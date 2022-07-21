Более 600 боевиков погибли под развалинами украинской "Империи" - 21.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Более 600 боевиков погибли под развалинами украинской "Империи"
Более 600 боевиков погибли под развалинами украинской "Империи" - 21.07.2022 Украина.ру
Более 600 боевиков погибли под развалинами украинской "Империи"
Вооруженные силы РФ уничтожили более 600 боевиков ударом по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в Одесской области и около 320 - в Николаеве. Об этом сообщил журналистам 21 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков
2022-07-21T12:44
2022-07-21T12:44
спецоперация
новости
боевики
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"По уточненным данным, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков. В том числе до 120 иностранных наемников", - отметил Конашенков.По его словам, противник продолжает нести значительные потери.На днях эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру отметил, что задача украинской армии — максимально затягивать конфликт в рамках той стратегии, которую США ведут на Украине.По его мнению, киевский режим теряет по 20 тысяч солдат ВСУ в месяц, если спецоперация продолжится, и противник не сдастся, то боевые действия затянутся до последнего украинца.Военный стратег Мартин Ван Кревельд ранее заверял, что Украина следует провальной стратегии против Российской Федерации.
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новости, боевики, вс рф, украина, россия

Более 600 боевиков погибли под развалинами украинской "Империи"

12:44 21.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Вооруженные силы РФ уничтожили более 600 боевиков ударом по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в Одесской области и около 320 - в Николаеве. Об этом сообщил журналистам 21 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков
"По уточненным данным, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков. В том числе до 120 иностранных наемников", - отметил Конашенков.

По его словам, противник продолжает нести значительные потери.

"В результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в городе Николаев было уничтожено более 320 националистов", - добавил он.

На днях эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру отметил, что задача украинской армии — максимально затягивать конфликт в рамках той стратегии, которую США ведут на Украине.
По его мнению, киевский режим теряет по 20 тысяч солдат ВСУ в месяц, если спецоперация продолжится, и противник не сдастся, то боевые действия затянутся до последнего украинца.
Военный стратег Мартин Ван Кревельд ранее заверял, что Украина следует провальной стратегии против Российской Федерации.
Виктор Баранец - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
10:23
Военный эксперт Баранец рассказал, на какую группировку ВСУ у России "большой зуб и зуд"Авдеевка – это один из гарнизонов украинской армии, на которых у российской армии и дончан большой зуб и зуд, потому что 90% снарядов и ракет по мирным жителям летят именно из Авдеевки. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
 
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12:44Более 600 боевиков погибли под развалинами украинской "Империи"
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