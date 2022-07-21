Военный эксперт рассказал, почему Славянск необходимо брать с востока - 21.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Военный эксперт рассказал, почему Славянск необходимо брать с востока
Военный эксперт рассказал, почему Славянск необходимо брать с востока - 21.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, почему Славянск необходимо брать с востока
Со стороны Изюма Славянск защищают мощные бетонные укрепления, взять которые было бы непросто. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-21T15:29
2022-07-21T15:29
спецоперация
новости
юрий кнутов
славянск
северодонецк
лисичанск
краматорск
всу
наступление
северск
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С другой стороны, к востоку от города таких укреплений нет, поскольку киевский режим рассчитывал, что на этом направлении Славянск будут прикрывать Северодонецк и Лисичанск, которые к настоящему времени уже взяты союзными войсками.По его словам, киевский режим тоже понимает, что не сможет долго сдерживать союзные войска на линии Северск-Соледар, но стремится задержать наступление там, чтобы успеть дополнительно укрепить Славянск и Краматорск.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, юрий кнутов, славянск, северодонецк, лисичанск, краматорск, всу, наступление, северск

Военный эксперт рассказал, почему Славянск необходимо брать с востока

15:29 21.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОбстрел украинскими войсками города Изюм Харьковской области
Обстрел украинскими войсками города Изюм Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Со стороны Изюма Славянск защищают мощные бетонные укрепления, взять которые было бы непросто. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
С другой стороны, к востоку от города таких укреплений нет, поскольку киевский режим рассчитывал, что на этом направлении Славянск будут прикрывать Северодонецк и Лисичанск, которые к настоящему времени уже взяты союзными войсками.

ВСУ восточную линию тоже успели построить, но там нет долговременных опорных пунктов. Поэтому наступление с востока означает меньшие для нас потери и более быстрые темпы.

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его словам, киевский режим тоже понимает, что не сможет долго сдерживать союзные войска на линии Северск-Соледар, но стремится задержать наступление там, чтобы успеть дополнительно укрепить Славянск и Краматорск.
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 09:15
Военный эксперт объяснил, что бы началось, если бы ВСУ не сбежали из Лисичанска в СлавянскВСУ были вынуждены сбежать из Лисичанска в связи с хорошей работой точечной авиации и артиллерии союзных войска. У противника остается все меньше технических средств — артиллерии и бронетехники. Об этом рассказал военный корреспондент Геннадий Дубовой в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияНовостиЮрий КнутовСлавянскСеверодонецкЛисичанскКраматорскВСУнаступлениеСеверск
 
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