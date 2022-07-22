Исполнитель "Между нами тает лед" пересек границу вброд, чтобы попасть в Россию - 22.07.2022 Украина.ру
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Исполнитель "Между нами тает лед" пересек границу вброд, чтобы попасть в Россию
Исполнитель "Между нами тает лед" пересек границу вброд, чтобы попасть в Россию - 22.07.2022 Украина.ру
Исполнитель "Между нами тает лед" пересек границу вброд, чтобы попасть в Россию
Украинский продюсер Юрий Бардаш, выступивший с критикой Владимира Зеленского, переехал в Россию, сообщает RT 22 июля
2022-07-22T11:39
2022-07-22T12:25
новости
украина
грузия
бардаш
продюсер
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Экс-продюссер группы «Грибы» написал трек «Позиция» с критикой действующей украинской власти, неоднократно негативно высказывался о действиях ВСУ в Донбассе, националистических шествиях, сайте «Миротворец», а также критиковал нацистское приветствие «Україна понад усе!» (Украина прежде всего).В итоге после начала спецоперации он был вынужден уехать в Грузию, так как на Украине его внесли в список сайта «Миротворец». В Грузии продюсер долго не продержался, поскольку и там столкнулся с угрозами. В частности, он получил сообщение, что за ним отправили «Грузинский легион».Юрий Бардаш — основатель лейбла Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, «Нервы» и «Грибы». В составе последнего коллектива исполнил песню «Тает лед», принесшую группе огромную популярность.
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новости, украина, грузия, бардаш, продюсер

Исполнитель "Между нами тает лед" пересек границу вброд, чтобы попасть в Россию

11:39 22.07.2022 (обновлено: 12:25 22.07.2022)
 
© скриншот видео "rap ua"Юрий Бардаш
Юрий Бардаш
© скриншот видео "rap ua"
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Украинский продюсер Юрий Бардаш, выступивший с критикой Владимира Зеленского, переехал в Россию, сообщает RT 22 июля
Экс-продюссер группы «Грибы» написал трек «Позиция» с критикой действующей украинской власти, неоднократно негативно высказывался о действиях ВСУ в Донбассе, националистических шествиях, сайте «Миротворец», а также критиковал нацистское приветствие «Україна понад усе!» (Украина прежде всего).
В итоге после начала спецоперации он был вынужден уехать в Грузию, так как на Украине его внесли в список сайта «Миротворец». В Грузии продюсер долго не продержался, поскольку и там столкнулся с угрозами. В частности, он получил сообщение, что за ним отправили «Грузинский легион».

«Рюкзак был собран за пять минут. Два дня пересидел в горах Батуми, после вброд перешёл границу Грузии и Абхазии — опыт незабываемый», — рассказал Бардаш, уточнив, что находится сейчас в Москве, где «спокойно, безопасно и красиво».

Юрий Бардаш — основатель лейбла Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, «Нервы» и «Грибы». В составе последнего коллектива исполнил песню «Тает лед», принесшую группе огромную популярность.
Юрий Бардаш
8 ноября 2021, 11:10
Исполнитель «Между нами тает лед» заявил, что сбежал с Украины из-за ЯнуковичаУкраинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш объяснил, почему в 2010 году уехал жить в США. Оказалось, что не последнюю роль в его переезде сыграл бывший президент Украины. Все подробности продюсер рассказал в интервью изданию «Гордон» 7 ноября
 
НовостиУкраинаГрузияБардашпродюсер
 
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