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Кнутов рассказал, как будут уничтожать дальнобойную артиллерию киевского режима
Кнутов рассказал, как будут уничтожать дальнобойную артиллерию киевского режима - 21.07.2022 Украина.ру
Кнутов рассказал, как будут уничтожать дальнобойную артиллерию киевского режима
Борьба с дальнобойными вооружениями киевского режима, включая американские РСЗО HIMARS, будет осуществляться с помощью комплексов "Искандер-М" и высокоточных ракет класса "воздух-поверхность". Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-21T12:20
2022-07-21T12:20
2022-07-21T12:20
спецоперация
himars
новости
юрий кнутов
киевский режим
ракеты
всу
гарпун
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По его словам, ранее, даже если о местонахождении установки HIMARS становилось известно, российская армия не могла её уничтожить, но с усилением группировки вышеупомянутых российских вооружений ситуация будет меняться.По словам эксперта, российские специалисты собирают данные о характере полёта ракет HIMARS во время нанесения удара. Таким образом накапливается ценная информация, дающая возможность модифицировать боевые алгоритмы программ системного обеспечения ПВО.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
himars, новости, юрий кнутов, киевский режим, ракеты, всу, гарпун
Кнутов рассказал, как будут уничтожать дальнобойную артиллерию киевского режима
Борьба с дальнобойными вооружениями киевского режима, включая американские РСЗО HIMARS, будет осуществляться с помощью комплексов "Искандер-М" и высокоточных ракет класса "воздух-поверхность". Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
По его словам, ранее, даже если о местонахождении установки HIMARS становилось известно, российская армия не могла её уничтожить, но с усилением группировки вышеупомянутых российских вооружений ситуация будет меняться.
Кроме того, к этой работе будут подключены диверсионно-разведывательные группы. Мы будем следить за складами. Мы же уничтожили пусковую установку и ракеты "Гарпун", и так же надо заниматься HIMARS. У нас всё получится.
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По словам эксперта, российские специалисты собирают данные о характере полёта ракет HIMARS во время нанесения удара. Таким образом накапливается ценная информация, дающая возможность модифицировать боевые алгоритмы программ системного обеспечения ПВО.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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