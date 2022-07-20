https://ukraina.ru/20220720/1036653244.html

Митрахович: Почему Еврокомиссия не "одёрнула" Литву

Митрахович: Почему Еврокомиссия не "одёрнула" Литву - 20.07.2022 Украина.ру

Митрахович: Почему Еврокомиссия не "одёрнула" Литву

Решение Еврокомиссии о публикации списка товаров, транзит которых в Калининград не запрещён, является позитивным, но малозначительным шагом. Такое мнение выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию Украина.ру

2022-07-20T08:31

2022-07-20T08:31

2022-07-20T08:31

новости

станислав митрахович

литва

еврокомиссия

калининград

блокада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102216/11/1022161125_0:289:2757:1840_1920x0_80_0_0_a2287356666f374dcf70eefc64d39a22.jpg

По его словам, сам факт, что Еврокомиссия выпустила такую рекомендацию, показывает, что в целом страны Европейского Союза не хотят идти на обострение с Россией.Однако, с другой стороны, из решения следует, что Литва может предпринимать любые шаги по ограничению на перевозку российских грузов, которые она считает необходимыми, добавил Митрахович.Кроме того, эксперт указал, что весьма вероятно, что Литва будет трактовать понятие "грузы двойного назначения" по своему усмотрению. Например, цемент может быть объявлен таким грузом под тем предлогом, "что из него можно что-то построить военное".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220714/1036333230.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, станислав митрахович, литва, еврокомиссия, калининград, блокада