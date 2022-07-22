https://ukraina.ru/20220722/1036778116.html

Не американские спутники. Военный эксперт Баранец о главной проблеме России на Украине

Не американские спутники. Военный эксперт Баранец о главной проблеме России на Украине - 22.07.2022 Украина.ру

Не американские спутники. Военный эксперт Баранец о главной проблеме России на Украине

Способы борьбы с американскими спутниками, передающими разведданные ВСУ, у России есть. Но мы сейчас и так понимаем, чего нам не хватает для более успешного ведения операции. У нас проблема с беспилотниками. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2022-07-22T14:59

2022-07-22T14:59

2022-07-22T14:59

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Мы опоздали с производством этого вида боевой техники, о чем по-рыцарски честно заявил бывший вице-премьер, а ныне глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, напомнил эксперт.В этой связи очень важны слухи, что Россия будем покупать беспилотники у Ирана. Это очень важно. Тут дело не в самих беспилотниках. Нам важно привязать Иран к себе, показать наше партнерство и военно-технический союз.Чем раньше мы это сделаем, тем лучше. А потом, кто знает. Может, Иран нам поможет не только беспилотниками, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, спутник, сша