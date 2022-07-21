"Уничтожить неприятности": Баранец объяснил, почему так важно освободить Авдеевку от ВСУ - 21.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220721/1036696749.html
"Уничтожить неприятности": Баранец объяснил, почему так важно освободить Авдеевку от ВСУ
"Уничтожить неприятности": Баранец объяснил, почему так важно освободить Авдеевку от ВСУ - 21.07.2022 Украина.ру
"Уничтожить неприятности": Баранец объяснил, почему так важно освободить Авдеевку от ВСУ
ВСУ обстреливают Донецк из Авдеевки, и министр обороны России Сергей Шойгу приказал подавлять огневые позиции противника, откуда ведется артиллерийская и ракетная стрельба, которая доставляет наибольшую угрозу для мирных жителей ДНР, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
2022-07-21T08:45
2022-07-21T08:45
донецк
новости
авдеевка
всу
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036547156_0:370:2937:2022_1920x0_80_0_0_04df1f37bb86b9b9ad95a3871bc45806.jpg.webp
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток" приказал поражать высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности точки, из которых украинские войска ведут огонь по мирным жителям Донбасса.Он рассказал, что Россия сейчас готовится к стратегической операции, связанной с Краматорском и Славянском.За этот опорный пункт ожидается крупная битва, от которой будет зависеть исход всей СВО, поэтому накануне этой операции министр обороны ставит задачу "заглушить у врага то оружие, которое доставляет нам наибольшие неприятности", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220719/1036567633.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036547156_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_d2847992dc66651a00edd7ed0f3daa2c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
донецк, новости, авдеевка, всу, вс рф

"Уничтожить неприятности": Баранец объяснил, почему так важно освободить Авдеевку от ВСУ

08:45 21.07.2022
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкВиктор Баранец
Виктор Баранец - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
Читать в
ВСУ обстреливают Донецк из Авдеевки, и министр обороны России Сергей Шойгу приказал подавлять огневые позиции противника, откуда ведется артиллерийская и ракетная стрельба, которая доставляет наибольшую угрозу для мирных жителей ДНР, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток" приказал поражать высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности точки, из которых украинские войска ведут огонь по мирным жителям Донбасса.
Министр обороны, по сути, сказал, что нам надо уничтожать те вооружения украинской армии, которые доставляют нам наибольшее беспокойство… Мы пока знаем только то, что стреляют из Авдеевки. Авдеевка — это один из гарнизонов украинской армии, на которых у российской армии и дончан большой зуб и зуд, потому что 90% снарядов и ракет летят из Авдеевки. А почему министр обороны именно сейчас поставил этот вопрос? Потому что надо что-то делать, чтобы Донецк уже не обстреливался.
Виктор Баранец интервью
Виктор Баранец
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке
Он рассказал, что Россия сейчас готовится к стратегической операции, связанной с Краматорском и Славянском.
За этот опорный пункт ожидается крупная битва, от которой будет зависеть исход всей СВО, поэтому накануне этой операции министр обороны ставит задачу "заглушить у врага то оружие, которое доставляет нам наибольшие неприятности", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 08:59
Обстрел как норма жизни. Чего ждут в Донецке от СВО
 
ДонецкНовостиАвдеевкаВСУВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:16Представитель Белого дома объяснил слова Байдена о раке
10:14Зеленский может лишить гражданства своего "покровителя" Коломойского
10:09Словам Новосибирского депутата об СВО дадут правовую оценку
10:07Половину вырубили. Военный эксперт о том, сколько всего всушников нужно уничтожить России
09:50США хотят ввести ценовой предел на российскую нефть к декабрю
09:43Военный эксперт о том, с чем столкнется РФ, если Польша будет тонко действовать на Украине
09:37"Генеральша Жара" уже здесь. А зимой в Европу придут "генерал Мороз" и "генерал Голод"
09:27Хроника событий на Украине на утро 21 июля: угроза Баканову, Венедиктовой и Коломойскому
09:24"Сквозь трещины в асфальте": глава Херсонской области назвал главную проблему региона
09:24Военный эксперт о том, почему России рано радоваться уничтожению украинских "гарпунов"
09:24Антироссийские санкции ведут к гибели Запада — банкир
09:09Депутат Рады рассказал, как Киев собирается вывозить зерно
09:00Эксперт рассказал, реальна ли угроза Крыму со стороны киевского режима
08:55Зеленский утратил права на товарные знаки в РФ — юрист
08:54"Есть моменты, вызывающие разочарование и горечь": Сальдо о положении дел в Херсоне
08:45"Уничтожить неприятности": Баранец объяснил, почему так важно освободить Авдеевку от ВСУ
08:40Канадские фермеры пострадали из-за антироссийских санкций
08:30"Сложная и дорогая вещь": Бородай рассказал, каким оружием воюет ВСУ
08:21ЕС выделил 500 млн евро на помощь украинским военным
08:15Директор ЦРУ поседел из-за переговоров с русскими
Лента новостейМолния