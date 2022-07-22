https://ukraina.ru/20220722/1036778116.html
Не американские спутники. Военный эксперт Баранец о главной проблеме России на Украине
Не американские спутники. Военный эксперт Баранец о главной проблеме России на Украине - 22.07.2022 Украина.ру
Не американские спутники. Военный эксперт Баранец о главной проблеме России на Украине
Способы борьбы с американскими спутниками, передающими разведданные ВСУ, у России есть. Но мы сейчас и так понимаем, чего нам не хватает для более успешного ведения операции. У нас проблема с беспилотниками. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-07-22T14:59
2022-07-22T14:59
2022-07-22T14:59
новости
россия
украина
спутник
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036547156_0:370:2937:2022_1920x0_80_0_0_e2bd1e56734cc0c6dfa864c17f64c677.jpg
Мы опоздали с производством этого вида боевой техники, о чем по-рыцарски честно заявил бывший вице-премьер, а ныне глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, напомнил эксперт.В этой связи очень важны слухи, что Россия будем покупать беспилотники у Ирана. Это очень важно. Тут дело не в самих беспилотниках. Нам важно привязать Иран к себе, показать наше партнерство и военно-технический союз.Чем раньше мы это сделаем, тем лучше. А потом, кто знает. Может, Иран нам поможет не только беспилотниками, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036547156_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_324a3f2ff07c169b98ef7873281cf166.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, спутник, сша
Не американские спутники. Военный эксперт Баранец о главной проблеме России на Украине
Способы борьбы с американскими спутниками, передающими разведданные ВСУ, у России есть. Но мы сейчас и так понимаем, чего нам не хватает для более успешного ведения операции. У нас проблема с беспилотниками. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Мы опоздали с производством этого вида боевой техники, о чем по-рыцарски честно заявил бывший вице-премьер, а ныне глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, напомнил эксперт.
"Сейчас Россия стахановскими темпами в три смены работает и возмещает этот недостаток. Это задача номер один. Надеюсь, что через месяц у нас не будет голода на беспилотники легкого и среднего типа", - указал Баранец.
В этой связи очень важны слухи, что Россия будем покупать беспилотники у Ирана. Это очень важно. Тут дело не в самих беспилотниках. Нам важно привязать Иран к себе, показать наше партнерство и военно-технический союз.
Чем раньше мы это сделаем, тем лучше. А потом, кто знает. Может, Иран нам поможет не только беспилотниками, заключил собеседник издания.