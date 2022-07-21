Директор ЦРУ поседел из-за переговоров с русскими - 21.07.2022 Украина.ру
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Директор ЦРУ поседел из-за переговоров с русскими
Директор ЦРУ поседел из-за переговоров с русскими - 21.07.2022 Украина.ру
Директор ЦРУ поседел из-за переговоров с русскими
Директор ЦРУ Уильям Бернс 20 июля признался, что просмотр фотографий президента РФ Владимира Путина в Иране напомнил ему о седых волосах
2022-07-21T08:15
2022-07-21T08:16
новости
цру
владимир путин
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"Я не испытываю ностальгию, когда смотрю на изображения президента Путина и верховного лидера Ирана (Али Хаменеи - ред.). Потому что большинство моих седых волос появилось от переговоров с русскими и иранцами за годы", - сказал Бернс на мероприятии Аспенского форума.Бернс также считает, будто российские власти преследуют целью восстановить сферы влияния в соседних странах и "восстановить Россию в качестве великой силы", но не верят, что это "можно сделать это без контроля над Украиной".Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган в минувший вторник провели в Тегеране встречу по Сирии и приняли заявление по итогам. Белый дом из этого визита Путина в Тегеран сделал вывод об изоляции России. В Кремле же подобные заявление со стороны США назвали в корне неверной оценкой.
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новости, цру, владимир путин

Директор ЦРУ поседел из-за переговоров с русскими

08:15 21.07.2022 (обновлено: 08:16 21.07.2022)
 
© AP / Tom WilliamsУильям Бернс Бёрнс глава ЦРУ
Уильям Бернс Бёрнс глава ЦРУ - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP / Tom Williams
Читать в
Директор ЦРУ Уильям Бернс 20 июля признался, что просмотр фотографий президента РФ Владимира Путина в Иране напомнил ему о седых волосах
"Я не испытываю ностальгию, когда смотрю на изображения президента Путина и верховного лидера Ирана (Али Хаменеи - ред.). Потому что большинство моих седых волос появилось от переговоров с русскими и иранцами за годы", - сказал Бернс на мероприятии Аспенского форума.
Бернс также считает, будто российские власти преследуют целью восстановить сферы влияния в соседних странах и "восстановить Россию в качестве великой силы", но не верят, что это "можно сделать это без контроля над Украиной".
Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган в минувший вторник провели в Тегеране встречу по Сирии и приняли заявление по итогам.
Белый дом из этого визита Путина в Тегеран сделал вывод об изоляции России. В Кремле же подобные заявление со стороны США назвали в корне неверной оценкой.
Уильям Бернс и Майкл Макфол посетили МИД РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января 2021, 19:45
«Доверенное лицо»: Акопов объяснил, почему Байден поставил Бернса во главе ЦРУБывший посол США в России Уильям Бернс – один из толковых американских дипломатов с хорошим опытом работы на Ближнем Востоке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский журналист, политолог Петр Акопов
 
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