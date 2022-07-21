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Директор ЦРУ сказал, когда Тайвань вернется в Китай

Директор ЦРУ сказал, когда Тайвань вернется в Китай - 21.07.2022 Украина.ру

Директор ЦРУ сказал, когда Тайвань вернется в Китай

Китай уже в этом десятилетии решится установить контроль над Тайванем, считает директор ЦРУ Уильям Бернс. Об этом он заявил на Аспенском форуме по безопасности, передает РИА Новости

2022-07-21T10:50

2022-07-21T10:50

2022-07-21T10:50

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По его словам, мировое сообщество недооценивает решимость китайского правительства в вопросе Тайваня, а лидер КНР Си Цзиньпин не сомневается в возможностях своих вооруженных сил.По мнению Бернса, установление контроля Пекина над Тайванем может произойти в течении этого десятилетия.Ранее, в начале июля, представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что Народно-освободительная армия Китая в любой момент готова пресечь попытки сепаратистов и внешних сил добиться так называемой независимости Тайваня.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, цру, кнр, тайвань