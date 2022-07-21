https://ukraina.ru/20220721/1036696749.html

"Уничтожить неприятности": Баранец объяснил, почему так важно освободить Авдеевку от ВСУ

"Уничтожить неприятности": Баранец объяснил, почему так важно освободить Авдеевку от ВСУ - 21.07.2022 Украина.ру

"Уничтожить неприятности": Баранец объяснил, почему так важно освободить Авдеевку от ВСУ

ВСУ обстреливают Донецк из Авдеевки, и министр обороны России Сергей Шойгу приказал подавлять огневые позиции противника, откуда ведется артиллерийская и ракетная стрельба, которая доставляет наибольшую угрозу для мирных жителей ДНР, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру

2022-07-21T08:45

2022-07-21T08:45

2022-07-21T08:45

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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток" приказал поражать высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности точки, из которых украинские войска ведут огонь по мирным жителям Донбасса.Он рассказал, что Россия сейчас готовится к стратегической операции, связанной с Краматорском и Славянском.За этот опорный пункт ожидается крупная битва, от которой будет зависеть исход всей СВО, поэтому накануне этой операции министр обороны ставит задачу "заглушить у врага то оружие, которое доставляет нам наибольшие неприятности", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220719/1036567633.html

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донецк, новости, авдеевка, всу, вс рф