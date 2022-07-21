Директор ЦРУ поседел из-за переговоров с русскими
08:15 21.07.2022 (обновлено: 08:16 21.07.2022)
© AP / Tom WilliamsУильям Бернс Бёрнс глава ЦРУ
© AP / Tom Williams
Директор ЦРУ Уильям Бернс 20 июля признался, что просмотр фотографий президента РФ Владимира Путина в Иране напомнил ему о седых волосах
"Я не испытываю ностальгию, когда смотрю на изображения президента Путина и верховного лидера Ирана (Али Хаменеи - ред.). Потому что большинство моих седых волос появилось от переговоров с русскими и иранцами за годы", - сказал Бернс на мероприятии Аспенского форума.
Бернс также считает, будто российские власти преследуют целью восстановить сферы влияния в соседних странах и "восстановить Россию в качестве великой силы", но не верят, что это "можно сделать это без контроля над Украиной".
Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган в минувший вторник провели в Тегеране встречу по Сирии и приняли заявление по итогам.
Белый дом из этого визита Путина в Тегеран сделал вывод об изоляции России. В Кремле же подобные заявление со стороны США назвали в корне неверной оценкой.
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