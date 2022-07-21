https://ukraina.ru/20220721/1036720592.html

Сальдо об обстрелах ВСУ: пусть оно им аукнется где-то в нынешней жизни и в будущей

Сальдо об обстрелах ВСУ: пусть оно им аукнется где-то в нынешней жизни и в будущей - 21.07.2022 Украина.ру

Сальдо об обстрелах ВСУ: пусть оно им аукнется где-то в нынешней жизни и в будущей

Освобожденная российскими военными Херсонская область учиться жить мирной жизнью, однако ВСУ делают все, чтобы этого не допустить, поэтому в регионе участились теракты и обстрелы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.

2022-07-21T10:48

2022-07-21T10:48

2022-07-21T10:48

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херсонская область

сальдо

обстрелы

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Он подчеркнул, что обстрелы – это целенаправленные действия украинской стороны, рассчитанные на то, чтобы держать под контролем эти территории и использовать их для глобальных политических задач.Немаловажную роль в происходящем, считает Сальдо, играют и дельцы, которые хорошо наживаются на боевых действиях благодаря выпуску и разработке оружия."Зарабатывают на крови, на разрушениях. Пусть оно им аукнется где-то в нынешней жизни и в будущей, когда они на небесах будут, оно откликнется", - заявил он.

https://ukraina.ru/20220721/1036700197.html

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новости, херсонская область, сальдо, обстрелы, оружие