https://ukraina.ru/20220721/1036741189.html
Украинцы включили радио и узнали о тяжелом ранении Зеленского
Украинцы включили радио и узнали о тяжелом ранении Зеленского - 21.07.2022 Украина.ру
Украинцы включили радио и узнали о тяжелом ранении Зеленского
Украинские радио "Байрактар" и "Мелодия" были взломаны, в эфире передали сообщение о тяжелом ранении президента Владимира Зеленского, а также о том, что он в реанимации, сообщают пользователи соцсетей 21 июля
2022-07-21T16:03
2022-07-21T16:03
2022-07-21T16:03
новости
владимир зеленский
ранение
фейк
радио
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"В эфире женский роботизированный голос несколько раз сообщил о ранении президента и о том, что его обязанности временно выполняет спикер Рады Руслан Стефанчук. Что, очевидно, является неправдой", - пишет Telegram-канал Klymenko Time.Позднее компания TAVR Media сообщила о кибератаке на свои серверы и сети указанных радиостанций. В компании также подчеркнули, что информация о проблемах со здоровьем Зеленского не соответствует действительности.Ранее главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов заявил в интервью РИА Новости, что соотношение между настоящими, боевыми инцидентами и фейковыми в результате деятельности хакеров составляет 50 на 50.
https://ukraina.ru/20220721/1036740556.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, ранение, фейк, радио
Украинцы включили радио и узнали о тяжелом ранении Зеленского
Украинские радио "Байрактар" и "Мелодия" были взломаны, в эфире передали сообщение о тяжелом ранении президента Владимира Зеленского, а также о том, что он в реанимации, сообщают пользователи соцсетей 21 июля