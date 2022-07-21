"Бесконечно продолжаться не будет": Литовкин рассказал, какие позиции занимает ВСУ в ЛДНР - 21.07.2022 Украина.ру
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"Бесконечно продолжаться не будет": Литовкин рассказал, какие позиции занимает ВСУ в ЛДНР
"Бесконечно продолжаться не будет": Литовкин рассказал, какие позиции занимает ВСУ в ЛДНР - 21.07.2022 Украина.ру
"Бесконечно продолжаться не будет": Литовкин рассказал, какие позиции занимает ВСУ в ЛДНР
ВСУ занимают в Донбассе сейчас те позиции, которые они подготовили за восемь лет войны, они знали, что республики при поддержке РФ перейдут в атаку, поэтому создали долговременные укрепрайоны по всей глубине Донецкой области и за ее пределами, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
2022-07-21T04:15
2022-07-21T04:15
новости
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Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко ранее сообщил, что руководство ВСУ намерено выводить подразделения из Северска в Артемовск и Соледар.По его мнению, позиционных боев не будет, российские войска будут "эту оборону прогрызать и прорывать, так же, как мы это делали и раньше".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220719/1036567633.html
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новости, донбасс, украина, всу, россия

"Бесконечно продолжаться не будет": Литовкин рассказал, какие позиции занимает ВСУ в ЛДНР

04:15 21.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування об'єднаних сил ЗС УкраїниВСУ оружие техника танк бтр
ВСУ оружие техника танк бтр - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування об'єднаних сил ЗС України
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ВСУ занимают в Донбассе сейчас те позиции, которые они подготовили за восемь лет войны, они знали, что республики при поддержке РФ перейдут в атаку, поэтому создали долговременные укрепрайоны по всей глубине Донецкой области и за ее пределами, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко ранее сообщил, что руководство ВСУ намерено выводить подразделения из Северска в Артемовск и Соледар.
Все эти территории хорошо оборудованы в инженерном отношении. Им даже не надо окапываться. Они просто занимают те позиции, которые они подготовили за восемь лет войны. Они обстреливали Донбасс восемь лет, но понимали, что бесконечно это продолжаться не будет. Они понимали, что республики Донбасса при поддержке России перейдут в атаку, поэтому они создали долговременные укрепрайоны по всей глубине Донецкой области и за ее пределами.
Виктор Литовкин интервью
Виктор Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке
По его мнению, позиционных боев не будет, российские войска будут "эту оборону прогрызать и прорывать, так же, как мы это делали и раньше".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 08:59
Обстрел как норма жизни. Чего ждут в Донецке от СВО
 
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