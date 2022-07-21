https://ukraina.ru/20220721/1036741189.html

Украинцы включили радио и узнали о тяжелом ранении Зеленского

Украинцы включили радио и узнали о тяжелом ранении Зеленского - 21.07.2022 Украина.ру

Украинцы включили радио и узнали о тяжелом ранении Зеленского

Украинские радио "Байрактар" и "Мелодия" были взломаны, в эфире передали сообщение о тяжелом ранении президента Владимира Зеленского, а также о том, что он в реанимации, сообщают пользователи соцсетей 21 июля

2022-07-21T16:03

2022-07-21T16:03

2022-07-21T16:03

новости

владимир зеленский

ранение

фейк

радио

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"В эфире женский роботизированный голос несколько раз сообщил о ранении президента и о том, что его обязанности временно выполняет спикер Рады Руслан Стефанчук. Что, очевидно, является неправдой", - пишет Telegram-канал Klymenko Time.Позднее компания TAVR Media сообщила о кибератаке на свои серверы и сети указанных радиостанций. В компании также подчеркнули, что информация о проблемах со здоровьем Зеленского не соответствует действительности.Ранее главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов заявил в интервью РИА Новости, что соотношение между настоящими, боевыми инцидентами и фейковыми в результате деятельности хакеров составляет 50 на 50.

https://ukraina.ru/20220721/1036740556.html

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2022

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новости, владимир зеленский, ранение, фейк, радио