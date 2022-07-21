https://ukraina.ru/20220721/1036696749.html
"Уничтожить неприятности": Баранец объяснил, почему так важно освободить Авдеевку от ВСУ
"Уничтожить неприятности": Баранец объяснил, почему так важно освободить Авдеевку от ВСУ - 21.07.2022 Украина.ру
"Уничтожить неприятности": Баранец объяснил, почему так важно освободить Авдеевку от ВСУ
ВСУ обстреливают Донецк из Авдеевки, и министр обороны России Сергей Шойгу приказал подавлять огневые позиции противника, откуда ведется артиллерийская и ракетная стрельба, которая доставляет наибольшую угрозу для мирных жителей ДНР, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
2022-07-21T08:45
2022-07-21T08:45
2022-07-21T08:45
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авдеевка
всу
вс рф
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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток" приказал поражать высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности точки, из которых украинские войска ведут огонь по мирным жителям Донбасса.Он рассказал, что Россия сейчас готовится к стратегической операции, связанной с Краматорском и Славянском.За этот опорный пункт ожидается крупная битва, от которой будет зависеть исход всей СВО, поэтому накануне этой операции министр обороны ставит задачу "заглушить у врага то оружие, которое доставляет нам наибольшие неприятности", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220719/1036567633.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донецк, новости, авдеевка, всу, вс рф
"Уничтожить неприятности": Баранец объяснил, почему так важно освободить Авдеевку от ВСУ
ВСУ обстреливают Донецк из Авдеевки, и министр обороны России Сергей Шойгу приказал подавлять огневые позиции противника, откуда ведется артиллерийская и ракетная стрельба, которая доставляет наибольшую угрозу для мирных жителей ДНР, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток" приказал поражать высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности точки, из которых украинские войска ведут огонь по мирным жителям Донбасса.
Министр обороны, по сути, сказал, что нам надо уничтожать те вооружения украинской армии, которые доставляют нам наибольшее беспокойство… Мы пока знаем только то, что стреляют из Авдеевки. Авдеевка — это один из гарнизонов украинской армии, на которых у российской армии и дончан большой зуб и зуд, потому что 90% снарядов и ракет летят из Авдеевки. А почему министр обороны именно сейчас поставил этот вопрос? Потому что надо что-то делать, чтобы Донецк уже не обстреливался.
Виктор Баранец
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке
Он рассказал, что Россия сейчас готовится к стратегической операции, связанной с Краматорском и Славянском.
За этот опорный пункт ожидается крупная битва, от которой будет зависеть исход всей СВО, поэтому накануне этой операции министр обороны ставит задачу "заглушить у врага то оружие, которое доставляет нам наибольшие неприятности", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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