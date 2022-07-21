Более 600 боевиков погибли под развалинами украинской "Империи"
Вооруженные силы РФ уничтожили более 600 боевиков ударом по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в Одесской области и около 320 - в Николаеве. Об этом сообщил журналистам 21 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков
"По уточненным данным, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков. В том числе до 120 иностранных наемников", - отметил Конашенков.
По его словам, противник продолжает нести значительные потери.
По его словам, противник продолжает нести значительные потери.
"В результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в городе Николаев было уничтожено более 320 националистов", - добавил он.
На днях эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру отметил, что задача украинской армии — максимально затягивать конфликт в рамках той стратегии, которую США ведут на Украине.
По его мнению, киевский режим теряет по 20 тысяч солдат ВСУ в месяц, если спецоперация продолжится, и противник не сдастся, то боевые действия затянутся до последнего украинца.
Военный стратег Мартин Ван Кревельд ранее заверял, что Украина следует провальной стратегии против Российской Федерации.
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