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Военный эксперт объяснил, как Россия накажет США за передачу разведданных ВСУ

Военный эксперт объяснил, как Россия накажет США за передачу разведданных ВСУ - 20.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как Россия накажет США за передачу разведданных ВСУ

У России есть опыт борьбы с американскими разведывательными системами, которые передают данные Украине. У нас есть системы радиоэлектронной борьбы, мы будем прерывать действия вражеских беспилотников. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-20T09:50

2022-07-20T09:50

2022-07-20T09:50

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Если в этой связи говорить о борьбе с украинской артиллерией, которая обстреливает мирных жителей Донбасса и приграничных российских регионов, то понятно, что противник будет прятать и маскировать свои батареи, но в этом и смысл борьбы с ними, отметил эксперт.Специалист также отметил, что в Виннице российские ВКС уничтожили почти все руководство ВВС Украины и продавцов оружия со стороны Запада.Это говорит о том, что мы наносим удары по центрам принятия решений, просто мы не афишируем, что мы будем завтра уничтожать, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, разведданные