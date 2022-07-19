"Побеждаем технологиями": Баранец о выводах, сделанных из спецоперации - 19.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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"Побеждаем технологиями": Баранец о выводах, сделанных из спецоперации
"Побеждаем технологиями": Баранец о выводах, сделанных из спецоперации - 19.07.2022 Украина.ру
"Побеждаем технологиями": Баранец о выводах, сделанных из спецоперации
В ходе спецоперации на Украине враждебные и дружественные России страны увидели, что российская армия может, используя 20% своего личного состава, побеждать противника, в несколько раз превосходящего её численно. Такое мнение высказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
2022-07-19T16:32
2022-07-19T16:32
спецоперация
военный эксперт
беспилотники
всу
вс рф
новости
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По его мнению, это свидетельствует о том, что российская армия побеждает ВСУ в первую очередь благодаря своему преимуществу в области высоких технологий.Ещё одним важным выводом стало признание роли беспилотников на поле боя и их нехватку в армии РФ. По словам обозревателя, в настоящее время этот недостаток исправляется ускоренными темпами.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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военный эксперт, беспилотники, всу, вс рф, новости

"Побеждаем технологиями": Баранец о выводах, сделанных из спецоперации

16:32 19.07.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЖизнь в освобожденном Лисичанске в ЛНР
Жизнь в освобожденном Лисичанске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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В ходе спецоперации на Украине враждебные и дружественные России страны увидели, что российская армия может, используя 20% своего личного состава, побеждать противника, в несколько раз превосходящего её численно. Такое мнение высказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
По его мнению, это свидетельствует о том, что российская армия побеждает ВСУ в первую очередь благодаря своему преимуществу в области высоких технологий.

Да, у нас есть проколы и косяки, но у нас есть очень приличное оружие. Это должны признать и наши друзья, и наши враги

Виктор Баранец интервью
Виктор Баранец
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда"
Ещё одним важным выводом стало признание роли беспилотников на поле боя и их нехватку в армии РФ. По словам обозревателя, в настоящее время этот недостаток исправляется ускоренными темпами.
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С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Спецоперациявоенный экспертбеспилотникиВСУВС РФНовости
 
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