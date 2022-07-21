https://ukraina.ru/20220721/1036713656.html
ЕС выделил 500 млн евро на помощь украинским военным
ЕС выделил 500 млн евро на помощь украинским военным - 21.07.2022 Украина.ру
ЕС выделил 500 млн евро на помощь украинским военным
Евросоюз выделил 500 миллионов евро на поддержку вооруженных сил Украины. Об этом заявил 20 июля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на своей странице в Twitter
2022-07-21T08:21
2022-07-21T08:21
2022-07-21T08:21
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"Государства-члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере 500 миллионов евро для дальнейшей поддержки вооруженных сил Украины. ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами", - написал Боррель.На днях Совет ЕС согласовал очередной транш военной помощи Киеву в размере 500 миллионов евро. Глава Евросовета Шарль Мишель поприветствовал решение Евросоюза.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, транш, ес
ЕС выделил 500 млн евро на помощь украинским военным
Евросоюз выделил 500 миллионов евро на поддержку вооруженных сил Украины. Об этом заявил 20 июля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на своей странице в Twitter
"Государства-члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере 500 миллионов евро для дальнейшей поддержки вооруженных сил Украины. ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами", - написал Боррель.
На днях Совет ЕС согласовал очередной транш военной помощи Киеву в размере 500 миллионов евро. Глава Евросовета Шарль Мишель поприветствовал решение Евросоюза.