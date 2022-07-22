Кремль отреагировал на ситуацию с исполнителем "Между нами тает лед" - 22.07.2022 Украина.ру
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Кремль отреагировал на ситуацию с исполнителем "Между нами тает лед"
Кремль отреагировал на ситуацию с исполнителем "Между нами тает лед" - 22.07.2022 Украина.ру
Кремль отреагировал на ситуацию с исполнителем "Между нами тает лед"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, кто такой экс-продюсер группы "Грибы" Юрий Бардаш и не в курсе его ситуации, но сказал, что в РФ будут готовы ему помочь, передает 22 июля РИА Новости
2022-07-22T14:19
2022-07-22T14:20
песков
кремль
бардаш
украина
россия
новости
грузия
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Он также отметил, что не знает про песню Бардаша с критикой Владимира Зеленского.Песков также заявил, что многие люди обращаются в российские загранучреждения, "пытаясь найти в России спасение от преследований". Ранее сообщалось, что украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш бежал из Грузии в Россию пешком через горы. Он рассказал, что был вынужден покинуть Грузию из-за поступивших угроз после своей песни "Позиция", в которой он раскритиковал Зеленского и обвинил киевские власти в попытках украинизации Донбасса. Бардаш — основатель лейбла Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы" и "Грибы". В составе последнего коллектива исполнил песню "Тает лед", принесшую группе огромную популярность.
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песков, кремль, бардаш, украина, россия, новости, грузия

Кремль отреагировал на ситуацию с исполнителем "Между нами тает лед"

14:19 22.07.2022 (обновлено: 14:20 22.07.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, кто такой экс-продюсер группы "Грибы" Юрий Бардаш и не в курсе его ситуации, но сказал, что в РФ будут готовы ему помочь, передает 22 июля РИА Новости
Он также отметил, что не знает про песню Бардаша с критикой Владимира Зеленского.

"Я думаю, что если действительно есть преследование, то, конечно, ему тоже помогут", — добавил представитель официального Кремля.

Песков также заявил, что многие люди обращаются в российские загранучреждения, "пытаясь найти в России спасение от преследований".
Ранее сообщалось, что украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш бежал из Грузии в Россию пешком через горы. Он рассказал, что был вынужден покинуть Грузию из-за поступивших угроз после своей песни "Позиция", в которой он раскритиковал Зеленского и обвинил киевские власти в попытках украинизации Донбасса.
Бардаш — основатель лейбла Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы" и "Грибы". В составе последнего коллектива исполнил песню "Тает лед", принесшую группе огромную популярность.
Юрий Бардаш
8 ноября 2021, 11:10
Исполнитель «Между нами тает лед» заявил, что сбежал с Украины из-за ЯнуковичаУкраинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш объяснил, почему в 2010 году уехал жить в США. Оказалось, что не последнюю роль в его переезде сыграл бывший президент Украины. Все подробности продюсер рассказал в интервью изданию «Гордон» 7 ноября
 
ПесковКремльБардашУкраинаРоссияНовостиГрузия
 
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