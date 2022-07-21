https://ukraina.ru/20220721/1036731316.html

Кнутов: обстрелом Антоновского моста ВСУ "прикрыли" свои потери

Кнутов: обстрелом Антоновского моста ВСУ "прикрыли" свои потери - 21.07.2022 Украина.ру

Кнутов: обстрелом Антоновского моста ВСУ "прикрыли" свои потери

Обстрелы Антоновского моста в Херсонской области были осуществлены, скорее всего, для отвлечения внимания от неудачных атак ВСУ в регионе. Такое мнение военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал интервью изданию Украина.ру

2022-07-21T14:04

2022-07-21T14:04

2022-07-21T14:04

спецоперация

юрий кнутов

новости

херсонская область

мост

обстрел

потери всу

киевский режим

himars

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Он указал, что после заявлений киевского режима о наступлении на юге и предстоящем захвате Херсона, две роты украинской армии «демонстрационно» пытались атаковать, но были разбиты, понесли тяжелейшие потери в технике и личном составе, и отступили.Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ выпустили по мосту 12 ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Стремоусов уточнил, что восстановлению мост подлежит, но на это требуется время. Пострадавших в результате удара нет.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220717/1036517202.html

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юрий кнутов, новости, херсонская область, мост, обстрел, потери всу, киевский режим, himars