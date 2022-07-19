https://ukraina.ru/20220719/1036647617.html

"Побеждаем технологиями": Баранец о выводах, сделанных из спецоперации

"Побеждаем технологиями": Баранец о выводах, сделанных из спецоперации - 19.07.2022 Украина.ру

"Побеждаем технологиями": Баранец о выводах, сделанных из спецоперации

В ходе спецоперации на Украине враждебные и дружественные России страны увидели, что российская армия может, используя 20% своего личного состава, побеждать противника, в несколько раз превосходящего её численно. Такое мнение высказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру

2022-07-19T16:32

2022-07-19T16:32

2022-07-19T16:32

спецоперация

военный эксперт

беспилотники

всу

вс рф

новости

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По его мнению, это свидетельствует о том, что российская армия побеждает ВСУ в первую очередь благодаря своему преимуществу в области высоких технологий.Ещё одним важным выводом стало признание роли беспилотников на поле боя и их нехватку в армии РФ. По словам обозревателя, в настоящее время этот недостаток исправляется ускоренными темпами.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20211017/1032481610.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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военный эксперт, беспилотники, всу, вс рф, новости