Военный эксперт рассказал, почему Славянск необходимо брать с востока

Военный эксперт объяснил, что бы началось, если бы ВСУ не сбежали из Лисичанска в Славянск

ВСУ были вынуждены сбежать из Лисичанска в связи с хорошей работой точечной авиации и артиллерии союзных войска. У противника остается все меньше технических средств — артиллерии и бронетехники. Об этом рассказал военный корреспондент Геннадий Дубовой в интервью изданию Украина.ру