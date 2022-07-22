https://ukraina.ru/20220722/1036775781.html

Кремль отреагировал на ситуацию с исполнителем "Между нами тает лед"

Кремль отреагировал на ситуацию с исполнителем "Между нами тает лед" - 22.07.2022 Украина.ру

Кремль отреагировал на ситуацию с исполнителем "Между нами тает лед"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, кто такой экс-продюсер группы "Грибы" Юрий Бардаш и не в курсе его ситуации, но сказал, что в РФ будут готовы ему помочь, передает 22 июля РИА Новости

2022-07-22T14:19

2022-07-22T14:19

2022-07-22T14:20

песков

кремль

бардаш

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Он также отметил, что не знает про песню Бардаша с критикой Владимира Зеленского.Песков также заявил, что многие люди обращаются в российские загранучреждения, "пытаясь найти в России спасение от преследований". Ранее сообщалось, что украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш бежал из Грузии в Россию пешком через горы. Он рассказал, что был вынужден покинуть Грузию из-за поступивших угроз после своей песни "Позиция", в которой он раскритиковал Зеленского и обвинил киевские власти в попытках украинизации Донбасса. Бардаш — основатель лейбла Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы" и "Грибы". В составе последнего коллектива исполнил песню "Тает лед", принесшую группе огромную популярность.

https://ukraina.ru/20211108/1032613017.html

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песков, кремль, бардаш, украина, россия, новости, грузия