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Путин раскрыл, о чем договорился с президентом Ирана
Путин раскрыл, о чем договорился с президентом Ирана - 20.07.2022 Украина.ру
Путин раскрыл, о чем договорился с президентом Ирана
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы экономического сотрудничества, в том числе в части развития инфраструктуры. Об этом российский лидер рассказал журналистам после своего визита в Тегеран.
2022-07-20T08:19
2022-07-20T08:19
2022-07-20T08:20
владимир путин
иран
визит
сотрудничество
россия
экономика
инфраструктура
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Накануне стало известно, что Российская Федерация приглашена принять участие в проекте по переносу столицы Индонезии из Джакарты, расположенной на острове Ява, на остров Калимантан. Проект оценивается в сумму свыше 30-ти млрд долларов.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, иран, визит, сотрудничество, россия, экономика, инфраструктура
Путин раскрыл, о чем договорился с президентом Ирана
08:19 20.07.2022 (обновлено: 08:20 20.07.2022)
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы экономического сотрудничества, в том числе в части развития инфраструктуры. Об этом российский лидер рассказал журналистам после своего визита в Тегеран.