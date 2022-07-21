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Кнутов рассказал, как будут уничтожать дальнобойную артиллерию киевского режима

Кнутов рассказал, как будут уничтожать дальнобойную артиллерию киевского режима - 21.07.2022 Украина.ру

Кнутов рассказал, как будут уничтожать дальнобойную артиллерию киевского режима

Борьба с дальнобойными вооружениями киевского режима, включая американские РСЗО HIMARS, будет осуществляться с помощью комплексов "Искандер-М" и высокоточных ракет класса "воздух-поверхность". Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-07-21T12:20

2022-07-21T12:20

2022-07-21T12:20

спецоперация

himars

новости

юрий кнутов

киевский режим

ракеты

всу

гарпун

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По его словам, ранее, даже если о местонахождении установки HIMARS становилось известно, российская армия не могла её уничтожить, но с усилением группировки вышеупомянутых российских вооружений ситуация будет меняться.По словам эксперта, российские специалисты собирают данные о характере полёта ракет HIMARS во время нанесения удара. Таким образом накапливается ценная информация, дающая возможность модифицировать боевые алгоритмы программ системного обеспечения ПВО.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

himars, новости, юрий кнутов, киевский режим, ракеты, всу, гарпун