https://ukraina.ru/20220721/1036635424.html

"США опасаются": военный эксперт объяснил, к чему приведет ввод польских войск на Украину

"США опасаются": военный эксперт объяснил, к чему приведет ввод польских войск на Украину - 21.07.2022 Украина.ру

"США опасаются": военный эксперт объяснил, к чему приведет ввод польских войск на Украину

Польша планирует ввести свои войска на территорию Украины, это приведет к ядерной войне между Россией и НАТО, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-07-21T04:00

2022-07-21T04:00

2022-07-21T04:00

сша

польша

новости

россия

ядерная война

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Политолог Ростислав Ищенко ранее написал, что Владимир Зеленский после принятия закона "об особом статусе поляков" рассчитывает увидеть на Западной Украине 20 тысяч польских войск, чтобы перебросить более 50 тысяч украинских солдат на восток.По его словам, ситуация удерживается тем, что США опасаются, что ввод войск Польши на Украину приведет к ударам ВС РФ по польским войскам, которые повысят вероятность прямой ядерной войны между Россией и НАТО.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220715/1036469316.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, польша, новости, россия, ядерная война