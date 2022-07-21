https://ukraina.ru/20220721/1036740246.html

В украинском МИД обвинили Иран в манипуляциях

В украинском МИД обвинили Иран в манипуляциях - 21.07.2022 Украина.ру

В украинском МИД обвинили Иран в манипуляциях

МИД Украины выразил критику лидеру Ирана Али Хаменеи в связи с его заявлениями о спецоперации, передает OBOZREVATEL 21 июля

2022-07-21T15:46

2022-07-21T15:46

2022-07-21T15:46

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Верховный и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил накануне, что если бы Россия не остановила действия НАТО на Украине, то "через некоторое время Альянс "начал бы войну под предлогом Крыма"."Попустительство агрессивным действиям России не только поощряет ее продолжать ничем не спровоцированную войну против народа Украины, но и закладывает основу для дестабилизации мира и безопасности в других регионах мира", - заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.Он отметил, что со стороны Тегерана нейтральная позиция – эта манипуляция, угрожающая глобальному миропорядку.Во вторник, 19 июля президент России Владимир Путин посетил с визитом Тегеран, где провел переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.Президент сообщил, что обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы экономического сотрудничества, в том числе в части развития инфраструктуры. По его словам, у России и Ирана есть хорошие перспективные направления нашего взаимодействия, причем в самых разных сферах.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, украина, мид украины