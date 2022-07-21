ЕС выделил 500 млн евро на помощь украинским военным - 21.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220721/1036713656.html
ЕС выделил 500 млн евро на помощь украинским военным
ЕС выделил 500 млн евро на помощь украинским военным - 21.07.2022 Украина.ру
ЕС выделил 500 млн евро на помощь украинским военным
Евросоюз выделил 500 миллионов евро на поддержку вооруженных сил Украины. Об этом заявил 20 июля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на своей странице в Twitter
2022-07-21T08:21
2022-07-21T08:21
новости
транш
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/86/1025118619_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_6de80f418f7e4f9f30940a3e4b3b76ab.jpg
"Государства-члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере 500 миллионов евро для дальнейшей поддержки вооруженных сил Украины. ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами", - написал Боррель.На днях Совет ЕС согласовал очередной транш военной помощи Киеву в размере 500 миллионов евро. Глава Евросовета Шарль Мишель поприветствовал решение Евросоюза.
https://ukraina.ru/20220720/1036697187.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/86/1025118619_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_c00a866054842c1ea5a502a1a21d43b5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, транш, ес

ЕС выделил 500 млн евро на помощь украинским военным

08:21 21.07.2022
 
© CC0, Pixabayденьги евро купюры
деньги евро купюры
© CC0, Pixabay
Читать в
Евросоюз выделил 500 миллионов евро на поддержку вооруженных сил Украины. Об этом заявил 20 июля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на своей странице в Twitter
"Государства-члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере 500 миллионов евро для дальнейшей поддержки вооруженных сил Украины. ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами", - написал Боррель.
На днях Совет ЕС согласовал очередной транш военной помощи Киеву в размере 500 миллионов евро. Глава Евросовета Шарль Мишель поприветствовал решение Евросоюза.
Встреча глав МИД РФ и Киргизии С. Лаврова и Р. Казакбаева - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 16:00Спецоперация
Хроника событий на Украине на 16:00 20 июля: изменение задач СВО, рекордная помощь Киеву
 
НовоститраншЕС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:16Представитель Белого дома объяснил слова Байдена о раке
10:14Зеленский может лишить гражданства своего "покровителя" Коломойского
10:09Словам Новосибирского депутата об СВО дадут правовую оценку
10:07Половину вырубили. Военный эксперт о том, сколько всего всушников нужно уничтожить России
09:50США хотят ввести ценовой предел на российскую нефть к декабрю
09:43Военный эксперт о том, с чем столкнется РФ, если Польша будет тонко действовать на Украине
09:37"Генеральша Жара" уже здесь. А зимой в Европу придут "генерал Мороз" и "генерал Голод"
09:27Хроника событий на Украине на утро 21 июля: угроза Баканову, Венедиктовой и Коломойскому
09:24"Сквозь трещины в асфальте": глава Херсонской области назвал главную проблему региона
09:24Военный эксперт о том, почему России рано радоваться уничтожению украинских "гарпунов"
09:24Антироссийские санкции ведут к гибели Запада — банкир
09:09Депутат Рады рассказал, как Киев собирается вывозить зерно
09:00Эксперт рассказал, реальна ли угроза Крыму со стороны киевского режима
08:55Зеленский утратил права на товарные знаки в РФ — юрист
08:54"Есть моменты, вызывающие разочарование и горечь": Сальдо о положении дел в Херсоне
08:45"Уничтожить неприятности": Баранец объяснил, почему так важно освободить Авдеевку от ВСУ
08:40Канадские фермеры пострадали из-за антироссийских санкций
08:30"Сложная и дорогая вещь": Бородай рассказал, каким оружием воюет ВСУ
08:21ЕС выделил 500 млн евро на помощь украинским военным
08:15Директор ЦРУ поседел из-за переговоров с русскими
Лента новостейМолния