"США опасаются": военный эксперт объяснил, к чему приведет ввод польских войск на Украину
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области
Польша планирует ввести свои войска на территорию Украины, это приведет к ядерной войне между Россией и НАТО, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Политолог Ростислав Ищенко ранее написал, что Владимир Зеленский после принятия закона "об особом статусе поляков" рассчитывает увидеть на Западной Украине 20 тысяч польских войск, чтобы перебросить более 50 тысяч украинских солдат на восток.
Такие планы есть. СВР об этом неоднократно официально предупреждала, что такие планы готовятся, об этом предупреждал и президент Белоруссии Лукашенко. Очевидно, что это не просто разговоры, есть такие планы у Польши, причем Польша их сама озвучивала.
По его словам, ситуация удерживается тем, что США опасаются, что ввод войск Польши на Украину приведет к ударам ВС РФ по польским войскам, которые повысят вероятность прямой ядерной войны между Россией и НАТО.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.