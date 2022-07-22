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Исполнитель "Между нами тает лед" пересек границу вброд, чтобы попасть в Россию

Исполнитель "Между нами тает лед" пересек границу вброд, чтобы попасть в Россию - 22.07.2022 Украина.ру

Исполнитель "Между нами тает лед" пересек границу вброд, чтобы попасть в Россию

Украинский продюсер Юрий Бардаш, выступивший с критикой Владимира Зеленского, переехал в Россию, сообщает RT 22 июля

2022-07-22T11:39

2022-07-22T11:39

2022-07-22T12:25

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Экс-продюссер группы «Грибы» написал трек «Позиция» с критикой действующей украинской власти, неоднократно негативно высказывался о действиях ВСУ в Донбассе, националистических шествиях, сайте «Миротворец», а также критиковал нацистское приветствие «Україна понад усе!» (Украина прежде всего).В итоге после начала спецоперации он был вынужден уехать в Грузию, так как на Украине его внесли в список сайта «Миротворец». В Грузии продюсер долго не продержался, поскольку и там столкнулся с угрозами. В частности, он получил сообщение, что за ним отправили «Грузинский легион».Юрий Бардаш — основатель лейбла Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, «Нервы» и «Грибы». В составе последнего коллектива исполнил песню «Тает лед», принесшую группе огромную популярность.

https://ukraina.ru/20211108/1032613017.html

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новости, украина, грузия, бардаш, продюсер