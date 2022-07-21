Сальдо об обстрелах ВСУ: пусть оно им аукнется где-то в нынешней жизни и в будущей
Освобожденная российскими военными Херсонская область учиться жить мирной жизнью, однако ВСУ делают все, чтобы этого не допустить, поэтому в регионе участились теракты и обстрелы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.
Эти попытки продолжаются. Сегодня [обстрелы] действительно имели место быть. Ракеты эти сбиты. Это ракеты "Хаймарсы", которые передали для чего? Вот для чего их продали Украине? И Украина, и украинцы рассчитываются за это своими кровно заработанными деньгами, платят за это для того же, чтобы убивать самих же украинцев и разрушать ту инфраструктуру, которая была создана своими же руками.
Он подчеркнул, что обстрелы – это целенаправленные действия украинской стороны, рассчитанные на то, чтобы держать под контролем эти территории и использовать их для глобальных политических задач.
Немаловажную роль в происходящем, считает Сальдо, играют и дельцы, которые хорошо наживаются на боевых действиях благодаря выпуску и разработке оружия.
"Зарабатывают на крови, на разрушениях. Пусть оно им аукнется где-то в нынешней жизни и в будущей, когда они на небесах будут, оно откликнется", - заявил он.
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