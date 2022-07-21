Украинцы включили радио и узнали о тяжелом ранении Зеленского - 21.07.2022 Украина.ру
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Украинцы включили радио и узнали о тяжелом ранении Зеленского
Украинцы включили радио и узнали о тяжелом ранении Зеленского - 21.07.2022 Украина.ру
Украинцы включили радио и узнали о тяжелом ранении Зеленского
Украинские радио "Байрактар" и "Мелодия" были взломаны, в эфире передали сообщение о тяжелом ранении президента Владимира Зеленского, а также о том, что он в реанимации, сообщают пользователи соцсетей 21 июля
2022-07-21T16:03
2022-07-21T16:03
новости
владимир зеленский
ранение
фейк
радио
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"В эфире женский роботизированный голос несколько раз сообщил о ранении президента и о том, что его обязанности временно выполняет спикер Рады Руслан Стефанчук. Что, очевидно, является неправдой", - пишет Telegram-канал Klymenko Time.Позднее компания TAVR Media сообщила о кибератаке на свои серверы и сети указанных радиостанций. В компании также подчеркнули, что информация о проблемах со здоровьем Зеленского не соответствует действительности.Ранее главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов заявил в интервью РИА Новости, что соотношение между настоящими, боевыми инцидентами и фейковыми в результате деятельности хакеров составляет 50 на 50.
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новости, владимир зеленский, ранение, фейк, радио

Украинцы включили радио и узнали о тяжелом ранении Зеленского

16:03 21.07.2022
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский Владимир
Зеленский Владимир - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Украинские радио "Байрактар" и "Мелодия" были взломаны, в эфире передали сообщение о тяжелом ранении президента Владимира Зеленского, а также о том, что он в реанимации, сообщают пользователи соцсетей 21 июля
"В эфире женский роботизированный голос несколько раз сообщил о ранении президента и о том, что его обязанности временно выполняет спикер Рады Руслан Стефанчук. Что, очевидно, является неправдой", - пишет Telegram-канал Klymenko Time.
Позднее компания TAVR Media сообщила о кибератаке на свои серверы и сети указанных радиостанций. В компании также подчеркнули, что информация о проблемах со здоровьем Зеленского не соответствует действительности.
Ранее главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов заявил в интервью РИА Новости, что соотношение между настоящими, боевыми инцидентами и фейковыми в результате деятельности хакеров составляет 50 на 50.
Зеленская Байден
15:45
Захарова объяснила цвет обуви, в которой Джилл Байден появилась на встрече с ЗеленскойОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 июля нашла очевидное объяснение решению Джилл Байден и Елены Зеленской надеть на официальную встречу туфли в цветах украинского флага
 
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