Не американские спутники. Военный эксперт Баранец о главной проблеме России на Украине - 22.07.2022 Украина.ру
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Не американские спутники. Военный эксперт Баранец о главной проблеме России на Украине
Не американские спутники. Военный эксперт Баранец о главной проблеме России на Украине - 22.07.2022 Украина.ру
Не американские спутники. Военный эксперт Баранец о главной проблеме России на Украине
Способы борьбы с американскими спутниками, передающими разведданные ВСУ, у России есть. Но мы сейчас и так понимаем, чего нам не хватает для более успешного ведения операции. У нас проблема с беспилотниками. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-07-22T14:59
2022-07-22T14:59
новости
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спутник
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Мы опоздали с производством этого вида боевой техники, о чем по-рыцарски честно заявил бывший вице-премьер, а ныне глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, напомнил эксперт.В этой связи очень важны слухи, что Россия будем покупать беспилотники у Ирана. Это очень важно. Тут дело не в самих беспилотниках. Нам важно привязать Иран к себе, показать наше партнерство и военно-технический союз.Чем раньше мы это сделаем, тем лучше. А потом, кто знает. Может, Иран нам поможет не только беспилотниками, заключил собеседник издания.
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новости, россия, украина, спутник, сша

Не американские спутники. Военный эксперт Баранец о главной проблеме России на Украине

14:59 22.07.2022
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкВиктор Баранец
Виктор Баранец - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Валерий Левитин
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Способы борьбы с американскими спутниками, передающими разведданные ВСУ, у России есть. Но мы сейчас и так понимаем, чего нам не хватает для более успешного ведения операции. У нас проблема с беспилотниками. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Мы опоздали с производством этого вида боевой техники, о чем по-рыцарски честно заявил бывший вице-премьер, а ныне глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, напомнил эксперт.
"Сейчас Россия стахановскими темпами в три смены работает и возмещает этот недостаток. Это задача номер один. Надеюсь, что через месяц у нас не будет голода на беспилотники легкого и среднего типа", - указал Баранец.
В этой связи очень важны слухи, что Россия будем покупать беспилотники у Ирана. Это очень важно. Тут дело не в самих беспилотниках. Нам важно привязать Иран к себе, показать наше партнерство и военно-технический союз.
Чем раньше мы это сделаем, тем лучше. А потом, кто знает. Может, Иран нам поможет не только беспилотниками, заключил собеседник издания.
 
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