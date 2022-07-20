Путин оценил возможность запуска "Северного потока-2" - 20.07.2022 Украина.ру
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Путин оценил возможность запуска "Северного потока-2"
Путин оценил возможность запуска "Северного потока-2" - 20.07.2022 Украина.ру
Путин оценил возможность запуска "Северного потока-2"
Газопровод "Северный поток-2", ведущий в Европу, запустить можно, но уже с определенными ограничениями. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, передают 20 июля РИА Новости.
2022-07-20T08:54
2022-07-20T08:54
новости
владимир путин
президент
северный поток-2
газ
газопровод
санкции
германия
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За последнее время из Германии несколько раз звучали предложения по запуску "Северного потока-2", от чего ранее страна отказалась в рамках антироссийских санкций. Это предложение Берлина уже прокомментировал сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он заявил, что "подобное заявление говорит о том, что в Берлине убеждены: ключ от запуска "Северного потока-2" находится в их руках", однако, подчеркнул политик, в Европе забыли, что "у трубопровода два конца".Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, включая отказ от "Северного потока-2" и нефтяное эмбарго. Это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, поставив в том числе и Запад в условие крайнего дефицита и дороговизны нефти, газа и даже угля.Однако лидеры стран "большой семерки" решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом "семерка" надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.
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новости, владимир путин, президент, северный поток-2, газ, газопровод, санкции, германия, берлин

Путин оценил возможность запуска "Северного потока-2"

08:54 20.07.2022
 
© Nord Stream 2 / Nikolai RyutinСеверный поток 2
Северный поток 2
© Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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Газопровод "Северный поток-2", ведущий в Европу, запустить можно, но уже с определенными ограничениями. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, передают 20 июля РИА Новости.

"Что касается газа, то у нас существует еще один готовый маршрут. Это "Северный поток 2". Его можно запустить. Его же не запускают! Но и здесь есть проблемы. Они заключаются в том, что месяца полтора или сколько - два - назад в разговоре с канцлером (ФРГ) эту тему обсуждали. Я поднял этот вопрос про то, что "Газпром" зарезервировал мощности, создал эти мощности, и нужно с этим что-то делать. Они не могут бесконечно висеть. Ну, ответ был такой, что есть сейчас другие вопросы - поважнее, сейчас этим трудно заниматься, не к месту. Ну я вынужден был предупредить, что тогда мы половину объема, предназначенного для "Северного потока", снимем для внутреннего потребления и переработки".

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Владимир Путин
Президент РФ
За последнее время из Германии несколько раз звучали предложения по запуску "Северного потока-2", от чего ранее страна отказалась в рамках антироссийских санкций. Это предложение Берлина уже прокомментировал сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он заявил, что "подобное заявление говорит о том, что в Берлине убеждены: ключ от запуска "Северного потока-2" находится в их руках", однако, подчеркнул политик, в Европе забыли, что "у трубопровода два конца".
Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, включая отказ от "Северного потока-2" и нефтяное эмбарго. Это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, поставив в том числе и Запад в условие крайнего дефицита и дороговизны нефти, газа и даже угля.
Однако лидеры стран "большой семерки" решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.
Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом "семерка" надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.
Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.
Комплексный нефтяной терминал (КНТ) ООО ЛУКОЙЛ-Транс - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 08:45
СМИ: Европа решила "надышаться" российской нефтью до санкцийВладельцы нефтяных танкеров в Европе наращивают объемы транспортировки российской нефти до вступления в силу отложенного эмбарго Евросоюза, что только увеличивает тарифы. Об этом 18 июля написала газета The Wall Street Journal.
 
НовостиВладимир ПутинпрезидентСеверный поток-2газгазопроводСанкцииГерманияБерлин
 
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