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Митрахович ответил, грозит ли Венгрии газовый кризис этой зимой
Митрахович ответил, грозит ли Венгрии газовый кризис этой зимой - 21.07.2022 Украина.ру
Митрахович ответил, грозит ли Венгрии газовый кризис этой зимой
Введение правительством Венгрии чрезвычайного положения в области энергетики является разумной превентивной мерой, причём на деле страна лучше своих соседей готова к зиме. Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью Украина.ру
2022-07-21T05:45
2022-07-21T05:45
2022-07-21T05:45
венгрия
новости
станислав митрахович
газ
болгария
турецкий поток
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Он заметил, что, хотя эта страна входит в Европейский cоюз и голосует за санкции против России, тем не менее её линия внутри ЕС отличается от позиции других стран блока.Он добавил, что Венгрия получает большую часть российского газа по трубопроводу "Турецкий поток", что минимизирует риски для этой страны. Проблемы могут появиться, если Болгария, по территории которой проходит "Турецкий поток", решится на "несанкционированный отбор" венгерского газа, указал Митрахович.В любом случае, венгерские хранилища газа "неплохо заполнены", и, если там и будут проблемы этой зимой, то их будет меньше, чем у соседних стран, подытожил эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220405/1033691915.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
венгрия, новости, станислав митрахович, газ, болгария, турецкий поток
Митрахович ответил, грозит ли Венгрии газовый кризис этой зимой
Введение правительством Венгрии чрезвычайного положения в области энергетики является разумной превентивной мерой, причём на деле страна лучше своих соседей готова к зиме. Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью Украина.ру
Он заметил, что, хотя эта страна входит в Европейский cоюз и голосует за санкции против России, тем не менее её линия внутри ЕС отличается от позиции других стран блока.
Венгрия одной из первых стала платить по новой схеме за газ — по схеме, которая включает в себя платежи в рублях. Венгрия имеет контракты с Россией, с "Газпромом" заключен не так давно.
Станислав Митрахович
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности при правительстве РФ
Он добавил, что Венгрия получает большую часть российского газа по трубопроводу "Турецкий поток", что минимизирует риски для этой страны. Проблемы могут появиться, если Болгария, по территории которой проходит "Турецкий поток", решится на "несанкционированный отбор" венгерского газа, указал Митрахович.
В любом случае, венгерские хранилища газа "неплохо заполнены", и, если там и будут проблемы этой зимой, то их будет меньше, чем у соседних стран, подытожил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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