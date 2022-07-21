Военный эксперт рассказал, почему Славянск необходимо брать с востока
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОбстрел украинскими войсками города Изюм Харьковской области
Со стороны Изюма Славянск защищают мощные бетонные укрепления, взять которые было бы непросто. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
С другой стороны, к востоку от города таких укреплений нет, поскольку киевский режим рассчитывал, что на этом направлении Славянск будут прикрывать Северодонецк и Лисичанск, которые к настоящему времени уже взяты союзными войсками.
ВСУ восточную линию тоже успели построить, но там нет долговременных опорных пунктов. Поэтому наступление с востока означает меньшие для нас потери и более быстрые темпы.
По его словам, киевский режим тоже понимает, что не сможет долго сдерживать союзные войска на линии Северск-Соледар, но стремится задержать наступление там, чтобы успеть дополнительно укрепить Славянск и Краматорск.
12 июля, 09:15Военный эксперт объяснил, что бы началось, если бы ВСУ не сбежали из Лисичанска в СлавянскВСУ были вынуждены сбежать из Лисичанска в связи с хорошей работой точечной авиации и артиллерии союзных войска. У противника остается все меньше технических средств — артиллерии и бронетехники. Об этом рассказал военный корреспондент Геннадий Дубовой в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.