Путин раскрыл, о чем договорился с президентом Ирана - 20.07.2022 Украина.ру
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Путин раскрыл, о чем договорился с президентом Ирана
Путин раскрыл, о чем договорился с президентом Ирана - 20.07.2022 Украина.ру
Путин раскрыл, о чем договорился с президентом Ирана
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы экономического сотрудничества, в том числе в части развития инфраструктуры. Об этом российский лидер рассказал журналистам после своего визита в Тегеран.
2022-07-20T08:19
2022-07-20T08:20
владимир путин
иран
визит
сотрудничество
россия
экономика
инфраструктура
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Накануне стало известно, что Российская Федерация приглашена принять участие в проекте по переносу столицы Индонезии из Джакарты, расположенной на острове Ява, на остров Калимантан. Проект оценивается в сумму свыше 30-ти млрд долларов.
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владимир путин, иран, визит, сотрудничество, россия, экономика, инфраструктура

Путин раскрыл, о чем договорился с президентом Ирана

08:19 20.07.2022 (обновлено: 08:20 20.07.2022)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы экономического сотрудничества, в том числе в части развития инфраструктуры. Об этом российский лидер рассказал журналистам после своего визита в Тегеран.

"Что касается встречи с президентом Раиси, мы говорили прежде всего о вопросах экономического характера. Должен отметить, что за последние полгода товарооборот между Россией и Ираном вырос на 40% - это очень хороший показатель. У нас есть хорошие перспективные направления нашего взаимодействия, причем в самых разных сферах. Одна из них - это развитие инфраструктуры".

Президент РФ В. Путин принял участие в открытии объектов здравоохранения
Владимир Путин
Президент России
Накануне стало известно, что Российская Федерация приглашена принять участие в проекте по переносу столицы Индонезии из Джакарты, расположенной на острове Ява, на остров Калимантан. Проект оценивается в сумму свыше 30-ти млрд долларов.
 
Владимир ПутинИранвизитсотрудничествоРоссияЭкономикаинфраструктура
 
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