"Агрессия" как предлог. В Украине урезали права трудящихся, сделав их рабами - 22.07.2022 Украина.ру
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"Агрессия" как предлог. В Украине урезали права трудящихся, сделав их рабами
"Агрессия" как предлог. В Украине урезали права трудящихся, сделав их рабами - 22.07.2022 Украина.ру
"Агрессия" как предлог. В Украине урезали права трудящихся, сделав их рабами
На текущей неделе Верховная Рада под шумок громких отставок и военных баталий приняла очередной антинародный законопроект, который одним махом лишает миллионы... Украина.ру, 22.07.2022
2022-07-22T07:26
2022-07-22T07:26
эксклюзив
законопроект
верховная рада
труд
законодательство
рабочие
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На текущей неделе Верховная Рада под шумок громких отставок и военных баталий приняла очередной антинародный законопроект, который одним махом лишает миллионы рабочих основных прав.Речь о законопроекте №5371 о дерегулировании трудовых отношений. Он выводит из-под защиты трудового закона 70% украинских рабочих. Согласно законопроекту, работники, которые работают в сфере малого и среднего бизнеса на предприятиях до 250 человек, будут фактически исключены из действующего трудового законодательства страны. Они будут заключать только индивидуальные контракты с работодателем.Более того, работодатели смогут устанавливать разные зарплаты, режим работы сотрудникам на одинаковых должностях и с одним и тем же объемом работ. Также работодатель, согласно этому проекту, получает право упрощенного разрыва трудовых договоров без согласования с профсоюзами.По законопроекту, две стороны вроде бы как договариваются, хотя одна из них изначально в более выгодном положении (работодатель), а другая вынуждена соглашаться на эти условия, а трудовое законодательство и профсоюзы работнику уже не помогут. Проще говоря, без регулирования этих отношений действует принцип, кто сильнее, тот и прав.Протолкнули законопроект, мотивируя свои действия, как всегда, "российской агрессией". Однако он был первоначально зарегистрирован в апреле 2021 года.Формально законопроект подан от имени главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой и ряда других депутатов от правящей партии "Слуга народа". Разрабатывался он украинской общественной организацией "Офис простых решений", созданной бывшим президентом Грузии, а ныне заключенным грузинской тюрьмы Михаилом Саакашвили совместно с ассоциациями работодателей Украины и американской программой USAID. Иными словами, лишение украинских их прав было профинансировано программой правительства США.Авторы законопроекта утверждают, что трудовые отношения на Украине "до сих пор регулируются устаревшим Трудовым кодексом, принятым еще в 1971 году и разработанным в условиях советской административно-командной экономики".По этой причине, утверждают авторы, малый и средний бизнес не имеет удовлетворительного законодательства для своего развития. Якобы ради исправления этих недостатков, законопроект вводит индивидуальные договоры для работников малого и среднего бизнеса, а также предоставляет украинским работодателям право увольнять сотрудников без объяснения причин. Последнее в настоящее время строго запрещено действующим трудовым законодательством. Эти меры, утверждают сторонники законопроекта, должны "десоветизировать" трудовое законодательство в Украине. Они называют это "введением максимально гибкого и свободного режима регулирования трудовых отношений".Георгий Сандул, юрист киевской общественной организации "Трудовые инициативы", комментируя законопроект, отметил, что работник всегда имеет меньшее влияние, чем работодатель, а на международном уровне этому вопросу посвящены многочисленные конвенции Международной организации труда (МОТ)."Де-факто законопроект предполагает, что в трудовой договор работника может быть внесено буквально все, что угодно, без привязки к трудовому законодательству Украины. Например, дополнительные основания для увольнения, ответственность или даже 100-часовая рабочая неделя", — поясняет Сандул.Юрист также подчеркивает, что именно индивидуальный трудовой договор становится основой регулирования всех отношений на предприятиях, что нивелирует роль коллективных договоров и профсоюзов.Авторы законопроекта ссылаются на необходимость "десоветизации" трудового законодательства, но их детище идет вразрез и с существующим европейским и международным законодательством о трудовых отношениях. Парламентский комитет по вопросам евроинтеграции Украины ранее заявлял, что законопроект "ослабляет уровень охраны труда, сужает объем трудовых прав и социальных гарантий работников по сравнению с действующим законодательством", тем самым противореча обязательствам Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС. Законопроект также подвергся резкой критике со стороны Международной организации труда (МОТ) и Международной конфедерации профсоюзов (МКП).Международная конфедерация профсоюзов (МКП) в июне обратилась к властям Украины с требованием снять с рассмотрения скандальный законопроект Третьяковой №5371, как противоречащий ратифицированным Украиной конвенциям Международной организации труда (МОТ), Соглашению об ассоциации с ЕС и европейскому законодательству. Тем не менее, в данном случае на заявленный "курс на евроинтеграцию" откровенно наплевали, прекрасно понимая, что этого никогда не произойдет."Если этот законопроект проголосуют во втором чтении, то у работников больше не будет никакой защиты от произвола при увольнении", — говорил бывший министр социальной политики Андрей Рева. И вот это произошло – он был принят во втором чтении, а военное положение, массовая мобилизация и террор спецслужб как бы гарантируют, что протестов со стороны профсоюзов не будет.Учитывая, что подобную либерализацию и дерегуляцию трудовых отношений финансируют программы правительства США, Украина становится как бы полигоном, где тестируются методы по отмене всех прав работников, которые те активно выбивали с позапрошлого века. Вскоре и работники стран ЕС, до сих пор обладавшие достаточно широкими правами, могут столкнуться с обкатанной на Украине технологией. Вполне возможно, вскоре и там для "борьбы с Россией" необходимо будет не только прекратить мыться в душе и пользоваться лифтом, но и отказаться от законных выходных, отпусков, больничных и большей части зарплаты.
https://ukraina.ru/20220707/1034306767.html
https://ukraina.ru/20211206/1032809014.html
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, законопроект, верховная рада, труд, законодательство, рабочие
"Агрессия" как предлог. В Украине урезали права трудящихся, сделав их рабами

"Слуги народа" и правительство США лишили большинство украинских рабочих основных прав

07:26 22.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция "Работайте или уходите!" у здания Верховной рады в Киеве
Акция Работайте или уходите! у здания Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
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На текущей неделе Верховная Рада под шумок громких отставок и военных баталий приняла очередной антинародный законопроект, который одним махом лишает миллионы рабочих основных прав.
В среду, 11 июля около 10 часов утра колонна рабочих завода «ДнепроАзот» двинулась к зданию Кабмина в Киеве, перекрыв движение и протестуя против закрытия их предприятия. Около тысячи человек в оранжевых касках, таким образом, сдержали свое обещание приехать в Киев, чтобы требовать выплаты зарплат и сохранения завода - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 09:22
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Речь о законопроекте №5371 о дерегулировании трудовых отношений. Он выводит из-под защиты трудового закона 70% украинских рабочих. Согласно законопроекту, работники, которые работают в сфере малого и среднего бизнеса на предприятиях до 250 человек, будут фактически исключены из действующего трудового законодательства страны. Они будут заключать только индивидуальные контракты с работодателем.
Более того, работодатели смогут устанавливать разные зарплаты, режим работы сотрудникам на одинаковых должностях и с одним и тем же объемом работ. Также работодатель, согласно этому проекту, получает право упрощенного разрыва трудовых договоров без согласования с профсоюзами.
По законопроекту, две стороны вроде бы как договариваются, хотя одна из них изначально в более выгодном положении (работодатель), а другая вынуждена соглашаться на эти условия, а трудовое законодательство и профсоюзы работнику уже не помогут. Проще говоря, без регулирования этих отношений действует принцип, кто сильнее, тот и прав.
Протолкнули законопроект, мотивируя свои действия, как всегда, "российской агрессией". Однако он был первоначально зарегистрирован в апреле 2021 года.
Формально законопроект подан от имени главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой и ряда других депутатов от правящей партии "Слуга народа". Разрабатывался он украинской общественной организацией "Офис простых решений", созданной бывшим президентом Грузии, а ныне заключенным грузинской тюрьмы Михаилом Саакашвили совместно с ассоциациями работодателей Украины и американской программой USAID. Иными словами, лишение украинских их прав было профинансировано программой правительства США.
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Авторы законопроекта утверждают, что трудовые отношения на Украине "до сих пор регулируются устаревшим Трудовым кодексом, принятым еще в 1971 году и разработанным в условиях советской административно-командной экономики".
По этой причине, утверждают авторы, малый и средний бизнес не имеет удовлетворительного законодательства для своего развития. Якобы ради исправления этих недостатков, законопроект вводит индивидуальные договоры для работников малого и среднего бизнеса, а также предоставляет украинским работодателям право увольнять сотрудников без объяснения причин. Последнее в настоящее время строго запрещено действующим трудовым законодательством. Эти меры, утверждают сторонники законопроекта, должны "десоветизировать" трудовое законодательство в Украине. Они называют это "введением максимально гибкого и свободного режима регулирования трудовых отношений".
Георгий Сандул, юрист киевской общественной организации "Трудовые инициативы", комментируя законопроект, отметил, что работник всегда имеет меньшее влияние, чем работодатель, а на международном уровне этому вопросу посвящены многочисленные конвенции Международной организации труда (МОТ).
"Де-факто законопроект предполагает, что в трудовой договор работника может быть внесено буквально все, что угодно, без привязки к трудовому законодательству Украины. Например, дополнительные основания для увольнения, ответственность или даже 100-часовая рабочая неделя", — поясняет Сандул.
Юрист также подчеркивает, что именно индивидуальный трудовой договор становится основой регулирования всех отношений на предприятиях, что нивелирует роль коллективных договоров и профсоюзов.
Сбор урожая арбузов - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября 2021, 07:52
Рабы и арбузы. Почему в украинском сельском хозяйстве выгоден лишь труд невольниковНа Украине разгорается очередной скандал, связанный с рабовладением. Киевская полиция на днях освободила 120 человек, удерживаемых в трудовом рабстве. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины, по данным следствия группа из пяти человек сколотила банду рабовладельцев
Авторы законопроекта ссылаются на необходимость "десоветизации" трудового законодательства, но их детище идет вразрез и с существующим европейским и международным законодательством о трудовых отношениях. Парламентский комитет по вопросам евроинтеграции Украины ранее заявлял, что законопроект "ослабляет уровень охраны труда, сужает объем трудовых прав и социальных гарантий работников по сравнению с действующим законодательством", тем самым противореча обязательствам Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС. Законопроект также подвергся резкой критике со стороны Международной организации труда (МОТ) и Международной конфедерации профсоюзов (МКП).
Международная конфедерация профсоюзов (МКП) в июне обратилась к властям Украины с требованием снять с рассмотрения скандальный законопроект Третьяковой №5371, как противоречащий ратифицированным Украиной конвенциям Международной организации труда (МОТ), Соглашению об ассоциации с ЕС и европейскому законодательству. Тем не менее, в данном случае на заявленный "курс на евроинтеграцию" откровенно наплевали, прекрасно понимая, что этого никогда не произойдет.
"Если этот законопроект проголосуют во втором чтении, то у работников больше не будет никакой защиты от произвола при увольнении", — говорил бывший министр социальной политики Андрей Рева. И вот это произошло – он был принят во втором чтении, а военное положение, массовая мобилизация и террор спецслужб как бы гарантируют, что протестов со стороны профсоюзов не будет.
Учитывая, что подобную либерализацию и дерегуляцию трудовых отношений финансируют программы правительства США, Украина становится как бы полигоном, где тестируются методы по отмене всех прав работников, которые те активно выбивали с позапрошлого века. Вскоре и работники стран ЕС, до сих пор обладавшие достаточно широкими правами, могут столкнуться с обкатанной на Украине технологией. Вполне возможно, вскоре и там для "борьбы с Россией" необходимо будет не только прекратить мыться в душе и пользоваться лифтом, но и отказаться от законных выходных, отпусков, больничных и большей части зарплаты.
 
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