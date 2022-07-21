"Бесконечно продолжаться не будет": Литовкин рассказал, какие позиции занимает ВСУ в ЛДНР
ВСУ занимают в Донбассе сейчас те позиции, которые они подготовили за восемь лет войны, они знали, что республики при поддержке РФ перейдут в атаку, поэтому создали долговременные укрепрайоны по всей глубине Донецкой области и за ее пределами, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко ранее сообщил, что руководство ВСУ намерено выводить подразделения из Северска в Артемовск и Соледар.
Все эти территории хорошо оборудованы в инженерном отношении. Им даже не надо окапываться. Они просто занимают те позиции, которые они подготовили за восемь лет войны. Они обстреливали Донбасс восемь лет, но понимали, что бесконечно это продолжаться не будет. Они понимали, что республики Донбасса при поддержке России перейдут в атаку, поэтому они создали долговременные укрепрайоны по всей глубине Донецкой области и за ее пределами.
По его мнению, позиционных боев не будет, российские войска будут "эту оборону прогрызать и прорывать, так же, как мы это делали и раньше".
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19 июля, 08:59Обстрел как норма жизни. Чего ждут в Донецке от СВО