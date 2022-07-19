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"Побеждаем технологиями": Баранец о выводах, сделанных из спецоперации
"Побеждаем технологиями": Баранец о выводах, сделанных из спецоперации - 19.07.2022 Украина.ру
"Побеждаем технологиями": Баранец о выводах, сделанных из спецоперации
В ходе спецоперации на Украине враждебные и дружественные России страны увидели, что российская армия может, используя 20% своего личного состава, побеждать противника, в несколько раз превосходящего её численно. Такое мнение высказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
2022-07-19T16:32
2022-07-19T16:32
2022-07-19T16:32
спецоперация
военный эксперт
беспилотники
всу
вс рф
новости
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По его мнению, это свидетельствует о том, что российская армия побеждает ВСУ в первую очередь благодаря своему преимуществу в области высоких технологий.Ещё одним важным выводом стало признание роли беспилотников на поле боя и их нехватку в армии РФ. По словам обозревателя, в настоящее время этот недостаток исправляется ускоренными темпами.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20211017/1032481610.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
военный эксперт, беспилотники, всу, вс рф, новости
"Побеждаем технологиями": Баранец о выводах, сделанных из спецоперации
В ходе спецоперации на Украине враждебные и дружественные России страны увидели, что российская армия может, используя 20% своего личного состава, побеждать противника, в несколько раз превосходящего её численно. Такое мнение высказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру