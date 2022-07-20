https://ukraina.ru/20220720/1036693798.html
Названы имена известных украинских политиков, кого киевский режим подозревает в госизмене
Названы имена известных украинских политиков, кого киевский режим подозревает в госизмене - 20.07.2022 Украина.ру
Названы имена известных украинских политиков, кого киевский режим подозревает в госизмене
Депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко Алексей Гончаренко заявил, что знает, кому из видных украинских политиков скоро предъявят обвинения в госизмене. Этой информацией он поделился 20 июля в своем Telegram-канале
2022-07-20T15:12
2022-07-20T15:12
2022-07-20T15:21
новости
мураев
рабинович
алексей данилов
гончаренко
рада
госизмена
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Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что контрразведка страны скоро может обнародовать "громкие новости" касательно неких влиятельных людях.По данным Гончаренко, речь идет о лидере партии "Наши" Евгении Мураеве и об одном из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь", депутате Рады Вадиме Рабиновиче. Парламентарий утверждает, что им собираются вручить подозрения в госизмене. Оба этих политика в настоящий момент находятся за границей. Ранее украинский суд запретил ряд политических партий, чью деятельность в СНБО сочли "предательской". В их числе и партии Мураева и Рабиновича.
https://ukraina.ru/20220720/1036682873.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мураев, рабинович, алексей данилов, гончаренко, рада, госизмена
Названы имена известных украинских политиков, кого киевский режим подозревает в госизмене
15:12 20.07.2022 (обновлено: 15:21 20.07.2022)
Депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко Алексей Гончаренко заявил, что знает, кому из видных украинских политиков скоро предъявят обвинения в госизмене. Этой информацией он поделился 20 июля в своем Telegram-канале