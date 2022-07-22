Военный эксперт о том, что будет, если РФ ударит по Славянску, не разобравшись с Авдеевкой
Нецелесообразность идти на Славянск/Краматорск, оставив в тылу Авдеевку, понимают даже юные лейтенанты. Взятие Авдеевки будет одной из наших составных частей по Славянску и Краматорску. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Эксперт также опроверг высказывавшиеся ранее оценки, что нельзя в лоб штурмовать Авдеевку, потому что это сплошной укрепрайон, а сперва надо разобраться со Славянском/Краматорском.
"Тогда мы будем получать сразу "двойное удовольствие". Тогда эти артиллерийские орудия одновременно продолжат обстреливать Донецк и расстреливать наш тыл. Хорошенькое мышление. Нельзя оставлять вражеский плацдарм у себя за спиной. Не надо акцентировать внимание на Авдеевке. Вы думаете, Мариуполь или Северодонецк/Лисичанск хуже сопротивлялись? Украинская армия всегда цепляется за города и превращает их в крепости. Она прячется за толстенными бетонными и каменными стенами", - пояснил Баранец.
Вряд ли мы поспешим на Славянск/Краматорск, потому что мы не решим вопрос с Авдеевкой. Иначе у нас будет много неприятностей. Судьба всей операции на этом этапе может быть поломана, заключил собеседник издания.