Директор ЦРУ сказал, когда Тайвань вернется в Китай - 21.07.2022 Украина.ру
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Директор ЦРУ сказал, когда Тайвань вернется в Китай
Директор ЦРУ сказал, когда Тайвань вернется в Китай - 21.07.2022 Украина.ру
Директор ЦРУ сказал, когда Тайвань вернется в Китай
Китай уже в этом десятилетии решится установить контроль над Тайванем, считает директор ЦРУ Уильям Бернс. Об этом он заявил на Аспенском форуме по безопасности, передает РИА Новости
2022-07-21T10:50
2022-07-21T10:50
новости
цру
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тайвань
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По его словам, мировое сообщество недооценивает решимость китайского правительства в вопросе Тайваня, а лидер КНР Си Цзиньпин не сомневается в возможностях своих вооруженных сил.По мнению Бернса, установление контроля Пекина над Тайванем может произойти в течении этого десятилетия.Ранее, в начале июля, представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что Народно-освободительная армия Китая в любой момент готова пресечь попытки сепаратистов и внешних сил добиться так называемой независимости Тайваня.
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новости, цру, кнр, тайвань

Директор ЦРУ сказал, когда Тайвань вернется в Китай

10:50 21.07.2022
 
© AP / Graeme JenningsУильям Бернс Бёрнс глава ЦРУ
Уильям Бернс Бёрнс глава ЦРУ - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP / Graeme Jennings
Читать в
Китай уже в этом десятилетии решится установить контроль над Тайванем, считает директор ЦРУ Уильям Бернс. Об этом он заявил на Аспенском форуме по безопасности, передает РИА Новости

Вопрос не в том, решат ли они использовать силу, а в том, как и когда они это сделают

Уильям Бернс Бёрнс глава ЦРУ
Уильям Бернс
Директор ЦРУ
По его словам, мировое сообщество недооценивает решимость китайского правительства в вопросе Тайваня, а лидер КНР Си Цзиньпин не сомневается в возможностях своих вооруженных сил.
По мнению Бернса, установление контроля Пекина над Тайванем может произойти в течении этого десятилетия.
Ранее, в начале июля, представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что Народно-освободительная армия Китая в любой момент готова пресечь попытки сепаратистов и внешних сил добиться так называемой независимости Тайваня.
 
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