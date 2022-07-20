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Митрахович: Почему Еврокомиссия не "одёрнула" Литву
Митрахович: Почему Еврокомиссия не "одёрнула" Литву - 20.07.2022 Украина.ру
Митрахович: Почему Еврокомиссия не "одёрнула" Литву
Решение Еврокомиссии о публикации списка товаров, транзит которых в Калининград не запрещён, является позитивным, но малозначительным шагом. Такое мнение выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию Украина.ру
2022-07-20T08:31
2022-07-20T08:31
2022-07-20T08:31
новости
станислав митрахович
литва
еврокомиссия
калининград
блокада
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По его словам, сам факт, что Еврокомиссия выпустила такую рекомендацию, показывает, что в целом страны Европейского Союза не хотят идти на обострение с Россией.Однако, с другой стороны, из решения следует, что Литва может предпринимать любые шаги по ограничению на перевозку российских грузов, которые она считает необходимыми, добавил Митрахович.Кроме того, эксперт указал, что весьма вероятно, что Литва будет трактовать понятие "грузы двойного назначения" по своему усмотрению. Например, цемент может быть объявлен таким грузом под тем предлогом, "что из него можно что-то построить военное".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036333230.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, станислав митрахович, литва, еврокомиссия, калининград, блокада
Митрахович: Почему Еврокомиссия не "одёрнула" Литву
Решение Еврокомиссии о публикации списка товаров, транзит которых в Калининград не запрещён, является позитивным, но малозначительным шагом. Такое мнение выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию Украина.ру
По его словам, сам факт, что Еврокомиссия выпустила такую рекомендацию, показывает, что в целом страны Европейского Союза не хотят идти на обострение с Россией.
Однако, с другой стороны, из решения следует, что Литва может предпринимать любые шаги по ограничению на перевозку российских грузов, которые она считает необходимыми, добавил Митрахович.
С точки зрения Европейской комиссии, здесь нет нарушений того, что Литва превышает свои полномочия, к сожалению, здесь нет никакой позиции, что Европейская комиссия как бы одёрнула [Литву], просто она сказала, что лично мы ограничения не вводили
Станислав Митрахович
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности при правительстве РФ
Кроме того, эксперт указал, что весьма вероятно, что Литва будет трактовать понятие "грузы двойного назначения" по своему усмотрению. Например, цемент может быть объявлен таким грузом под тем предлогом, "что из него можно что-то построить военное".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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