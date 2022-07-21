https://ukraina.ru/20220721/1036727726.html

Более 600 боевиков погибли под развалинами украинской "Империи"

Более 600 боевиков погибли под развалинами украинской "Империи" - 21.07.2022 Украина.ру

Более 600 боевиков погибли под развалинами украинской "Империи"

Вооруженные силы РФ уничтожили более 600 боевиков ударом по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в Одесской области и около 320 - в Николаеве. Об этом сообщил журналистам 21 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков

2022-07-21T12:44

2022-07-21T12:44

2022-07-21T12:44

спецоперация

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"По уточненным данным, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков. В том числе до 120 иностранных наемников", - отметил Конашенков.По его словам, противник продолжает нести значительные потери.На днях эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру отметил, что задача украинской армии — максимально затягивать конфликт в рамках той стратегии, которую США ведут на Украине.По его мнению, киевский режим теряет по 20 тысяч солдат ВСУ в месяц, если спецоперация продолжится, и противник не сдастся, то боевые действия затянутся до последнего украинца.Военный стратег Мартин Ван Кревельд ранее заверял, что Украина следует провальной стратегии против Российской Федерации.

https://ukraina.ru/20220721/1036719617.html

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новости, боевики, вс рф, украина, россия