Военный эксперт о том, что будет, если РФ ударит по Славянску, не разобравшись с Авдеевкой - 22.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт о том, что будет, если РФ ударит по Славянску, не разобравшись с Авдеевкой
Военный эксперт о том, что будет, если РФ ударит по Славянску, не разобравшись с Авдеевкой - 22.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, что будет, если РФ ударит по Славянску, не разобравшись с Авдеевкой
Нецелесообразность идти на Славянск/Краматорск, оставив в тылу Авдеевку, понимают даже юные лейтенанты. Взятие Авдеевки будет одной из наших составных частей по Славянску и Краматорску. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-07-22T10:10
2022-07-22T10:10
новости
россия
славянск
авдеевка
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Эксперт также опроверг высказывавшиеся ранее оценки, что нельзя в лоб штурмовать Авдеевку, потому что это сплошной укрепрайон, а сперва надо разобраться со Славянском/Краматорском.Вряд ли мы поспешим на Славянск/Краматорск, потому что мы не решим вопрос с Авдеевкой. Иначе у нас будет много неприятностей. Судьба всей операции на этом этапе может быть поломана, заключил собеседник издания.
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новости, россия, славянск, авдеевка

Военный эксперт о том, что будет, если РФ ударит по Славянску, не разобравшись с Авдеевкой

10:10 22.07.2022
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкВиктор Баранец
Виктор Баранец - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Валерий Левитин
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Нецелесообразность идти на Славянск/Краматорск, оставив в тылу Авдеевку, понимают даже юные лейтенанты. Взятие Авдеевки будет одной из наших составных частей по Славянску и Краматорску. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Эксперт также опроверг высказывавшиеся ранее оценки, что нельзя в лоб штурмовать Авдеевку, потому что это сплошной укрепрайон, а сперва надо разобраться со Славянском/Краматорском.
"Тогда мы будем получать сразу "двойное удовольствие". Тогда эти артиллерийские орудия одновременно продолжат обстреливать Донецк и расстреливать наш тыл. Хорошенькое мышление. Нельзя оставлять вражеский плацдарм у себя за спиной. Не надо акцентировать внимание на Авдеевке. Вы думаете, Мариуполь или Северодонецк/Лисичанск хуже сопротивлялись? Украинская армия всегда цепляется за города и превращает их в крепости. Она прячется за толстенными бетонными и каменными стенами", - пояснил Баранец.
Вряд ли мы поспешим на Славянск/Краматорск, потому что мы не решим вопрос с Авдеевкой. Иначе у нас будет много неприятностей. Судьба всей операции на этом этапе может быть поломана, заключил собеседник издания.
 
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