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Исполнитель "Между нами тает лед" пересек границу вброд, чтобы попасть в Россию
Исполнитель "Между нами тает лед" пересек границу вброд, чтобы попасть в Россию - 22.07.2022 Украина.ру
Исполнитель "Между нами тает лед" пересек границу вброд, чтобы попасть в Россию
Украинский продюсер Юрий Бардаш, выступивший с критикой Владимира Зеленского, переехал в Россию, сообщает RT 22 июля
2022-07-22T11:39
2022-07-22T11:39
2022-07-22T12:25
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Экс-продюссер группы «Грибы» написал трек «Позиция» с критикой действующей украинской власти, неоднократно негативно высказывался о действиях ВСУ в Донбассе, националистических шествиях, сайте «Миротворец», а также критиковал нацистское приветствие «Україна понад усе!» (Украина прежде всего).В итоге после начала спецоперации он был вынужден уехать в Грузию, так как на Украине его внесли в список сайта «Миротворец». В Грузии продюсер долго не продержался, поскольку и там столкнулся с угрозами. В частности, он получил сообщение, что за ним отправили «Грузинский легион».Юрий Бардаш — основатель лейбла Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, «Нервы» и «Грибы». В составе последнего коллектива исполнил песню «Тает лед», принесшую группе огромную популярность.
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новости, украина, грузия, бардаш, продюсер
Исполнитель "Между нами тает лед" пересек границу вброд, чтобы попасть в Россию
11:39 22.07.2022 (обновлено: 12:25 22.07.2022)
Украинский продюсер Юрий Бардаш, выступивший с критикой Владимира Зеленского, переехал в Россию, сообщает RT 22 июля
Экс-продюссер группы «Грибы» написал трек «Позиция» с критикой действующей украинской власти, неоднократно негативно высказывался о действиях ВСУ в Донбассе, националистических шествиях, сайте «Миротворец», а также критиковал нацистское приветствие «Україна понад усе!» (Украина прежде всего).
В итоге после начала спецоперации он был вынужден уехать в Грузию, так как на Украине его внесли в список сайта «Миротворец». В Грузии продюсер долго не продержался, поскольку и там столкнулся с угрозами. В частности, он получил сообщение, что за ним отправили «Грузинский легион».
«Рюкзак был собран за пять минут. Два дня пересидел в горах Батуми, после вброд перешёл границу Грузии и Абхазии — опыт незабываемый», — рассказал Бардаш, уточнив, что находится сейчас в Москве, где «спокойно, безопасно и красиво».
Юрий Бардаш — основатель лейбла Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, «Нервы» и «Грибы». В составе последнего коллектива исполнил песню «Тает лед», принесшую группе огромную популярность.