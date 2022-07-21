https://ukraina.ru/20220721/1036713437.html

Директор ЦРУ поседел из-за переговоров с русскими

Директор ЦРУ поседел из-за переговоров с русскими - 21.07.2022 Украина.ру

Директор ЦРУ поседел из-за переговоров с русскими

Директор ЦРУ Уильям Бернс 20 июля признался, что просмотр фотографий президента РФ Владимира Путина в Иране напомнил ему о седых волосах

2022-07-21T08:15

2022-07-21T08:15

2022-07-21T08:16

новости

цру

владимир путин

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"Я не испытываю ностальгию, когда смотрю на изображения президента Путина и верховного лидера Ирана (Али Хаменеи - ред.). Потому что большинство моих седых волос появилось от переговоров с русскими и иранцами за годы", - сказал Бернс на мероприятии Аспенского форума.Бернс также считает, будто российские власти преследуют целью восстановить сферы влияния в соседних странах и "восстановить Россию в качестве великой силы", но не верят, что это "можно сделать это без контроля над Украиной".Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган в минувший вторник провели в Тегеране встречу по Сирии и приняли заявление по итогам. Белый дом из этого визита Путина в Тегеран сделал вывод об изоляции России. В Кремле же подобные заявление со стороны США назвали в корне неверной оценкой.

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новости, цру, владимир путин