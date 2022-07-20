https://ukraina.ru/20220720/1036673151.html

Через 5-10 лет США будет пинать каждый, потому что их ненавидят - Матвейчев. Видео

Через 5-10 лет США будет пинать каждый, потому что их ненавидят - Матвейчев. Видео - 20.07.2022 Украина.ру

Через 5-10 лет США будет пинать каждый, потому что их ненавидят - Матвейчев. Видео

Политтехнолог, депутат Государственной думы Олег Матвейчев рассказал, как деградировала Европа, сколько осталось США и чем обернутся американские угрозы в адрес Украина.ру, 20.07.2022

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2022-07-20T10:21

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видео

днр

владимир путин

сша

донбасс

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Политтехнолог, депутат Государственной думы Олег Матвейчев рассказал, как деградировала Европа, сколько осталось США и чем обернутся американские угрозы в адрес Пекина:01:02 - Вступление в ЕС и его вечные кандидаты. Почему пора бежать из Европы?15:30 - Европа на перепутье и рекордные падения в США;21:30 – Как мыслят в США?26:50 – Угрозы США в адрес Китая: реакция Пекина.Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, днр, владимир путин, сша, донбасс, видео