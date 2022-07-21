Сальдо об обстрелах ВСУ: пусть оно им аукнется где-то в нынешней жизни и в будущей - 21.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220721/1036720592.html
Сальдо об обстрелах ВСУ: пусть оно им аукнется где-то в нынешней жизни и в будущей
Сальдо об обстрелах ВСУ: пусть оно им аукнется где-то в нынешней жизни и в будущей - 21.07.2022 Украина.ру
Сальдо об обстрелах ВСУ: пусть оно им аукнется где-то в нынешней жизни и в будущей
Освобожденная российскими военными Херсонская область учиться жить мирной жизнью, однако ВСУ делают все, чтобы этого не допустить, поэтому в регионе участились теракты и обстрелы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.
2022-07-21T10:48
2022-07-21T10:48
новости
херсонская область
сальдо
обстрелы
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036440297_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e559008114906797bc7f0a90d389db64.jpg
Он подчеркнул, что обстрелы – это целенаправленные действия украинской стороны, рассчитанные на то, чтобы держать под контролем эти территории и использовать их для глобальных политических задач.Немаловажную роль в происходящем, считает Сальдо, играют и дельцы, которые хорошо наживаются на боевых действиях благодаря выпуску и разработке оружия."Зарабатывают на крови, на разрушениях. Пусть оно им аукнется где-то в нынешней жизни и в будущей, когда они на небесах будут, оно откликнется", - заявил он.
https://ukraina.ru/20220721/1036700197.html
https://ukraina.ru/20220721/1036680318.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036440297_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_94d62c3221e7be8f099712568cdc9f51.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, херсонская область, сальдо, обстрелы, оружие

Сальдо об обстрелах ВСУ: пусть оно им аукнется где-то в нынешней жизни и в будущей

10:48 21.07.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВСУ нанесли удар по жилым районам Донецка
ВСУ нанесли удар по жилым районам Донецка - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
Освобожденная российскими военными Херсонская область учиться жить мирной жизнью, однако ВСУ делают все, чтобы этого не допустить, поэтому в регионе участились теракты и обстрелы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.

Эти попытки продолжаются. Сегодня [обстрелы] действительно имели место быть. Ракеты эти сбиты. Это ракеты "Хаймарсы", которые передали для чего? Вот для чего их продали Украине? И Украина, и украинцы рассчитываются за это своими кровно заработанными деньгами, платят за это для того же, чтобы убивать самих же украинцев и разрушать ту инфраструктуру, которая была создана своими же руками.

Владимир Сальдо интервью
Владимир Сальдо
Глава Херсонской военно-гражданской администрации
Он подчеркнул, что обстрелы – это целенаправленные действия украинской стороны, рассчитанные на то, чтобы держать под контролем эти территории и использовать их для глобальных политических задач.
Немаловажную роль в происходящем, считает Сальдо, играют и дельцы, которые хорошо наживаются на боевых действиях благодаря выпуску и разработке оружия.
"Зарабатывают на крови, на разрушениях. Пусть оно им аукнется где-то в нынешней жизни и в будущей, когда они на небесах будут, оно откликнется", - заявил он.
Владимир Сальдо интервью - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
06:26
Владимир Сальдо: Украинцы платят за то, чтобы убивали украинцев
- РИА Новости, 1920, 21.07.2022
06:30
Пианистка Лисица: Украина дошла до точки, когда Чайковского меняют на националистаУкраинские националисты потребовали убрать имя Петра Ильича Чайковского из названия киевской музыкальной академии (НМАУ), но коллектив и студенты собрали специальную комиссию на заседании которой отстояли имя композитора. В интервью изданию Украина.ру эту ситуацию прокомментировала американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица.
 
НовостиХерсонская областьСальдообстрелыоружие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:44Более 600 боевиков погибли под развалинами украинской "Империи"
12:41Как украинские туристы уживаются с россиянами на курортах
12:36В Одессе обнаружили его Высокопреосвященство - фото
12:21Нацбанк Украины "взвинтил" курс доллара на 25%
12:20Кнутов рассказал, как будут уничтожать дальнобойную артиллерию киевского режима
12:19"Городские сумасшедшие и странный дедушка с деменцией": Медведев высмеял западных лидеров
12:10Коротченко: если Россия до сих пор не обсудила с Ираном поставку беспилотников, то пора
12:07Украинский повар-русофоб собрался победить РФ маникюром
12:05Хроника событий на Украине на 12:00 21 июля: месть Корбану, западные истребители, обстрелы
11:59В США Кличко поставили в один ряд с Нельсоном Манделой
11:35Что агент СБУ готовил в Херсоне и сколько ему за это платили. Эксклюзив! Видео
11:33Глава офиса Зеленского пообещал России "много сюрпризов"
11:20"Всадник апокалипсиса": Байден отреагировал на визит Пелоси на Тайвань
11:15Великобритания ввела новые санкции против России. В списке уголь, нефть и золото
11:15"Хватит либеральничать": Коротченко призвал жестко ответить на обстрел моста в Херсоне
10:57Директор ЦРУ сделал заявление о ядерном оружии в Иране
10:54Военный эксперт Баранец о том, какие успехи и провалы z-операции увидели друзья и враги РФ
10:50Директор ЦРУ сказал, когда Тайвань вернется в Китай
10:48Сальдо об обстрелах ВСУ: пусть оно им аукнется где-то в нынешней жизни и в будущей
10:39Премьер Италии Драги подтвердил намерение подать в отставку
Лента новостейМолния