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алексей зубец

экономика

владимир путин

война

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Конфликт с Россией для Запада - часть атаки на Китай, Украина же стала инструментом этой войны, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Алексей Николаевич, мы с вами ранее говорили о глобальном продовольственном кризисе и о том, что влияние России в этом плане будет существенно увеличиваться. Эти процессы уже пошли?— Да, совершенно верно! Первоначально речь шла о том, что Китай может стать точкой сборки незападного мира, а сейчас выясняется, что ей может стать Россия. Потому что потребность в продовольствии – важнее, чем потребность в технике, оборудовании и так далее. То есть, Россия может удовлетворить потребность незападного мира, которая более важная, чем потребность того, что производит Китай.Поэтому как раз интерес к России со стороны разных стран, которые испытывают проблемы, в том числе экономические. Вот пример – Шри-Ланка. Встает вопрос, кто поставит туда нужное количество топлива, чтобы стабилизировать социально-экономическую обстановку. В Бразилии осталось дизельного топлива на несколько месяцев. На два или три, кто туда поставит дизель для фермеров местных, экономики и так далее? Может, Россия. То есть за счет этих ресурсов у России есть возможность сплотить антизападный мир в более тесный союз.— Есть ли маркеры, что другие страны начали видеть эту тенденцию и делать шаги в сторону сближения с РФ?— Давно начали это видеть. Смотрите, у Китая и Индии территориальные споры, регулярные вспышки на границе. И, в принципе, Индия при таком раскладе не должна становится союзником России, а должна становится партнером США. Тем не менее, мы видим серьёзную поддержку, которая была оказана России со стороны Индии, несмотря на эти противоречия.Потому что индийское правительство прекрасно понимает, что они могут стать такими же жертвами колониальной политики, как Китай. Рынок в более чем 1.3 миллиарда человек Запад не пропустит, поэтому Индии, как и Китаю нужны инструменты удержания собственной независимости.Один из таких инструментов – поддержание нормальных отношений с Россией, приобретение нашей нефти, зерна и других товаров, которые им необходимы. Такая политика продолжается уже все последние месяцы, это значит, что они прекрасно понимают, где их интерес, точка опоры. И на какие страны они могут опираться в своем стремлении сохранить независимость.Давно всем уже было понятно, что запад затевает войну против Китая. И первой точкой нападения будет Россия. То есть, напав на Россию, они нападут на Китай. А дальше все более-менее понятно.— Можно здесь подробнее?— Россия – это тыл Китая. И поставщик сырья. Нефти, газа, металлов, чего угодно. И во-вторых – транспортный коридор сухопутный. Потому что американцы могут в один день перекрыть транспортные поставки в Китай и из Китая, ну просто морские перевозки. И им нужен сухопутный коридор, который американцы не смогут перекрыть. Это раз. Второе – Россия союзник, обладающий серьёзной военной силой, и с блоком "Россия – Китай" они не справятся, нет ресурсов для такой борьбы. Поэтому, если выбивают Россию, с Китаем справится гораздо проще.Поэтому первой целью была выбрана Россия, как слабое звено в этой связке. После того, как они придумали этот план, в качестве военной силы для нападения на РФ была выбрана Украина. Ну и дальше все пошло-поехало… в феврале американцам удалось спровоцировать Россию на вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Ну а дальше вы знаете.— Экономические инструменты давления тоже могут действовать на Европу? Есть у нас такие?— Европа не пойдет нам на встречу, если Россия не придушит их при помощи экономических инструментов, единственный способ это сделать – прекращение поставок газа и нефти этой осенью. Потому что следующей осенью они уже наладят подвоз газа с внешних рынков.— Сейчас у нас в экономике есть неопределенность, и у вас, как у эксперта, хочется спросить совета. Что делать людям, покупать доллары, золото, древесину, станки? Что вообще происходит?— Если вы о падении евро по отношению к доллару, то процентные ставки в Америке выше, чем в Европе. Соответственно, процентные ставки ЦБ в США это 1.75%, есть перспектива повышения еще на 0.75%, а Европа пока не прогнозирует повышение до такого уровня. Поэтому американские ценные бумаги более доходные, чем европейские. Так что инвесторы продают европейские активы и вкладывают деньги в Америку.— Что будет с рублем?— Если говорить о рубле, долларе, евро. Тут все очевидно, высокие цены на нефть провоцируют приток излишней валюты, которая не нужна России, и которая давит на валютный рынок. Но ситуация может изменится в конце этого года, если начнется мировой экономический кризис.И это скорее всего приведёт к снижению цен на нефть, следовательно, к девальвации рубля. С другой стороны, евро и доллар – рискованные валюты, которые могут попасть под дальнейшие санкции. Поэтому, безналичные доллары и евро – от них стоит избавляться. Наличные хранить, если они собираются дождаться мирового кризиса и падения рубля по отношению к доллару и евро.— ЦБ вроде собирается ослаблять рубль…— Ну он пытается, но пока ничего не выходит. Но в дальнейшем эта проблема может снятся сама собой, если произойдет падение цен на нефть. Это либо глобальный экономический кризис, либо новая волна "ковида". Тогда Китай снова начнет закрываться, промышленное производство начнетостанавливаться, и нефть станет никому не нужной. Тогда цены резко упадут, плюс, международные санкции на России по нефти. В результате мы увидим резкую девальвацию рубля по отношению к доллару.Это не инвестиционное предложение, но стоит посмотреть, насколько можно ожидать девальвации рубля и насколько валютные накопления увеличатся в цене.— То есть пока 50-60 рублей лучшее время купить доллар?— Да, совершенно верно, есть такая гипотеза. Насколько она реализуется, посмотрим, но выглядит она устойчиво. Доллар может быть в районе 90-100 легко. Может дойти до ста, мы можем вернутся в март этого года.Сложно точно об этом говорить, просто есть такой фактор, как военные риски и неопределенность вокруг России. И это всегда будет поддерживать нефть. Если бы это был 2020 год, ну мы увидели бы нефть по 20. Из-за резкого спада спроса, но сейчас аналогичное падение спроса может и не привести к такому падению. Потому что есть глобальная неопределенность и глобальные военные риски, они будут поддерживать стоимость и нефти, и газа. Что в итоге получится, посмотрим к новому году.— Каков шанс, что соглашение по зерну между Россией, Украиной, Турцией и ООН будет реализовано хотя бы частично?— Оно уже реализовано на какой-то процент, полностью не получится. Главная проблема же не в России, а в способности Украины собрать свое зерно с территории страны. Вот это главное. Второе – распространение военных действий на юго-запад Украины с блокированием транспортных потоков. По моим ощущениям, Россия пошла на эту сделку ради Турции, и как только турецкие потребности будут удовлетворены, сделка сорвется.Выпустить зерно, это в интересах коллективного запада, чтобы сбить инфляцию. Потому что дополнительный объем зерна – это снижение цен, ну соответственно, снижение цен на сельхоз продукцию, которую они производят. В этом их интерес.Для России соглашение - это не только моральный интерес взаимной поддержки Турции, это политический интерес тоже.Возможности Украины по таким поставкам ограничены, но да, какой-то дополнительный объем попадет на рынок.— Ситуация с Калиниградом. Вроде все-таки договорились разблокировать? Как будет развиваться ситуация?— Они не хотят войны. То есть, когда выяснилось, что Литва хочет заблокировать транспортный коридор, Россия сделала ряд заявлений с угрозой применения силы. Вот это заставило европейцев сделать какие-то шаги навстречу России. Они не хотят угрозы войны ни в малейшей степени. Если бы не угроза применения силы, угроза проложить силой коридор в Прибалтику, я думаю никаких шагов бы они не сделали.

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россия, китай, украина, сво, зерно, доллар, алексей зубец, экономика, владимир путин, война, европа, сша, интервью