"Агрессия" как предлог. В Украине урезали права трудящихся, сделав их рабами
"Слуги народа" и правительство США лишили большинство украинских рабочих основных прав
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция "Работайте или уходите!" у здания Верховной рады в Киеве
На текущей неделе Верховная Рада под шумок громких отставок и военных баталий приняла очередной антинародный законопроект, который одним махом лишает миллионы рабочих основных прав.
7 июля, 09:22Работать от заката до рассвета. Как «оптимизация трудовых отношений» отбрасывает Украину на 200 лет назадВ начале июля Верховная Рада приняла и отправила на подпись Зеленскому скандальный закон по оптимизации трудовых отношений под номером 7251, который существенно урезает права работников. В любой другой стране он вызвал бы массовые протесты профсоюзов, но на современной Украине на любые нарушения с легкостью закрывают глаза
Речь о законопроекте №5371 о дерегулировании трудовых отношений. Он выводит из-под защиты трудового закона 70% украинских рабочих. Согласно законопроекту, работники, которые работают в сфере малого и среднего бизнеса на предприятиях до 250 человек, будут фактически исключены из действующего трудового законодательства страны. Они будут заключать только индивидуальные контракты с работодателем.
Более того, работодатели смогут устанавливать разные зарплаты, режим работы сотрудникам на одинаковых должностях и с одним и тем же объемом работ. Также работодатель, согласно этому проекту, получает право упрощенного разрыва трудовых договоров без согласования с профсоюзами.
По законопроекту, две стороны вроде бы как договариваются, хотя одна из них изначально в более выгодном положении (работодатель), а другая вынуждена соглашаться на эти условия, а трудовое законодательство и профсоюзы работнику уже не помогут. Проще говоря, без регулирования этих отношений действует принцип, кто сильнее, тот и прав.
Протолкнули законопроект, мотивируя свои действия, как всегда, "российской агрессией". Однако он был первоначально зарегистрирован в апреле 2021 года.
Формально законопроект подан от имени главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой и ряда других депутатов от правящей партии "Слуга народа". Разрабатывался он украинской общественной организацией "Офис простых решений", созданной бывшим президентом Грузии, а ныне заключенным грузинской тюрьмы Михаилом Саакашвили совместно с ассоциациями работодателей Украины и американской программой USAID. Иными словами, лишение украинских их прав было профинансировано программой правительства США.
Авторы законопроекта утверждают, что трудовые отношения на Украине "до сих пор регулируются устаревшим Трудовым кодексом, принятым еще в 1971 году и разработанным в условиях советской административно-командной экономики".
По этой причине, утверждают авторы, малый и средний бизнес не имеет удовлетворительного законодательства для своего развития. Якобы ради исправления этих недостатков, законопроект вводит индивидуальные договоры для работников малого и среднего бизнеса, а также предоставляет украинским работодателям право увольнять сотрудников без объяснения причин. Последнее в настоящее время строго запрещено действующим трудовым законодательством. Эти меры, утверждают сторонники законопроекта, должны "десоветизировать" трудовое законодательство в Украине. Они называют это "введением максимально гибкого и свободного режима регулирования трудовых отношений".
Георгий Сандул, юрист киевской общественной организации "Трудовые инициативы", комментируя законопроект, отметил, что работник всегда имеет меньшее влияние, чем работодатель, а на международном уровне этому вопросу посвящены многочисленные конвенции Международной организации труда (МОТ).
"Де-факто законопроект предполагает, что в трудовой договор работника может быть внесено буквально все, что угодно, без привязки к трудовому законодательству Украины. Например, дополнительные основания для увольнения, ответственность или даже 100-часовая рабочая неделя", — поясняет Сандул.
Юрист также подчеркивает, что именно индивидуальный трудовой договор становится основой регулирования всех отношений на предприятиях, что нивелирует роль коллективных договоров и профсоюзов.
14 сентября 2021, 07:52Рабы и арбузы. Почему в украинском сельском хозяйстве выгоден лишь труд невольниковНа Украине разгорается очередной скандал, связанный с рабовладением. Киевская полиция на днях освободила 120 человек, удерживаемых в трудовом рабстве. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины, по данным следствия группа из пяти человек сколотила банду рабовладельцев
Авторы законопроекта ссылаются на необходимость "десоветизации" трудового законодательства, но их детище идет вразрез и с существующим европейским и международным законодательством о трудовых отношениях. Парламентский комитет по вопросам евроинтеграции Украины ранее заявлял, что законопроект "ослабляет уровень охраны труда, сужает объем трудовых прав и социальных гарантий работников по сравнению с действующим законодательством", тем самым противореча обязательствам Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС. Законопроект также подвергся резкой критике со стороны Международной организации труда (МОТ) и Международной конфедерации профсоюзов (МКП).
Международная конфедерация профсоюзов (МКП) в июне обратилась к властям Украины с требованием снять с рассмотрения скандальный законопроект Третьяковой №5371, как противоречащий ратифицированным Украиной конвенциям Международной организации труда (МОТ), Соглашению об ассоциации с ЕС и европейскому законодательству. Тем не менее, в данном случае на заявленный "курс на евроинтеграцию" откровенно наплевали, прекрасно понимая, что этого никогда не произойдет.
"Если этот законопроект проголосуют во втором чтении, то у работников больше не будет никакой защиты от произвола при увольнении", — говорил бывший министр социальной политики Андрей Рева. И вот это произошло – он был принят во втором чтении, а военное положение, массовая мобилизация и террор спецслужб как бы гарантируют, что протестов со стороны профсоюзов не будет.
Учитывая, что подобную либерализацию и дерегуляцию трудовых отношений финансируют программы правительства США, Украина становится как бы полигоном, где тестируются методы по отмене всех прав работников, которые те активно выбивали с позапрошлого века. Вскоре и работники стран ЕС, до сих пор обладавшие достаточно широкими правами, могут столкнуться с обкатанной на Украине технологией. Вполне возможно, вскоре и там для "борьбы с Россией" необходимо будет не только прекратить мыться в душе и пользоваться лифтом, но и отказаться от законных выходных, отпусков, больничных и большей части зарплаты.