Через 5-10 лет США будет пинать каждый, потому что их ненавидят - Матвейчев. Видео - 20.07.2022 Украина.ру
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Через 5-10 лет США будет пинать каждый, потому что их ненавидят - Матвейчев. Видео
Через 5-10 лет США будет пинать каждый, потому что их ненавидят - Матвейчев. Видео - 20.07.2022 Украина.ру
Через 5-10 лет США будет пинать каждый, потому что их ненавидят - Матвейчев. Видео
Политтехнолог, депутат Государственной думы Олег Матвейчев рассказал, как деградировала Европа, сколько осталось США и чем обернутся американские угрозы в адрес Украина.ру, 20.07.2022
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Политтехнолог, депутат Государственной думы Олег Матвейчев рассказал, как деградировала Европа, сколько осталось США и чем обернутся американские угрозы в адрес Пекина:01:02 - Вступление в ЕС и его вечные кандидаты. Почему пора бежать из Европы?15:30 - Европа на перепутье и рекордные падения в США;21:30 – Как мыслят в США?26:50 – Угрозы США в адрес Китая: реакция Пекина.Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, днр, владимир путин, сша, донбасс, видео

Через 5-10 лет США будет пинать каждый, потому что их ненавидят - Матвейчев. Видео

10:21 20.07.2022
 
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Политтехнолог, депутат Государственной думы Олег Матвейчев рассказал, как деградировала Европа, сколько осталось США и чем обернутся американские угрозы в адрес Пекина:
01:02 - Вступление в ЕС и его вечные кандидаты. Почему пора бежать из Европы?
15:30 - Европа на перепутье и рекордные падения в США;
21:30 – Как мыслят в США?
26:50 – Угрозы США в адрес Китая: реакция Пекина.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
ВидеоДНРВладимир ПутинСШАДонбасс
 
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