"США опасаются": военный эксперт объяснил, к чему приведет ввод польских войск на Украину - 21.07.2022 Украина.ру
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"США опасаются": военный эксперт объяснил, к чему приведет ввод польских войск на Украину
"США опасаются": военный эксперт объяснил, к чему приведет ввод польских войск на Украину - 21.07.2022 Украина.ру
"США опасаются": военный эксперт объяснил, к чему приведет ввод польских войск на Украину
Польша планирует ввести свои войска на территорию Украины, это приведет к ядерной войне между Россией и НАТО, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-07-21T04:00
2022-07-21T04:00
сша
польша
новости
россия
ядерная война
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Политолог Ростислав Ищенко ранее написал, что Владимир Зеленский после принятия закона "об особом статусе поляков" рассчитывает увидеть на Западной Украине 20 тысяч польских войск, чтобы перебросить более 50 тысяч украинских солдат на восток.По его словам, ситуация удерживается тем, что США опасаются, что ввод войск Польши на Украину приведет к ударам ВС РФ по польским войскам, которые повысят вероятность прямой ядерной войны между Россией и НАТО.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220715/1036469316.html
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сша, польша, новости, россия, ядерная война

"США опасаются": военный эксперт объяснил, к чему приведет ввод польских войск на Украину

04:00 21.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области
Церемония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Польша планирует ввести свои войска на территорию Украины, это приведет к ядерной войне между Россией и НАТО, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Политолог Ростислав Ищенко ранее написал, что Владимир Зеленский после принятия закона "об особом статусе поляков" рассчитывает увидеть на Западной Украине 20 тысяч польских войск, чтобы перебросить более 50 тысяч украинских солдат на восток.
Такие планы есть. СВР об этом неоднократно официально предупреждала, что такие планы готовятся, об этом предупреждал и президент Белоруссии Лукашенко. Очевидно, что это не просто разговоры, есть такие планы у Польши, причем Польша их сама озвучивала.
Борис Рожин интервью
Борис Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad
По его словам, ситуация удерживается тем, что США опасаются, что ввод войск Польши на Украину приведет к ударам ВС РФ по польским войскам, которые повысят вероятность прямой ядерной войны между Россией и НАТО.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 15:25
Не было никогда, и вот опять. США снимают санкции с РФ и начинают "сливать" Украину
 
СШАПольшаНовостиРоссияядерная война
 
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Заголовок открываемого материала
04:00"США опасаются": военный эксперт объяснил, к чему приведет ввод польских войск на Украину
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