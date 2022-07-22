https://ukraina.ru/20220722/1036718011.html

"Агрессия" как предлог. В Украине урезали права трудящихся, сделав их рабами

"Агрессия" как предлог. В Украине урезали права трудящихся, сделав их рабами - 22.07.2022 Украина.ру

"Агрессия" как предлог. В Украине урезали права трудящихся, сделав их рабами

На текущей неделе Верховная Рада под шумок громких отставок и военных баталий приняла очередной антинародный законопроект, который одним махом лишает миллионы... Украина.ру, 22.07.2022

2022-07-22T07:26

2022-07-22T07:26

2022-07-22T07:26

эксклюзив

законопроект

верховная рада

труд

законодательство

рабочие

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На текущей неделе Верховная Рада под шумок громких отставок и военных баталий приняла очередной антинародный законопроект, который одним махом лишает миллионы рабочих основных прав.Речь о законопроекте №5371 о дерегулировании трудовых отношений. Он выводит из-под защиты трудового закона 70% украинских рабочих. Согласно законопроекту, работники, которые работают в сфере малого и среднего бизнеса на предприятиях до 250 человек, будут фактически исключены из действующего трудового законодательства страны. Они будут заключать только индивидуальные контракты с работодателем.Более того, работодатели смогут устанавливать разные зарплаты, режим работы сотрудникам на одинаковых должностях и с одним и тем же объемом работ. Также работодатель, согласно этому проекту, получает право упрощенного разрыва трудовых договоров без согласования с профсоюзами.По законопроекту, две стороны вроде бы как договариваются, хотя одна из них изначально в более выгодном положении (работодатель), а другая вынуждена соглашаться на эти условия, а трудовое законодательство и профсоюзы работнику уже не помогут. Проще говоря, без регулирования этих отношений действует принцип, кто сильнее, тот и прав.Протолкнули законопроект, мотивируя свои действия, как всегда, "российской агрессией". Однако он был первоначально зарегистрирован в апреле 2021 года.Формально законопроект подан от имени главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой и ряда других депутатов от правящей партии "Слуга народа". Разрабатывался он украинской общественной организацией "Офис простых решений", созданной бывшим президентом Грузии, а ныне заключенным грузинской тюрьмы Михаилом Саакашвили совместно с ассоциациями работодателей Украины и американской программой USAID. Иными словами, лишение украинских их прав было профинансировано программой правительства США.Авторы законопроекта утверждают, что трудовые отношения на Украине "до сих пор регулируются устаревшим Трудовым кодексом, принятым еще в 1971 году и разработанным в условиях советской административно-командной экономики".По этой причине, утверждают авторы, малый и средний бизнес не имеет удовлетворительного законодательства для своего развития. Якобы ради исправления этих недостатков, законопроект вводит индивидуальные договоры для работников малого и среднего бизнеса, а также предоставляет украинским работодателям право увольнять сотрудников без объяснения причин. Последнее в настоящее время строго запрещено действующим трудовым законодательством. Эти меры, утверждают сторонники законопроекта, должны "десоветизировать" трудовое законодательство в Украине. Они называют это "введением максимально гибкого и свободного режима регулирования трудовых отношений".Георгий Сандул, юрист киевской общественной организации "Трудовые инициативы", комментируя законопроект, отметил, что работник всегда имеет меньшее влияние, чем работодатель, а на международном уровне этому вопросу посвящены многочисленные конвенции Международной организации труда (МОТ)."Де-факто законопроект предполагает, что в трудовой договор работника может быть внесено буквально все, что угодно, без привязки к трудовому законодательству Украины. Например, дополнительные основания для увольнения, ответственность или даже 100-часовая рабочая неделя", — поясняет Сандул.Юрист также подчеркивает, что именно индивидуальный трудовой договор становится основой регулирования всех отношений на предприятиях, что нивелирует роль коллективных договоров и профсоюзов.Авторы законопроекта ссылаются на необходимость "десоветизации" трудового законодательства, но их детище идет вразрез и с существующим европейским и международным законодательством о трудовых отношениях. Парламентский комитет по вопросам евроинтеграции Украины ранее заявлял, что законопроект "ослабляет уровень охраны труда, сужает объем трудовых прав и социальных гарантий работников по сравнению с действующим законодательством", тем самым противореча обязательствам Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС. Законопроект также подвергся резкой критике со стороны Международной организации труда (МОТ) и Международной конфедерации профсоюзов (МКП).Международная конфедерация профсоюзов (МКП) в июне обратилась к властям Украины с требованием снять с рассмотрения скандальный законопроект Третьяковой №5371, как противоречащий ратифицированным Украиной конвенциям Международной организации труда (МОТ), Соглашению об ассоциации с ЕС и европейскому законодательству. Тем не менее, в данном случае на заявленный "курс на евроинтеграцию" откровенно наплевали, прекрасно понимая, что этого никогда не произойдет."Если этот законопроект проголосуют во втором чтении, то у работников больше не будет никакой защиты от произвола при увольнении", — говорил бывший министр социальной политики Андрей Рева. И вот это произошло – он был принят во втором чтении, а военное положение, массовая мобилизация и террор спецслужб как бы гарантируют, что протестов со стороны профсоюзов не будет.Учитывая, что подобную либерализацию и дерегуляцию трудовых отношений финансируют программы правительства США, Украина становится как бы полигоном, где тестируются методы по отмене всех прав работников, которые те активно выбивали с позапрошлого века. Вскоре и работники стран ЕС, до сих пор обладавшие достаточно широкими правами, могут столкнуться с обкатанной на Украине технологией. Вполне возможно, вскоре и там для "борьбы с Россией" необходимо будет не только прекратить мыться в душе и пользоваться лифтом, но и отказаться от законных выходных, отпусков, больничных и большей части зарплаты.

https://ukraina.ru/20220707/1034306767.html

https://ukraina.ru/20211206/1032809014.html

https://ukraina.ru/20210914/1032243485.html

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Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, законопроект, верховная рада, труд, законодательство, рабочие