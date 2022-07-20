https://ukraina.ru/20220720/1036665995.html

Путин оценил возможность запуска "Северного потока-2"

Путин оценил возможность запуска "Северного потока-2" - 20.07.2022 Украина.ру

Путин оценил возможность запуска "Северного потока-2"

Газопровод "Северный поток-2", ведущий в Европу, запустить можно, но уже с определенными ограничениями. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, передают 20 июля РИА Новости.

2022-07-20T08:54

2022-07-20T08:54

2022-07-20T08:54

новости

владимир путин

президент

северный поток-2

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санкции

германия

берлин

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За последнее время из Германии несколько раз звучали предложения по запуску "Северного потока-2", от чего ранее страна отказалась в рамках антироссийских санкций. Это предложение Берлина уже прокомментировал сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он заявил, что "подобное заявление говорит о том, что в Берлине убеждены: ключ от запуска "Северного потока-2" находится в их руках", однако, подчеркнул политик, в Европе забыли, что "у трубопровода два конца".Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, включая отказ от "Северного потока-2" и нефтяное эмбарго. Это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, поставив в том числе и Запад в условие крайнего дефицита и дороговизны нефти, газа и даже угля.Однако лидеры стран "большой семерки" решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом "семерка" надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.

https://ukraina.ru/20220718/1036521561.html

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новости, владимир путин, президент, северный поток-2, газ, газопровод, санкции, германия, берлин