Западные эксперты о ядерном ударе и целях Путина

Западные эксперты о ядерном ударе и целях Путина

опубликованная 18 июля в The New York Times. Она делает очередную попытку понять планы Путина вообще и в отношении Украины в частности.

«Путин думает, что побеждает», — так называется статья внештатного научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир (деятельность организации в России прекращена) Татьяны Становой, опубликованная 18 июля в The New York Times. Она делает очередную попытку понять планы Путина вообще и в отношении Украины в частности.Начинает Становая с отрицания самой идеи того, что в нынешнем кризисе Россия может хоть как-то выигрывать: «Россия была вынуждена отступить из Киева, пережила несколько военных поражений, столкнулась с беспрецедентными санкциями и подверглась хору международного осуждения. Назвать такой список трудностей и откровенных неудач успехом — значит обвинить в пропаганде, лицемерии или даже самообмане». И тут же сама себя опровергает: «В конце мая Кремль пришёл к твердому выводу, что в долгосрочной перспективе он выигрывает этот конфликт». И у Путина есть план из трёх частей.Во-первых, российское руководство намерено сохранить контроль над Донецкой и Луганской областями, а также над сухопутным коридором в Крым. При этом, «Запад не будет вмешиваться напрямую и не будет помогать Украине до такой степени, что это может привести к военному поражению России. Сегодня (…) общепринятое мнение на Западе заключается в том, что Украина не сможет отвоевать территории».На наш взгляд, это ценное признание. Вслух такое обычно не говорят, а если говорят (как Киссинджер), то потом извиняются и объясняют, что его неправильно поняли, хотя поняли его как раз правильно. Кстати посмотрим, будет ли Становая извиняться и за что.Во-вторых, целью Путина по Становой является «деукраинизация» и «русификация» Украины, что включает «криминализацию поддержки национальных героев, переименование улиц, переписывание учебников истории и гарантирование русскоязычному населению доминирующего положения в сфере образования и культуры. Короче говоря, цель состоит в том, чтобы лишить Украину права строить свою собственную нацию. Правительство будет заменено, элиты очищены, а сотрудничество с Западом аннулировано». Произойти это может за год-два в результате нарастания кризисных явлений в стране.Вообще-то говоря, речь идёт о денацификации и демилитаризации, а Становая фактически уверят, что, запретив НСДАП и культ Гитлера, союзники лишили немцев права строить свою нацию. Впрочем, не будем её винить — она только повторила слова Зеленского, который тоже полагает, что строить украинскую нацию можно только на нацистской основе.Ну и ключевое, конечно, заключается в признании того, что нынешняя нацификация Украины является следствием сотрудничества с Западом.В-третьих, Путин хочет получить удовлетворения требований по безопасности, выдвинутых в декабре прошлого года.Что тут пугает госпожу Становую, мы так и не поняли. Кажется, дело не только в самой по себе идее обеспечения безопасности России, но и в том, что Путин не доверяет западным правящим элитам и доверяет обычным людям, которым с Россией выгоднее торговать, чем воевать. В общем, пафос тут — пушки вместо масла.По мнению Становой, хорошая новость состоит в том, что Путин не будет прямо сейчас наносить ядерный удар по Вашингтону, а плохая в том, что он его обязательно нанесёт, когда поймёт, что его планы не реализуются (в последнем она совершенно уверена —Путин «оторван от реальности»).Относительно целей России так, как их описала г-жа Становая, у нас вопросов нет. Их можно сформулировать и таким образом. Тем более, что присоединение части бывших украинских территорий, и денацификация Украины, и выполнение российских требований по безопасности действительно декларируются. Интересно именно то, что достижение всех этих целей Становая считает совершенно недопустимым. А поскольку статья опубликована в The New York Times, то это мнение части западной элиты. И тут возникает вопрос об их адекватности и их готовности нанести ядерный удар в случае, если события в мире вообще, и у российских границ в частности, будут развиваться не так, как планируют они.

