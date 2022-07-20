Киевские будни: как живет столица Украины, когда в стране идет война - 20.07.2022 Украина.ру
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Киевские будни: как живет столица Украины, когда в стране идет война
Киевские будни: как живет столица Украины, когда в стране идет война - 20.07.2022 Украина.ру
Киевские будни: как живет столица Украины, когда в стране идет война
Киев кипит жизнью, на дороги вернулись машины, в рестораны – люди. Киевляне говорят, если зажмуриться и открыть глаза, то о военных событиях напоминают только... Украина.ру, 20.07.2022
2022-07-20T09:04
2022-07-20T09:04
эксклюзив
киев
военные действия
ситуация
работа
столица
киевляне
занятость
цены
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Киев кипит жизнью, на дороги вернулись машины, в рестораны – люди. Киевляне говорят, если зажмуриться и открыть глаза, то о военных событиях напоминают только перекрытый правительственный квартал, изобилие национальной символики на каждом окне и подъезде и редкие бетонные блоки на обочинах.Военных на улицах стало меньше, они ходят в основном без оружия, группами. Начинает открываться небольшой бизнес – магазины, кофейни, фитнес-студии. Даже вечерние программы – концерты и театры – возвращают на свои площадки зрителей. С той лишь разницей, что ночная жизнь замирает с наступлением комендантского часа в 23.00."Подруга вернулась на пару недель из глубокого украинского тыла и поражается контрасту со столицей. Ее городок живет войной. У каждого кто-то ТАМ, абсолютно все в волонтерстве, новости из первых рук нон-стоп. Ну и гробы поехали. А в это время в Киеве девчули, гиалуронка, собачки, кофе 100 видов, на нормальной террасе хрен сядешь."Это как?" А вот так. Я даже не оправдывалась. Да и что тут скажешь. Это стыдно, но нормально. Люди - не слишком принципиальные существа, мы приспосабливаемся.Нет, я не виню себя и киевлян за лавандовый латте. И за переполненные рестораны мне не стыдно. И даже до ханжеского "поддерживаем экономику" я не вижу смысла опускаться.Мы плоть от плоти этой войны"? - так прокомментировала киевлянка в соцсетях, как сегодня живет столица.Пока не все торговые центры возобновили работы, а те, которые работают, выглядят уныло. Многие бренды не открыли свои магазины, такие как Zara, Massimo Dutti и прочие. Выручает "параллельный импорт", а точнее частная челночная торговля. Выехавшие в ЕС украинки, вещи известных европейского масс-маркета пересылают по почте. А продают их через соцсети. Такой бизнес. Оживает и местное производство локальных брендов. Спрос тоже понемногу оживает, несмотря на военное время одежда и обувь необходимы.Цены почти на все выросли существенно. Падает в цене только недвижимость и земля. Так стоимость аренды жилья в столице упала с 38% до 56% с 24 февраля по состоянию на начало июля. По данным bird, по состоянию на 12 июля аренда однокомнатной квартиры в Киеве составляет 8 тыс. грн (около 24 тыс рублей), что на 38% меньше цен февраля, двухкомнатные подешевели с 21,6 тыс. грн в феврале до 12,6 тыс. грн (36 тыс. рублей). Это почти в два раза. Трехкомнатные — с 46,1 тыс. грн до 20,5 тыс. грн в июне (около 60 тыс. рублей)– самое обвальное падение на 56%. Стройки замерли тоже. Новое жилье перестали строить. Исключением является восстановление поврежденных домов, которые строятся за счет городского и центрального бюджетов. Продажа вторички тоже просела. Инвестировать в жилье в неспокойное время – это самая рисковая инвестиция.Зато цена продуктов продолжает расти. Сезонные овощи на прилавках присутствуют в изобилии, кроме помидоров. Они и дорогие (более 70 гривен за кг - 210 рублей), и в дефиците. Потому что в основном овощи везли из Херсонской области. Ягоды подорожали, но доступны среднему домохозяйству. Черешня, например, стоит около 160 гривен за килограмм (480 рублей) . Если цены на социальные товары все-таки держатся в рамках разумного, то средства гигиены взлетели до небес. Одна только туалетная бумага подорожала в 4 раза, с 37 гривен до 160. Главный национальный продукт – сало – на киевских рынках подорожало с февраля в два раза.Транспортное сообщение в столице тоже восстановлено. Метро работает в штатном режиме, кроме некоторых станций (Центр по-прежнему закрыт). Два берега Днепра соединяет только два работающих моста – Метро и Северный (бывший Московский).Самая сложная ситуация в Киеве с работой. По данным Киевского городского центра занятости на 1 вакансию претендуют 10 безработных.Многие с началом военный действий лишились работы, бизнеса. Те, кто занимался, например, строительным бизнесом и производством комплектующих заморозили производство. А значит сократили всех работников. Некоторые из столицы переносят производство в западные регионы страны. Более стабильно работают бюджетные организации (с сокращением штата на 50% и зарплат), режимные объекты (предприятия по производству продовольствия). Больше всего вакансий в сферах административного обслуживания, здравоохранения, образования, перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли.
https://ukraina.ru/20220623/1034212048.html
https://ukraina.ru/20220527/1034044849.html
https://ukraina.ru/20220430/1033895651.html
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Украина.ру
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, киев, военные действия, ситуация, работа, столица, киевляне, занятость, цены

Киевские будни: как живет столица Украины, когда в стране идет война

09:04 20.07.2022
 
© AP / Nariman El-Mofty
- РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP / Nariman El-Mofty
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Виктория Титова
Все материалы
Киев кипит жизнью, на дороги вернулись машины, в рестораны – люди. Киевляне говорят, если зажмуриться и открыть глаза, то о военных событиях напоминают только перекрытый правительственный квартал, изобилие национальной символики на каждом окне и подъезде и редкие бетонные блоки на обочинах.
Военных на улицах стало меньше, они ходят в основном без оружия, группами. Начинает открываться небольшой бизнес – магазины, кофейни, фитнес-студии. Даже вечерние программы – концерты и театры – возвращают на свои площадки зрителей. С той лишь разницей, что ночная жизнь замирает с наступлением комендантского часа в 23.00.
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"Подруга вернулась на пару недель из глубокого украинского тыла и поражается контрасту со столицей. Ее городок живет войной. У каждого кто-то ТАМ, абсолютно все в волонтерстве, новости из первых рук нон-стоп. Ну и гробы поехали. А в это время в Киеве девчули, гиалуронка, собачки, кофе 100 видов, на нормальной террасе хрен сядешь.
"Это как?" А вот так. Я даже не оправдывалась. Да и что тут скажешь. Это стыдно, но нормально. Люди - не слишком принципиальные существа, мы приспосабливаемся.
Нет, я не виню себя и киевлян за лавандовый латте. И за переполненные рестораны мне не стыдно. И даже до ханжеского "поддерживаем экономику" я не вижу смысла опускаться.
Мы плоть от плоти этой войны"? - так прокомментировала киевлянка в соцсетях, как сегодня живет столица.
Пока не все торговые центры возобновили работы, а те, которые работают, выглядят уныло. Многие бренды не открыли свои магазины, такие как Zara, Massimo Dutti и прочие. Выручает "параллельный импорт", а точнее частная челночная торговля. Выехавшие в ЕС украинки, вещи известных европейского масс-маркета пересылают по почте. А продают их через соцсети. Такой бизнес. Оживает и местное производство локальных брендов. Спрос тоже понемногу оживает, несмотря на военное время одежда и обувь необходимы.
- РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 13:52
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Цены почти на все выросли существенно. Падает в цене только недвижимость и земля. Так стоимость аренды жилья в столице упала с 38% до 56% с 24 февраля по состоянию на начало июля. По данным bird, по состоянию на 12 июля аренда однокомнатной квартиры в Киеве составляет 8 тыс. грн (около 24 тыс рублей), что на 38% меньше цен февраля, двухкомнатные подешевели с 21,6 тыс. грн в феврале до 12,6 тыс. грн (36 тыс. рублей). Это почти в два раза. Трехкомнатные — с 46,1 тыс. грн до 20,5 тыс. грн в июне (около 60 тыс. рублей)– самое обвальное падение на 56%.
Стройки замерли тоже. Новое жилье перестали строить. Исключением является восстановление поврежденных домов, которые строятся за счет городского и центрального бюджетов. Продажа вторички тоже просела. Инвестировать в жилье в неспокойное время – это самая рисковая инвестиция.
Зато цена продуктов продолжает расти. Сезонные овощи на прилавках присутствуют в изобилии, кроме помидоров. Они и дорогие (более 70 гривен за кг - 210 рублей), и в дефиците. Потому что в основном овощи везли из Херсонской области. Ягоды подорожали, но доступны среднему домохозяйству. Черешня, например, стоит около 160 гривен за килограмм (480 рублей) . Если цены на социальные товары все-таки держатся в рамках разумного, то средства гигиены взлетели до небес. Одна только туалетная бумага подорожала в 4 раза, с 37 гривен до 160. Главный национальный продукт – сало – на киевских рынках подорожало с февраля в два раза.
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30 апреля, 21:29
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Транспортное сообщение в столице тоже восстановлено. Метро работает в штатном режиме, кроме некоторых станций (Центр по-прежнему закрыт). Два берега Днепра соединяет только два работающих моста – Метро и Северный (бывший Московский).
Самая сложная ситуация в Киеве с работой. По данным Киевского городского центра занятости на 1 вакансию претендуют 10 безработных.
Многие с началом военный действий лишились работы, бизнеса. Те, кто занимался, например, строительным бизнесом и производством комплектующих заморозили производство. А значит сократили всех работников. Некоторые из столицы переносят производство в западные регионы страны. Более стабильно работают бюджетные организации (с сокращением штата на 50% и зарплат), режимные объекты (предприятия по производству продовольствия). Больше всего вакансий в сферах административного обслуживания, здравоохранения, образования, перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли.
 
ЭксклюзивКиевВоенные действияситуацияработастолицакиевлянезанятостьцены
 
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