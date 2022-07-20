https://ukraina.ru/20220720/1036662279.html

Путин раскрыл, о чем договорился с президентом Ирана

Путин раскрыл, о чем договорился с президентом Ирана - 20.07.2022 Украина.ру

Путин раскрыл, о чем договорился с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы экономического сотрудничества, в том числе в части развития инфраструктуры. Об этом российский лидер рассказал журналистам после своего визита в Тегеран.

2022-07-20T08:19

2022-07-20T08:19

2022-07-20T08:20

владимир путин

иран

визит

сотрудничество

россия

экономика

инфраструктура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036662029_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_07147abf18d9c2dae0c855daf7c9f43b.jpg

Накануне стало известно, что Российская Федерация приглашена принять участие в проекте по переносу столицы Индонезии из Джакарты, расположенной на острове Ява, на остров Калимантан. Проект оценивается в сумму свыше 30-ти млрд долларов.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, иран, визит, сотрудничество, россия, экономика, инфраструктура