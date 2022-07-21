Кнутов: обстрелом Антоновского моста ВСУ "прикрыли" свои потери - 21.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Кнутов: обстрелом Антоновского моста ВСУ "прикрыли" свои потери
Кнутов: обстрелом Антоновского моста ВСУ "прикрыли" свои потери - 21.07.2022 Украина.ру
Кнутов: обстрелом Антоновского моста ВСУ "прикрыли" свои потери
Обстрелы Антоновского моста в Херсонской области были осуществлены, скорее всего, для отвлечения внимания от неудачных атак ВСУ в регионе. Такое мнение военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал интервью изданию Украина.ру
2022-07-21T14:04
2022-07-21T14:04
спецоперация
юрий кнутов
новости
херсонская область
мост
обстрел
потери всу
киевский режим
himars
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Он указал, что после заявлений киевского режима о наступлении на юге и предстоящем захвате Херсона, две роты украинской армии «демонстрационно» пытались атаковать, но были разбиты, понесли тяжелейшие потери в технике и личном составе, и отступили.Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ выпустили по мосту 12 ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Стремоусов уточнил, что восстановлению мост подлежит, но на это требуется время. Пострадавших в результате удара нет.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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юрий кнутов, новости, херсонская область, мост, обстрел, потери всу, киевский режим, himars

Кнутов: обстрелом Антоновского моста ВСУ "прикрыли" свои потери

14:04 21.07.2022
 
© commons.wikimedia.org / Yevhenii IhnatievАнтоновский мост Херсон
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© commons.wikimedia.org / Yevhenii Ihnatiev
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Обстрелы Антоновского моста в Херсонской области были осуществлены, скорее всего, для отвлечения внимания от неудачных атак ВСУ в регионе. Такое мнение военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал интервью изданию Украина.ру
Он указал, что после заявлений киевского режима о наступлении на юге и предстоящем захвате Херсона, две роты украинской армии «демонстрационно» пытались атаковать, но были разбиты, понесли тяжелейшие потери в технике и личном составе, и отступили.

Но [киевскому режиму] надо объяснять, что «перемога» (победа. – Ред.) вроде есть и обстрел моста – это громкая акция.

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ выпустили по мосту 12 ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Стремоусов уточнил, что восстановлению мост подлежит, но на это требуется время. Пострадавших в результате удара нет.
Геннадий Алехин
17 июля, 17:18
Достать "Точку-У"? Военный эксперт о том, как прекратить обстрелы БелгородаОперативно-тактические ракеты комплекса "Точка-У" в ВС РФ не используются. У нас есть более совершенные и более модернизированные системы, успешно решающие боевые задачи. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияЮрий КнутовНовостиХерсонская областьмостобстрелпотери ВСУкиевский режимHIMARS
 
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