https://ukraina.ru/20220721/1036713656.html

ЕС выделил 500 млн евро на помощь украинским военным

ЕС выделил 500 млн евро на помощь украинским военным - 21.07.2022 Украина.ру

ЕС выделил 500 млн евро на помощь украинским военным

Евросоюз выделил 500 миллионов евро на поддержку вооруженных сил Украины. Об этом заявил 20 июля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на своей странице в Twitter

2022-07-21T08:21

2022-07-21T08:21

2022-07-21T08:21

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"Государства-члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере 500 миллионов евро для дальнейшей поддержки вооруженных сил Украины. ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами", - написал Боррель.На днях Совет ЕС согласовал очередной транш военной помощи Киеву в размере 500 миллионов евро. Глава Евросовета Шарль Мишель поприветствовал решение Евросоюза.

https://ukraina.ru/20220720/1036697187.html

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