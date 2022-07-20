Митрахович: Почему Еврокомиссия не "одёрнула" Литву - 20.07.2022 Украина.ру
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Митрахович: Почему Еврокомиссия не "одёрнула" Литву
Митрахович: Почему Еврокомиссия не "одёрнула" Литву - 20.07.2022 Украина.ру
Митрахович: Почему Еврокомиссия не "одёрнула" Литву
Решение Еврокомиссии о публикации списка товаров, транзит которых в Калининград не запрещён, является позитивным, но малозначительным шагом. Такое мнение выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию Украина.ру
2022-07-20T08:31
2022-07-20T08:31
новости
станислав митрахович
литва
еврокомиссия
калининград
блокада
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По его словам, сам факт, что Еврокомиссия выпустила такую рекомендацию, показывает, что в целом страны Европейского Союза не хотят идти на обострение с Россией.Однако, с другой стороны, из решения следует, что Литва может предпринимать любые шаги по ограничению на перевозку российских грузов, которые она считает необходимыми, добавил Митрахович.Кроме того, эксперт указал, что весьма вероятно, что Литва будет трактовать понятие "грузы двойного назначения" по своему усмотрению. Например, цемент может быть объявлен таким грузом под тем предлогом, "что из него можно что-то построить военное".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036333230.html
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новости, станислав митрахович, литва, еврокомиссия, калининград, блокада

Митрахович: Почему Еврокомиссия не "одёрнула" Литву

08:31 20.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Решение Еврокомиссии о публикации списка товаров, транзит которых в Калининград не запрещён, является позитивным, но малозначительным шагом. Такое мнение выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию Украина.ру
По его словам, сам факт, что Еврокомиссия выпустила такую рекомендацию, показывает, что в целом страны Европейского Союза не хотят идти на обострение с Россией.
Однако, с другой стороны, из решения следует, что Литва может предпринимать любые шаги по ограничению на перевозку российских грузов, которые она считает необходимыми, добавил Митрахович.

С точки зрения Европейской комиссии, здесь нет нарушений того, что Литва превышает свои полномочия, к сожалению, здесь нет никакой позиции, что Европейская комиссия как бы одёрнула [Литву], просто она сказала, что лично мы ограничения не вводили

Станислав Митрахович
Станислав Митрахович
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности при правительстве РФ
Кроме того, эксперт указал, что весьма вероятно, что Литва будет трактовать понятие "грузы двойного назначения" по своему усмотрению. Например, цемент может быть объявлен таким грузом под тем предлогом, "что из него можно что-то построить военное".
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 08:33
Проблемы с транзитом в Калининград возникли из-за неясных правил ЕК - Financial TimesНесколько евродипломатов считают, что Еврокомиссия неясно сформулировала правила, регулирующие санкции в отношении России, из-за этого возникли барьеры для потока товаров между основной территорией России и Калининградской областью, сообщила 13 июля газета Financial Times
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСтанислав МитраховичЛитваЕврокомиссияКалининградблокада
 
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