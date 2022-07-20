https://ukraina.ru/20220720/1036668616.html
Военный эксперт объяснил, как Россия накажет США за передачу разведданных ВСУ
Военный эксперт объяснил, как Россия накажет США за передачу разведданных ВСУ - 20.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как Россия накажет США за передачу разведданных ВСУ
У России есть опыт борьбы с американскими разведывательными системами, которые передают данные Украине. У нас есть системы радиоэлектронной борьбы, мы будем прерывать действия вражеских беспилотников. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-20T09:50
2022-07-20T09:50
2022-07-20T09:50
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россия
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разведданные
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Если в этой связи говорить о борьбе с украинской артиллерией, которая обстреливает мирных жителей Донбасса и приграничных российских регионов, то понятно, что противник будет прятать и маскировать свои батареи, но в этом и смысл борьбы с ними, отметил эксперт.Специалист также отметил, что в Виннице российские ВКС уничтожили почти все руководство ВВС Украины и продавцов оружия со стороны Запада.Это говорит о том, что мы наносим удары по центрам принятия решений, просто мы не афишируем, что мы будем завтра уничтожать, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, разведданные
Военный эксперт объяснил, как Россия накажет США за передачу разведданных ВСУ
У России есть опыт борьбы с американскими разведывательными системами, которые передают данные Украине. У нас есть системы радиоэлектронной борьбы, мы будем прерывать действия вражеских беспилотников. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
Если в этой связи говорить о борьбе с украинской артиллерией, которая обстреливает мирных жителей Донбасса и приграничных российских регионов, то понятно, что противник будет прятать и маскировать свои батареи, но в этом и смысл борьбы с ними, отметил эксперт.
"Нельзя сказать, что мы всегда будем побеждать, но мы будем стремиться к этому. Опыт предыдущих боевых действий на нашей стороне", - указал Литовкин.
Специалист также отметил, что в Виннице российские ВКС уничтожили почти все руководство ВВС Украины и продавцов оружия со стороны Запада.
Это говорит о том, что мы наносим удары по центрам принятия решений, просто мы не афишируем, что мы будем завтра уничтожать, заключил собеседник издания.