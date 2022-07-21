https://ukraina.ru/20220721/1036646360.html

"Бесконечно продолжаться не будет": Литовкин рассказал, какие позиции занимает ВСУ в ЛДНР

"Бесконечно продолжаться не будет": Литовкин рассказал, какие позиции занимает ВСУ в ЛДНР - 21.07.2022 Украина.ру

"Бесконечно продолжаться не будет": Литовкин рассказал, какие позиции занимает ВСУ в ЛДНР

ВСУ занимают в Донбассе сейчас те позиции, которые они подготовили за восемь лет войны, они знали, что республики при поддержке РФ перейдут в атаку, поэтому создали долговременные укрепрайоны по всей глубине Донецкой области и за ее пределами, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру

2022-07-21T04:15

2022-07-21T04:15

2022-07-21T04:15

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Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко ранее сообщил, что руководство ВСУ намерено выводить подразделения из Северска в Артемовск и Соледар.По его мнению, позиционных боев не будет, российские войска будут "эту оборону прогрызать и прорывать, так же, как мы это делали и раньше".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220719/1036567633.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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